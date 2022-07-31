Авиация Украины нанесла удары по опорным пунктам оккупантов, - ОК "Південь"

Украинские военные нанесли удары с воздуха по позициям врага на юге.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что самолеты штурмовой авиации Украины нанесли два удара по опорным пунктам врага в районах Белогорки и Сухого Ставка. В настоящее время доразведываются объемы потерь оккупантов в результате авиаударов.

Также известно, что в дунайском устье Быстрое вследствие столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж был эвакуирован малым катером Морской охраны. Пострадавших вследствие инцидента нет, обстоятельства произошедшего уточняются. Проход устьем Быстрым временно ограничен.

Смотрите также: Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Птеро", - ВК "Центр". ФОТО

Сообщается, что 17 боевых кораблей и катеров черноморского флота РФ маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска.