Россия могла совершить теракт в Оленовке термобарическим оружием, - InformNapalm
Характер повреждений колонии с украинскими пленными в Оленовке (Донецкая область) указывает на то, что по ней ударили точно не системой HIMARS. Скорее всего, это было российское термобарическое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm.
Как отмечают в издании, Оленовка находится на расстоянии около 15 км от линии фронта. И бить по этой цели редкими и дорогими ракетами GMLRS большой дальности нет смысла, когда есть возможность применять 105-мм артиллерийские снаряды стоимостью около 0,4% от ракеты GMLRS.
"Оленовка годами была известным лагерем военнопленных "ДНР" и концлагерем (и десятилетиями исправительной колонией). Настолько, что об этом знали жены военнопленных. Надо быть российским троллем или пропагандистом, чтобы поверить, что Украина поразит такую цель", - подчеркивают в организации.
Благодаря опубликованным российской стороной фото, видно, что разрушенное здание из бетонного кирпича с тонкой жестяной крышей после удара осталось на месте. Взрыв был настолько слаб, что кровати не сдвинулись ни на сантиметр, однако огнем нанесен огромный ущерб. Также против версии с ракетой говорит отсутствие ударного кратера.
"Если бы в Оленовку попала ракета GMLRS, то внутри не было бы обгоревших... Взрывом бы всех разорвало, а не сожгло заживо", - отметили в InformNapalm.
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Кіт "Змій", що дивом спасся на о. Зміїний після взяття острова під контроль Україною.
Потом их туда перевели и через пару дней взрыв
Если больше оружия, то спасибо,
А если очередные точковые санкции, то ощутите их где нибудь в Никополе, Харькове, Одессе.... Ну и далее по списку
если интересно, найдите эфир Фейгина с Осечкиным....., он там много чего интересного рассказывает......
https://youtu.be/bjg8Wxryrhg
· Jul 29
"Евакуював" Зеленський уйобок бійців із азовсталі на той світ.Обрік їх на тортури і смерть, як і людей в Бучі.Зато які чудові фотосесії робить разом зі своєю песдою дружиною
Характерна поза "боксера" в загинувших - свіжі були...
Україна зняла в Турції частину санкцій- продовольсво, добрива, тітан для Франції, запчастини до літаків. Все тепер будуть спалювати полонених и на камеру потрошити полонених і вбивати.
Тим часом 1xbet, дали ліцензію альфагруп веде бізнес, у Дирепаски глиноземний завод в Миколаїві, Роснефть через прокладки продає нафтопродукти.
Онли бизнес, офшоры - яж не лох повинні рости.