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Новости Война
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Российские оккупанты усиливают террор в Херсоне, - облсовет

херсон

Российские оккупанты перед проведением так называемого "референдума" о присоединении к РФ усиливают фильтрационные процедуры и террор в Херсоне.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Для наших людей эта подготовка к шоу ("референдуму". – Ред.), к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора.

Херсон оккупанты "прерывают" основательно – гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты", - рассказал он.

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Соболевский посоветовал жителям соблюдать максимальную осторожность и держаться подальше от оккупантов.

"Орки работают по совковым методикам плановым методом, и им просто необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели за разоблаченными экстремистами, диверсантами и партизанами", – отметил он.

По словам Соболевского, в рамках подготовки к "референдуму" оккупанты проводят манипулятивные "общественные мероприятия" вроде форума "Мы вместе с Россией".

"Запланирован был и ряд поездок по области со стороны депутатов Госдумы РФ, а также должностных лиц высокого уровня. Правда, предварительный график этих поездок был "слит", и его оркам придется, скорее всего, менять, к тому же не исключено, что добираться в Херсон московским випам придется по воде", - добавил первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Автор: 

облсовет (538) оккупация (10166) референдум (1504) Херсон (2839) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+25
Виктор Онегин

@batiscafcusto

·

https://twitter.com/batiscafcusto/status/1553088895696379904 29 июл.

Зеленский дал воду в Крым, отдал Запорожскую АЭС,пробил для РФ сухопутный коридор в Крым,завел в тыл к Мариуполю войска РФ,чем оставил 450 тысячный город с его гарнизоном в окружении,без шансов к спасению,дал приказ гарнизону сдаться,под видом договоренностей и предал их.
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30.07.2022 22:06
+15
Які фільтраційні процедури? Який терор? З дня на день Херсон звільняють в результаті контрнаступу. Ні? Знову на#бали?
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30.07.2022 22:00
+8
те кто дружит с головой ещо в начале войны понял ....что етот хриплый клоун подготовил для етого почву !!! я думаю что люди начнут понимать ...кто такой зе и его шайка !!!!!!!!!!!
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30.07.2022 22:35
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Правила форума Совет форумчан
Які фільтраційні процедури? Який терор? З дня на день Херсон звільняють в результаті контрнаступу. Ні? Знову на#бали?
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30.07.2022 22:00 Ответить
Так. Арестовіч заявив, що наступу на Херсон не буде, а буде "жорстка оборона"
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30.07.2022 22:14 Ответить
о, арестовичу в Херсоні зараз би сподобалося, він же совкодрочер.
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30.07.2022 22:55 Ответить
Виктор Онегин

@batiscafcusto

·

https://twitter.com/batiscafcusto/status/1553088895696379904 29 июл.

Зеленский дал воду в Крым, отдал Запорожскую АЭС,пробил для РФ сухопутный коридор в Крым,завел в тыл к Мариуполю войска РФ,чем оставил 450 тысячный город с его гарнизоном в окружении,без шансов к спасению,дал приказ гарнизону сдаться,под видом договоренностей и предал их.
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30.07.2022 22:06 Ответить
Все правильно, тільки слово пишеться з маленької букви - зеленський.
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30.07.2022 22:30 Ответить
те кто дружит с головой ещо в начале войны понял ....что етот хриплый клоун подготовил для етого почву !!! я думаю что люди начнут понимать ...кто такой зе и его шайка !!!!!!!!!!!
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30.07.2022 22:35 Ответить
ще під час виборчої компанії, він обливав брудом не Порошенка, він обливав брудом Україну і українців. А Порошенко так, щоб показати "ми_нє_такія_ми_честния"
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30.07.2022 22:56 Ответить
Ніт. Не почнуть. Якщо мізків не було в 2019, звідки їм взятися зараз? І до того ж - "він-же-ж-не-втік".
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30.07.2022 23:04 Ответить
а не поздно ли понимать после полугода кровавой войны ??? понимать надо было после отвода войск от линии разграничения , сдачи Цемаха , слитию вагнеровцев , убийству оборонных програм.. или сразу после Омана и замены Богдана на ставленика путинского ФСБ , пора уже шо то иделать ..
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31.07.2022 08:16 Ответить
Ну звичайно у цьому всьому винен президент УКРАЇНИ, а не Московії. Напад на територію нашої держави та анексацію певних її регіонів теж Зеленський провів, хто ж іще?
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31.07.2022 00:35 Ответить
Не маніпулюй!

Зеленського звинувачують у тому, що він своїми діями перешкоджав підготовці країни до війни, злив програму виробництва ракет і іншого озброєння, в розмінуванні Кримського перешийка, території, і мостів Херсонської області, призначенні на найвищі посади в силових і безпекових органах російських агентів, і тим сприяв якнайшвидшому захопленню територій.

Чи в цьому теж хутін винен?

Чи скажеш, що цього всього не було?
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31.07.2022 01:41 Ответить
а це випадково не ********** московіїї кримські перешийки розміновував ??? челноки з верещалкой запускав ?? убивав оборонні програми ?? виступав проти Байдена щоб ситуацію не нагнітали , " у нас ффсе под контролем " !! ..... зарийся дурний ідіоте , іди дальші " сватів " дивись , тому що це потолок для твоїх мозгів !!!
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31.07.2022 08:27 Ответить
Ну звичайно, розказуй і далі про фейкове "розмінування" щодо якого взагалі ніяких доказів крім 3 скріншотів з Фейсбуку, сто раз уже все це чули. Якщо ведешся на такі очевидні фейки, ідіот тут схоже один ти. Підготовка до війни дійсно була жахливою, але тут деякі користувачі уже пишуть, що Зеленського треба іти скидати прямо зараз! От же ж Пуйло зрадіє такому "подаруночку"! На цей раз можна захопити не тільки Крим, а і усю Україну! Тому з ними ми іще розберемося, але тільки за справжні справи а не за фейкові "розмінування"
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31.07.2022 09:24 Ответить
Справа про клістрони теж фейк? Скільки в нас систем ППО залишилось стояти металобрухтом?

Про Вагнерівців - теж фейк? Про зрив всіх, підкреслюю - абсолютно всіх операцій контррозвідки і сил ССО за часів Зеленського - теж? І десятки меньших справ, як ото відкриття справи проти Байдена-молодшого у намаганні погіршити відносини із США, чи намагань лягти під китайців?

Так хто з нас ідіот після цього?
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31.07.2022 12:09 Ответить
Тепер, звичайно, можна звинувачувати зелень в методичному знищенні України, а тупий "мудрий нАрід" може якраз цього й хотів? 80% проголосували за ЗЕ!, а тепер вони нещасні біженці й переселенці.

Жалійте їх й рятуйте Європа й Америка!!

Здається в Біблії сказано, що за гріхи покарання невідворотне!
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31.07.2022 07:24 Ответить
Ну то не дайте їм провести референдум при допомозі західної зброї.ЯКий референдум,якщо їм відрізали шляхи сполученняя з лівим берегом?Чи може не дуже відрізали((Дристович звільнився й нема перемог?Що за димотиваційні новини?
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30.07.2022 22:07 Ответить
Вчора,коли всі дуріли від масової страти українців та відосів вагнерівців,телемарафон.
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30.07.2022 22:11 Ответить
Зелені здають Україну повним ходом - Арестовіч заявив, що наступу на Херсон не буде, а буде "жорстка оборона"
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30.07.2022 22:12 Ответить
Просто додатковий час підтягнути кацапські сили й забетонувати укріплення, одне діло якщо їх там було 20 тисяч, друге якщо їх через тиждень стане 50.
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30.07.2022 22:23 Ответить
І ви цьому проросійському придурку іще вірите? Яке він має відношення до ЗСУ та плагів їх командування?
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31.07.2022 00:36 Ответить
Так там всі такі.
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31.07.2022 04:02 Ответить
Потому-что нехер передчасно *******! Наступайте тихо! Мы всё увидим!
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30.07.2022 22:41 Ответить
Отож. Теперь уже не выйдет пока. Орки стянулись сюда отовсюду. В городе их просто тьма, просто среди жилых домов в разных местах десятками, разбитые на группы. А в области, так вообще не сосчитать. Сегодня была инфа, что тысяча оркобурятов в Ольговку заехали Б. района. Хз что это Арестович вечно мелит своим языком не в тему.
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30.07.2022 23:11 Ответить
ПидороSSиянские орки сейчас будут сгонять злость на мирных.Люди тикайте оттуда.
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30.07.2022 22:46 Ответить
та не випускають їх русскіє, вони ж в разі чогось живий щит, русскіє дітей на броню прив"язували, вони всі терористи.
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30.07.2022 22:58 Ответить
Тикают, кто как может. Но не всё так просто. Через ЗП выехать очереди на месяцы в пред и там часто закрывают вьезд-выезд. А через крым 550уе с человека.
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30.07.2022 23:14 Ответить
Донаступались... Довизволялись... Міст пошкрябали, а галасу на на всю планету.
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31.07.2022 08:02 Ответить
 
 