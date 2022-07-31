Авиация Украины нанесла удары по опорным пунктам оккупантов, - ОК "Південь"
Украинские военные нанесли удары с воздуха по позициям врага на юге.
Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Известно, что самолеты штурмовой авиации Украины нанесли два удара по опорным пунктам врага в районах Белогорки и Сухого Ставка. В настоящее время доразведываются объемы потерь оккупантов в результате авиаударов.
Также известно, что в дунайском устье Быстрое вследствие столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж был эвакуирован малым катером Морской охраны. Пострадавших вследствие инцидента нет, обстоятельства произошедшего уточняются. Проход устьем Быстрым временно ограничен.
Сообщается, что 17 боевых кораблей и катеров черноморского флота РФ маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль