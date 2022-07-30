Глава британской MI6 Мур об армии России: "Выдыхается"
Россия выдыхается на войне с Украиной.
Об этом написал в Twitter глава британской разведки MI6 Ричард Мур, комментируя выводы о войне Минобороны Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Выдыхается", – написал Мур под публикацией Минобороны.
В самой публикации говорится, что Кремль отчаивается: Россия потеряла десятки тысяч солдат, использует советское оружие, а его устаревшие ракеты ранят и убивают ни в чем не повинных украинцев.
"Россия не выиграет эту несправедливую войну", - написали в Минобороны Британии.
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вот если бы они на киев 200 к кинули на харьков 100к,на юг 150 к и на бамбас 100-150к вот это перли бы,а так в одном месте 10-20к биомассы убыло в другом прибыло.
ЗСУ ж тим часом - накопичують зброю і підтягують логістику , як тільки настане момент , орду погорнуть .
Поменше соплів , все буде ОК . !! .
"Хаймерсы только в ночное время могут вылазить, иначе днем их уничтожат."---шанс уничтожения есть что ночью что днем.
только русня пускай побольше лески на спининги прикупит потому что долго бегать за дроном который выслеживает хаймарсы и к тому же привязан к спинингу чтобы злобные укры не сбили долго они не смогут)))
ресурса у русни еще очень до*я.....
и хоть он и древний, но он ездит, стреляет, взрывается и убивает.....
Оккупированная часть Херсонской области пылает.
У ******** війні виграє якість , а не кількість . Часи коли можна було - закідать шапкамі , давно минули .
Зупинились ще й як. А з під Київа, Чернігова, Сум та деяких інших н/п взагалі рашистов відігнали.
Не нийте тут а допомогайте ЗСУ !!!!
2)Алая аура протопарторга.