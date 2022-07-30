Глава британської MI6 Мур про армію Росії: "Видихається"
Росія видихається на війні з Україною.
Про це написав у Twitter глава британської розвідки MI6 Річард Мур, коментуючи висновки про війну Міноборони Сполученого Королівства, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.
"Видихається", – написав Мур під публікацією Міноборони.
У самій публікації йдеться, що Кремль впадає у відчай: Росія втратила десятки тисяч солдатів, використовує радянську зброю, а її застарілі ракети ранять і вбивають ні в чому не винних українців.
"Росія не виграє цієї несправедливої війни", – написали в Міноборони Британії.
Топ коментарі
+35 Перехватчик
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+34 chelsea man
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+23 Urs
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вот если бы они на киев 200 к кинули на харьков 100к,на юг 150 к и на бамбас 100-150к вот это перли бы,а так в одном месте 10-20к биомассы убыло в другом прибыло.
ЗСУ ж тим часом - накопичують зброю і підтягують логістику , як тільки настане момент , орду погорнуть .
Поменше соплів , все буде ОК . !! .
"Хаймерсы только в ночное время могут вылазить, иначе днем их уничтожат."---шанс уничтожения есть что ночью что днем.
только русня пускай побольше лески на спининги прикупит потому что долго бегать за дроном который выслеживает хаймарсы и к тому же привязан к спинингу чтобы злобные укры не сбили долго они не смогут)))
ресурса у русни еще очень до*я.....
и хоть он и древний, но он ездит, стреляет, взрывается и убивает.....
Оккупированная часть Херсонской области пылает.
У ******** війні виграє якість , а не кількість . Часи коли можна було - закідать шапкамі , давно минули .
Зупинились ще й як. А з під Київа, Чернігова, Сум та деяких інших н/п взагалі рашистов відігнали.
Не нийте тут а допомогайте ЗСУ !!!!
2)Алая аура протопарторга.