Росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю, - InformNapalm
Характер пошкоджень колонії з українськими полоненими в Оленівці (Донецька область) вказує на те, що по ній вдарили точно не системою HIMARS. Швидше за все, це була російська термобарична зброя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.
Як відзначають у виданні, Оленівка знаходиться на відстані приблизно 15 км від лінії фронту. І бити по цій меті рідкісними і дорогими ракетами GMLRS великої дальності немає сенсу, коли є можливість застосовувати 105-мм артилерійські снаряди вартістю близько 0,4% від ракети GMLRS.
"Оленівка роками була відомим табором військовополонених "ДНР" і концтабором (і десятиліттями виправною колонією). Настільки, що про це знали дружини військовополонених. Треба бути російським тролем або пропагандистом, щоб повірити, що Україна вразить таку ціль", - підкреслюють в організації.
Завдяки опублікованим російською стороною фото видно, що зруйнована будівля з бетонної цегли з тонким жерстяним дахом після удару залишилася на місці. Вибух був настільки слабкий, що ліжка не зрушили ані на сантиметр, проте вогнем завдано величезної шкоди. Також проти версії з ракетою говорить відсутність ударного кратера.
"Якби в Оленівку влучила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих... Вибухом би всіх розірвало, а не спалило живцем", - зазначили в InformNapalm.
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Кіт "Змій", що дивом спасся на о. Зміїний після взяття острова під контроль Україною.
Потом их туда перевели и через пару дней взрыв
Если больше оружия, то спасибо,
А если очередные точковые санкции, то ощутите их где нибудь в Никополе, Харькове, Одессе.... Ну и далее по списку
если интересно, найдите эфир Фейгина с Осечкиным....., он там много чего интересного рассказывает......
https://youtu.be/bjg8Wxryrhg
· Jul 29
"Евакуював" Зеленський уйобок бійців із азовсталі на той світ.Обрік їх на тортури і смерть, як і людей в Бучі.Зато які чудові фотосесії робить разом зі своєю песдою дружиною
Характерна поза "боксера" в загинувших - свіжі були...
Україна зняла в Турції частину санкцій- продовольсво, добрива, тітан для Франції, запчастини до літаків. Все тепер будуть спалювати полонених и на камеру потрошити полонених і вбивати.
Тим часом 1xbet, дали ліцензію альфагруп веде бізнес, у Дирепаски глиноземний завод в Миколаїві, Роснефть через прокладки продає нафтопродукти.
Онли бизнес, офшоры - яж не лох повинні рости.