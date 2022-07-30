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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия могла совершить теракт в Оленовке термобарическим оружием, - InformNapalm

оленівка

Характер повреждений колонии с украинскими пленными в Оленовке (Донецкая область) указывает на то, что по ней ударили точно не системой HIMARS. Скорее всего, это было российское термобарическое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Как отмечают в издании, Оленовка находится на расстоянии около 15 км от линии фронта. И бить по этой цели редкими и дорогими ракетами GMLRS большой дальности нет смысла, когда есть возможность применять 105-мм артиллерийские снаряды стоимостью около 0,4% от ракеты GMLRS.

"Оленовка годами была известным лагерем военнопленных "ДНР" и концлагерем (и десятилетиями исправительной колонией). Настолько, что об этом знали жены военнопленных. Надо быть российским троллем или пропагандистом, чтобы поверить, что Украина поразит такую ​​цель", - подчеркивают в организации.

Благодаря опубликованным российской стороной фото, видно, что разрушенное здание из бетонного кирпича с тонкой жестяной крышей после удара осталось на месте. Взрыв был настолько слаб, что кровати не сдвинулись ни на сантиметр, однако огнем нанесен огромный ущерб. Также против версии с ракетой говорит отсутствие ударного кратера.

"Если бы в Оленовку попала ракета GMLRS, то внутри не было бы обгоревших... Взрывом бы всех разорвало, а не сожгло заживо", - отметили в InformNapalm.

Читайте также: Кулеба об обстреле колонии в оккупированной Оленовке: Призываю всех партнеров признать РФ государством-террористом

Автор: 

терроризм (18691) Донецкая область (9746)


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Топ комментарии
+31
Для параши уже без разницы сколько преступлений. Они уже по уши в крови и не будут останавливаться - семь бед один ответ. Нужно только быстрее больше оружия чтобы уничтожить эту страшную орду.
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30.07.2022 21:20
+25
Наші само собою - туди не стріляли , а кацапи просто не влучили б у будівлю так точно , бо їхнє - буратіно стріляє по площі , а не конкретно по цілям . .
Підрив з середини - 100% ..
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30.07.2022 21:16
+22
пишуть шо зовні обстріла не було. був вибух з середини після чого почалась пожежа.
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30.07.2022 21:11
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пишуть шо зовні обстріла не було. був вибух з середини після чого почалась пожежа.
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30.07.2022 21:11 Ответить
здається це те шо я думаю.
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30.07.2022 21:13 Ответить
Наші само собою - туди не стріляли , а кацапи просто не влучили б у будівлю так точно , бо їхнє - буратіно стріляє по площі , а не конкретно по цілям . .
Підрив з середини - 100% ..
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30.07.2022 21:16 Ответить
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31.07.2022 00:11 Ответить
Перед ким виправдовуватися? На жаль , це вже не поверне наших героїв! Може хоч послугує уроком на майбутнє при спробі чергових " домовленостей". Горіть ,суки ватні ,в аду! Кара настигне кожного!
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30.07.2022 21:17 Ответить

Кіт "Змій", що дивом спасся на о. Зміїний після взяття острова під контроль Україною.
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30.07.2022 21:18 Ответить
Так это здание специально "готовили" для Азовцев

Потом их туда перевели и через пару дней взрыв
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30.07.2022 21:18 Ответить
Для параши уже без разницы сколько преступлений. Они уже по уши в крови и не будут останавливаться - семь бед один ответ. Нужно только быстрее больше оружия чтобы уничтожить эту страшную орду.
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30.07.2022 21:20 Ответить
И что с этого?
Если больше оружия, то спасибо,
А если очередные точковые санкции, то ощутите их где нибудь в Никополе, Харькове, Одессе.... Ну и далее по списку
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30.07.2022 21:25 Ответить
та никто не знает..... наиболее ценных, с их точки зрения, бойцов они вывезли на парашу и никто не знает, где их держат...., а если кто-то узнает, их тут же перевозят в другое место.....
если интересно, найдите эфир Фейгина с Осечкиным....., он там много чего интересного рассказывает......
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30.07.2022 21:57 Ответить
Був коментар в іншій статті що його забрали у застінки тюремної москви.
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30.07.2022 22:05 Ответить
Азов" записав нове термінове звернення

https://youtu.be/bjg8Wxryrhg
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30.07.2022 21:58 Ответить
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30.07.2022 21:59 Ответить
А что там зелупы ,которые парней туда отправили?
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30.07.2022 22:15 Ответить
На убой кацапской мрази. Что бы вы от рака здохли,мразь прокацапленая с 95 го квартала.
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30.07.2022 22:18 Ответить
И те ****** ,которые,вас выбрали.
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30.07.2022 22:19 Ответить
@f68Cxhj68OZsLkm

· Jul 29

"Евакуював" Зеленський уйобок бійців із азовсталі на той світ.Обрік їх на тортури і смерть, як і людей в Бучі.Зато які чудові фотосесії робить разом зі своєю песдою дружиною
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30.07.2022 22:18 Ответить
дві елітні бригади по піздє пішло
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30.07.2022 22:26 Ответить
крові вони попили заісно та жаль всеодно
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30.07.2022 22:27 Ответить
Термобалична зброя є тільки у кацапської армії терористів, в армії найманців терористів "вагнерівців" її немає бути. Росія - країна терорист, росіяни скоти, фашисти, нацисти, терористи, російська церква і її тут в Україні сателіт УПЦ посібники терористів-сатаністи!!!
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30.07.2022 22:34 Ответить
.Штірліц понял - ето провал . .
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31.07.2022 00:03 Ответить
.
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31.07.2022 00:04 Ответить
Ни дня, чтобы без вранья и мерзостей
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31.07.2022 00:35 Ответить
Невже і так не ясно,і по фото не видно - "Шмелями" стріляли в барак, по трупам.
Характерна поза "боксера" в загинувших - свіжі були...
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31.07.2022 02:56 Ответить
Підпал будинку профспілок в Одесі, 02.05, закладеною туди запалювальною сімішшю і підрив бараків з азовцями, закладеною туди вибухівкою - справа одних і тих самих потвор (блювотно- смердючої рашистсько - кацапської нечисті)
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31.07.2022 09:13 Ответить
Так було все добре, перед 24 лютого Зеленский приїжджав на навчання війск під Чонгаром, розказав як всі готові зустрічати коли Россія рипниться. 4 мости і дамби заміновані. З 2019 не закуплено артелеріских знарядів, кб луч працював лише на єкпорт - всі готовились до шашликів і розвідка доповідала що нападу не буде. Маріуполь не був готовий для захиту з тылу.
Україна зняла в Турції частину санкцій- продовольсво, добрива, тітан для Франції, запчастини до літаків. Все тепер будуть спалювати полонених и на камеру потрошити полонених і вбивати.
Тим часом 1xbet, дали ліцензію альфагруп веде бізнес, у Дирепаски глиноземний завод в Миколаїві, Роснефть через прокладки продає нафтопродукти.
Онли бизнес, офшоры - яж не лох повинні рости.
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31.07.2022 09:33 Ответить
 
 