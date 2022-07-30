Глава британської MI6 Мур про армію Росії: "Видихається"

Росія видихається на війні з Україною.

Про це написав у Twitter глава британської розвідки MI6 Річард Мур, коментуючи висновки про війну Міноборони Сполученого Королівства, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Видихається", – написав Мур під публікацією Міноборони.

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У самій публікації йдеться, що Кремль впадає у відчай: Росія втратила десятки тисяч солдатів, використовує радянську зброю, а її застарілі ракети ранять і вбивають ні в чому не винних українців.

"Росія не виграє цієї несправедливої війни", – написали в Міноборони Британії.