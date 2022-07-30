Российские оккупанты усиливают террор в Херсоне, - облсовет
Российские оккупанты перед проведением так называемого "референдума" о присоединении к РФ усиливают фильтрационные процедуры и террор в Херсоне.
Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Для наших людей эта подготовка к шоу ("референдуму". – Ред.), к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора.
Херсон оккупанты "прерывают" основательно – гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты", - рассказал он.
Соболевский посоветовал жителям соблюдать максимальную осторожность и держаться подальше от оккупантов.
"Орки работают по совковым методикам плановым методом, и им просто необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели за разоблаченными экстремистами, диверсантами и партизанами", – отметил он.
По словам Соболевского, в рамках подготовки к "референдуму" оккупанты проводят манипулятивные "общественные мероприятия" вроде форума "Мы вместе с Россией".
"Запланирован был и ряд поездок по области со стороны депутатов Госдумы РФ, а также должностных лиц высокого уровня. Правда, предварительный график этих поездок был "слит", и его оркам придется, скорее всего, менять, к тому же не исключено, что добираться в Херсон московским випам придется по воде", - добавил первый заместитель председателя Херсонского облсовета.
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@batiscafcusto
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https://twitter.com/batiscafcusto/status/1553088895696379904 29 июл.
Зеленский дал воду в Крым, отдал Запорожскую АЭС,пробил для РФ сухопутный коридор в Крым,завел в тыл к Мариуполю войска РФ,чем оставил 450 тысячный город с его гарнизоном в окружении,без шансов к спасению,дал приказ гарнизону сдаться,под видом договоренностей и предал их.
Зеленського звинувачують у тому, що він своїми діями перешкоджав підготовці країни до війни, злив програму виробництва ракет і іншого озброєння, в розмінуванні Кримського перешийка, території, і мостів Херсонської області, призначенні на найвищі посади в силових і безпекових органах російських агентів, і тим сприяв якнайшвидшому захопленню територій.
Чи в цьому теж хутін винен?
Чи скажеш, що цього всього не було?
Про Вагнерівців - теж фейк? Про зрив всіх, підкреслюю - абсолютно всіх операцій контррозвідки і сил ССО за часів Зеленського - теж? І десятки меньших справ, як ото відкриття справи проти Байдена-молодшого у намаганні погіршити відносини із США, чи намагань лягти під китайців?
Так хто з нас ідіот після цього?
Жалійте їх й рятуйте Європа й Америка!!
Здається в Біблії сказано, що за гріхи покарання невідворотне!