Российские оккупанты усиливают террор в Херсоне, - облсовет

Российские оккупанты перед проведением так называемого "референдума" о присоединении к РФ усиливают фильтрационные процедуры и террор в Херсоне.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Для наших людей эта подготовка к шоу ("референдуму". – Ред.), к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора.

Херсон оккупанты "прерывают" основательно – гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты", - рассказал он.

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Соболевский посоветовал жителям соблюдать максимальную осторожность и держаться подальше от оккупантов.

"Орки работают по совковым методикам плановым методом, и им просто необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели за разоблаченными экстремистами, диверсантами и партизанами", – отметил он.

По словам Соболевского, в рамках подготовки к "референдуму" оккупанты проводят манипулятивные "общественные мероприятия" вроде форума "Мы вместе с Россией".

"Запланирован был и ряд поездок по области со стороны депутатов Госдумы РФ, а также должностных лиц высокого уровня. Правда, предварительный график этих поездок был "слит", и его оркам придется, скорее всего, менять, к тому же не исключено, что добираться в Херсон московским випам придется по воде", - добавил первый заместитель председателя Херсонского облсовета.