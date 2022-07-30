Російські окупанти посилюють терор у Херсоні, - облрада
Російські окупанти перед проведенням так званого "референдуму" про приєднання до РФ посилюють фільтраційні процедури та терор у Херсоні.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Для наших людей ця підготовка до шоу ("референдум" - ред.), на жаль, обернеться черговим посиленням фільтраційних процедур та терору.
Херсон окупанти "переривають" ґрунтовно – гаражі, підвали, горища, промислові та комунальні об'єкти", - розповів він.
Соболевський порадив мешканцям дотримуватися максимальної обережності та триматися подалі від окупантів.
"Орки працюють за совковими методиками плановим методом, і їм просто необхідно закривати місячні та календарні планові показники за викритими екстремістами, диверсантами та партизанами", – зазначив він.
За словами Соболевського, в рамках підготовки до "референдуму" окупанти проводять маніпулятивні "громадські заходи" на кшталт форуму "Ми разом із Росією".
"Заплановано було й низку поїздок областю з боку депутатів Держдуми РФ, а також посадових осіб високого рівня. Щоправда, попередній графік цих поїздок виявився "злитим", і його оркам доведеться, швидше за все, змінювати, до того ж не виключено, що добиратися до Херсона московським віпам доведеться по воді", – додав перший заступник голови Херсонської облради.
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@batiscafcusto
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https://twitter.com/batiscafcusto/status/1553088895696379904 29 июл.
Зеленский дал воду в Крым, отдал Запорожскую АЭС,пробил для РФ сухопутный коридор в Крым,завел в тыл к Мариуполю войска РФ,чем оставил 450 тысячный город с его гарнизоном в окружении,без шансов к спасению,дал приказ гарнизону сдаться,под видом договоренностей и предал их.
Зеленського звинувачують у тому, що він своїми діями перешкоджав підготовці країни до війни, злив програму виробництва ракет і іншого озброєння, в розмінуванні Кримського перешийка, території, і мостів Херсонської області, призначенні на найвищі посади в силових і безпекових органах російських агентів, і тим сприяв якнайшвидшому захопленню територій.
Чи в цьому теж хутін винен?
Чи скажеш, що цього всього не було?
Про Вагнерівців - теж фейк? Про зрив всіх, підкреслюю - абсолютно всіх операцій контррозвідки і сил ССО за часів Зеленського - теж? І десятки меньших справ, як ото відкриття справи проти Байдена-молодшого у намаганні погіршити відносини із США, чи намагань лягти під китайців?
Так хто з нас ідіот після цього?
Жалійте їх й рятуйте Європа й Америка!!
Здається в Біблії сказано, що за гріхи покарання невідворотне!