Россия могла совершить теракт в Оленовке термобарическим оружием, - InformNapalm

Характер повреждений колонии с украинскими пленными в Оленовке (Донецкая область) указывает на то, что по ней ударили точно не системой HIMARS. Скорее всего, это было российское термобарическое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Как отмечают в издании, Оленовка находится на расстоянии около 15 км от линии фронта. И бить по этой цели редкими и дорогими ракетами GMLRS большой дальности нет смысла, когда есть возможность применять 105-мм артиллерийские снаряды стоимостью около 0,4% от ракеты GMLRS.

"Оленовка годами была известным лагерем военнопленных "ДНР" и концлагерем (и десятилетиями исправительной колонией). Настолько, что об этом знали жены военнопленных. Надо быть российским троллем или пропагандистом, чтобы поверить, что Украина поразит такую ​​цель", - подчеркивают в организации.

Благодаря опубликованным российской стороной фото, видно, что разрушенное здание из бетонного кирпича с тонкой жестяной крышей после удара осталось на месте. Взрыв был настолько слаб, что кровати не сдвинулись ни на сантиметр, однако огнем нанесен огромный ущерб. Также против версии с ракетой говорит отсутствие ударного кратера.

"Если бы в Оленовку попала ракета GMLRS, то внутри не было бы обгоревших... Взрывом бы всех разорвало, а не сожгло заживо", - отметили в InformNapalm.

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