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Новини Війна
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Глава британської MI6 Мур про армію Росії: "Видихається"

річард,мур

Росія видихається на війні з Україною.

Про це написав у Twitter глава британської розвідки MI6 Річард Мур, коментуючи висновки про війну Міноборони Сполученого Королівства, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Видихається", – написав Мур під публікацією Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Страти жителів України входили до плану вторгнення Путіна, - глава британської MI6 Мур

У самій публікації йдеться, що Кремль впадає у відчай: Росія втратила десятки тисяч солдатів, використовує радянську зброю, а її застарілі ракети ранять і вбивають ні в чому не винних українців.

"Росія не виграє цієї несправедливої війни", – написали в Міноборони Британії.

Автор: 

МІ6 (15) Велика Британія (5608)


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Топ коментарі
+35
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30.07.2022 21:09
+34
прут это 20-30 км вдень,а не 100 метров ....так прут что перебрасывают мясо с одного направление на другое,а если пытаються двигаться на нескольких направлениях посасывают пиструна.
вот если бы они на киев 200 к кинули на харьков 100к,на юг 150 к и на бамбас 100-150к вот это перли бы,а так в одном месте 10-20к биомассы убыло в другом прибыло.
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30.07.2022 21:12
+23
лучше заходить в оставленную населёнку, а кому неймётся в атаку - тот может заводить свой гусеничный диван и наступать прямо сейчас.
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30.07.2022 21:18
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Краще-здихає та дохне...
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30.07.2022 21:05 Відповісти
краще б задихаеться
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30.07.2022 21:05 Відповісти
Уже месяц назад слышал, да вот только орки прут и прут
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30.07.2022 21:05 Відповісти
прут это 20-30 км вдень,а не 100 метров ....так прут что перебрасывают мясо с одного направление на другое,а если пытаються двигаться на нескольких направлениях посасывают пиструна.
вот если бы они на киев 200 к кинули на харьков 100к,на юг 150 к и на бамбас 100-150к вот это перли бы,а так в одном месте 10-20к биомассы убыло в другом прибыло.
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30.07.2022 21:12 Відповісти
Про те що вона почне видихатися в серпні а у вересні вже не матиме майже сил, говорили ще десь з квітня-травня (не арестович, а грамотні військові аналітики та оглядачі). Що ми і бачимо зараз
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30.07.2022 21:38 Відповісти
Проблема у тому, що в серпні у орків по плану +70 батальонів - так, погано навчених і вкомплектованих, так, план не буде виконаний на 100%, але +40-50 батальонів у них буде...тому із приводу "видихнуться" я б так не поспішав...
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31.07.2022 00:02 Відповісти
На даний момент вони ледве пруть тільки під Бахмутом , по 100 м на добу . . А фактично їхній наступ - завмер .
ЗСУ ж тим часом - накопичують зброю і підтягують логістику , як тільки настане момент , орду погорнуть .
Поменше соплів , все буде ОК . !! .
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30.07.2022 21:46 Відповісти
Да, так завмер, що орки перемілюють наших кращіх хлопців https://surma.com.ua/114-voiny-72-oi-brygady-potrebuut-dopomogy-ta-spravedlyvosti.html
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30.07.2022 23:55 Відповісти
у тебя ник кацапский
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31.07.2022 05:59 Відповісти
Ми це чуємо в продовж 2-х місяців......
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30.07.2022 21:05 Відповісти
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30.07.2022 21:09 Відповісти
У РФ уже не будет такой мощной групировка как была когда штурмовала Севередонецк.Дальше только по наклонной.Плюс когда штурмовали Северодонецк еще не было Хаймерсов.
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30.07.2022 21:40 Відповісти
да,да 20 процентов)))только т 64 пришлось расконсервировать.

"Хаймерсы только в ночное время могут вылазить, иначе днем их уничтожат."---шанс уничтожения есть что ночью что днем.
только русня пускай побольше лески на спининги прикупит потому что долго бегать за дроном который выслеживает хаймарсы и к тому же привязан к спинингу чтобы злобные укры не сбили долго они не смогут)))
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30.07.2022 22:02 Відповісти
что ты несешь бот кацапский 7 наслушался соловьиного помета?
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31.07.2022 06:01 Відповісти
Не треба не дооцінювати кацапів!Їм втрачати нічого,будуть вкидати все що в них є...Головне щоб їм моча не пальнула в голову тактичну ядерну зброю застосувати...
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31.07.2022 00:23 Відповісти
всегда есть что терять - жизнь например
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31.07.2022 00:39 Відповісти
Ты главное сиди на бутылке ровно
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31.07.2022 02:42 Відповісти
кацап ваша ядерка это туфта для тупых лохов как т
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31.07.2022 06:02 Відповісти
скоріше б повиздихали
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30.07.2022 21:09 Відповісти
«Видихається» звучить оптимістично, але сподіваюсь ще прочитати слово «виздихала»!
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30.07.2022 21:09 Відповісти
А він загалом не нам це писав.
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30.07.2022 21:13 Відповісти
Судячи з твого коментаря - тебе разом з арестовичем міняти потрібно
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30.07.2022 23:24 Відповісти
Ну-ну, так видихаються, що наші не можуть перейти в контрнаступ та продовжують потроху здавати невелички населені пункти! Кого вони втішають, дибіли! Дуже вони недооцініють кацапську мерзоту. Смерть росії і кацапам!
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30.07.2022 21:11 Відповісти
лучше заходить в оставленную населёнку, а кому неймётся в атаку - тот может заводить свой гусеничный диван и наступать прямо сейчас.
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30.07.2022 21:18 Відповісти
зачем наступать в угоду вам кацапским троллям
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31.07.2022 06:04 Відповісти
на это рассчитывать - себя утешать.....
ресурса у русни еще очень до*я.....
и хоть он и древний, но он ездит, стреляет, взрывается и убивает.....
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30.07.2022 21:12 Відповісти
В москалів оперативна пауза, та й складів багато знищено, але вони знову флрмують нові бригади і стягують техніку.
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30.07.2022 21:13 Відповісти
кажу, гексогеном. Детонатор під'єднайте до динаміка телефона і коли ціль буде поручь - передзвоніть.
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30.07.2022 21:17 Відповісти
шо, уже выдыхаешься сидя в Германии на бутылке?
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31.07.2022 02:44 Відповісти


Оккупированная часть Херсонской области пылает.
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30.07.2022 21:17 Відповісти
Там наші добре насипають, десь як тиждень.
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30.07.2022 21:39 Відповісти
шо-то тут не совсем понятно - кто по кому куярит......
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30.07.2022 22:02 Відповісти
Сідай у машину - з"їзди подивися на місцевості , так буде зрозуміло точно (( потім розкажеш що до чого ))
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30.07.2022 23:29 Відповісти
***** слабеет и это очевидно все держится на деньгах которые он получает от ЕС...
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30.07.2022 21:18 Відповісти
баран он не получает деньги от ес - это европейцы вынуждены пока платить за энерго ресурсы которые дают возможность работать экономике - которая содержит Украину во время войны
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31.07.2022 06:07 Відповісти
Читала, що у руснi ще дуже багато боеприпасiв й всякого мотлоху радянського... Не вiрю я , що вiн безкiнечний. Таке враження, що Путiн буде використовувати , якщо потрiбно ,всi танки й зброю, що е на складах. Наслiдки не важливi, "победа то все". Жах просто.
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30.07.2022 21:26 Відповісти
Саме так - мотлоху . Але от , як бачите - десяток хаймарсів , їхню перевагу в мотлоху , фактично нівелювали . !! .
У ******** війні виграє якість , а не кількість . Часи коли можна було - закідать шапкамі , давно минули .
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30.07.2022 21:53 Відповісти
Може й так, Але наступи не зупинились.... Значить, ресурси ще е в них....
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31.07.2022 07:50 Відповісти
Як це "не зупинились" ?!
Зупинились ще й як. А з під Київа, Чернігова, Сум та деяких інших н/п взагалі рашистов відігнали.
Не нийте тут а допомогайте ЗСУ !!!!
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31.07.2022 10:48 Відповісти
Смотря какое направление . Там где мы без вариантов -- душим по полной !!! Можно было бы быстрее двигать но были бы потери . Если все пойдет правильно скоро будем реально освобождать крупный город
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30.07.2022 21:26 Відповісти
дело в том что те боты которые требуют контр наступ прямо сейчас - не хотят быть в первых рядах так сказать - хотят что-бы кто то за них это делал
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31.07.2022 06:10 Відповісти
1) День опричника.
2)Алая аура протопарторга.
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30.07.2022 21:35 Відповісти
Ми вже пережили 5 місяців. І не просто пережили, а й добряче наваляли окупантам. Наваляємо більше. Залишилось ще приблизно місяців 20. Кацапські склади не поповнюються і починаючи з січня глибока криза, тобто "пухнасте звірятко" поселиться в кацапських хижах. Але у нас буде діяти "ленд ліз", а у них "голяк" - запчастини закінчаться і почнуться техногенні катастрофи в усіх без винятку імпортозалежних галузях. Для нас головне дубасити їх системно і постійно на всіх можливих напрямках і міжнародних майданчиках. І, звісно, виживати і боротись. Правда за нами. Вистоїмо, переможемо, заженемо за поребрик і ізолюємо почвар!
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30.07.2022 21:37 Відповісти
Подивись, які батальйони кацапи формують для війни з Україною. На фото батальйон з Примор'я ;Тигр;.
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30.07.2022 21:57 Відповісти
ох и рать лютая страшно,зрадофилам паникерам срочно бежать в польщу...хотя стоп такие кадры и польшу захватят за неделю)))))
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30.07.2022 22:07 Відповісти
Всередині, на х₴йла схожий...
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30.07.2022 22:15 Відповісти
слухати жданова чи швеця??? ну таке собі задоволення....
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31.07.2022 01:16 Відповісти
паша кацап ты как сидел на бутылке так и будешь сидеть
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31.07.2022 06:11 Відповісти
кацап ты чего истеришь ну перебьют твоих 30 тыс кузмичей они же не безсмертные
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31.07.2022 06:14 Відповісти
С таким количеством ваты в головах посполитых она еще долго сдыхать будет. Тут только на Господа Бога надежда.
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30.07.2022 22:27 Відповісти
Як на мене, диванного аналітика, що начитався книжок про минулі війни, ситуація для орків на орографічно правому березі Дніпра дуже нагадує ситуацію для німців у 1942-43 році під Сталінградом. Їх угрупування з тилу притиснуте до великої річки, існуючі логістичні шляхи по понтонному мосту, дамбі Каховської ГЕС, круїзні судні через річку під нашим вогневим контролем, як і вся територія цього плацдарму. Їх запаси *********** і пального на правому березі вистачить на кілька днів чи на пару тижнів бою, а далі зарядити і заправити техніку потрібно привозними припасами, до яких сотні кілометрів під обстрілами і партизанським опором. А якщо вони спробують наступати, то їх логістика ще більше ускладниться. Не сумніваюсь, що паромну переправу ЗСУ зруйнують найближчим часом, а по дамбі будуть лупити періодично по "жирних" цілях. І будуть доставляти орки своїм хліб і бензин на парашутах, як німці в 1943 році. Не думаю, що мої міркування такі вже фантастичні, бо для їх реалізації у нас все є.
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30.07.2022 22:39 Відповісти
Останній літак, Адольф прислав с шоколадом
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30.07.2022 22:49 Відповісти
Схоже вони на заході так нічого і не зрозуміли . Росія впадає у відчай, що її застарілі ракети вбивають ні в чому не повинних людей . Та не впадає , а радіє до нестями . Це її мета . На безальтернативну думку росії в Україні немає ні в чому не повинних людей .
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30.07.2022 22:41 Відповісти
Однофамілець обнадіює
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30.07.2022 23:47 Відповісти
так, видихаються кацапи! а "через 2-3 тижні (с)" взагалі побіжуть з України в зад в свої болота і вічну мерзлоту....
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31.07.2022 01:14 Відповісти
 
 