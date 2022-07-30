Глава британской MI6 Мур об армии России: "Выдыхается"

Россия выдыхается на войне с Украиной.

Об этом написал в Twitter глава британской разведки MI6 Ричард Мур, комментируя выводы о войне Минобороны Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Выдыхается", – написал Мур под публикацией Минобороны.

Читайте также: Казни жителей Украины входили в план вторжения Путина, - глава британской MI6 Мур

В самой публикации говорится, что Кремль отчаивается: Россия потеряла десятки тысяч солдат, использует советское оружие, а его устаревшие ракеты ранят и убивают ни в чем не повинных украинцев.

"Россия не выиграет эту несправедливую войну", - написали в Минобороны Британии.