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Авиация Украины нанесла удары по опорным пунктам оккупантов, - ОК "Південь"

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Украинские военные нанесли удары с воздуха по позициям врага на юге.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что самолеты штурмовой авиации Украины нанесли два удара по опорным пунктам врага в районах Белогорки и Сухого Ставка. В настоящее время доразведываются объемы потерь оккупантов в результате авиаударов.

Также известно, что в дунайском устье Быстрое вследствие столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж был эвакуирован малым катером Морской охраны. Пострадавших вследствие инцидента нет, обстоятельства произошедшего уточняются. Проход устьем Быстрым временно ограничен.

Смотрите также: Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Птеро", - ВК "Центр". ФОТО

Сообщается, что 17 боевых кораблей и катеров черноморского флота РФ маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска.

Автор: 

Черноморский флот РФ (1561) уничтожение (7023) потери (4398) Воздушные силы (2334) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+9
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31.07.2022 16:41
+5
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31.07.2022 16:27
+5
Повністю згоден щодо повітряних піривів висоточних БП, але нвші аналоги закатані до асфальту. Отака муйня малята.....
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31.07.2022 16:41
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31.07.2022 16:27 Ответить
Сумно.....
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31.07.2022 16:29 Ответить
Пан сумує за москаликами чи за їхнім залізяччям?
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31.07.2022 17:38 Ответить
А що із н.п.Піски?
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31.07.2022 16:29 Ответить
А що з ним? Контролюється ЗСУ.
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31.07.2022 16:38 Ответить
It's best to use the Excalibur rounds set for the airburst for cases like this. Or rounds from ELBIT (M454 S-HE) systems for increased coverage. It's time for a smart warfare where every single step counts.
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31.07.2022 16:30 Ответить
Повністю згоден щодо повітряних піривів висоточних БП, але нвші аналоги закатані до асфальту. Отака муйня малята.....
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31.07.2022 16:41 Ответить
Ото ж треба було у своїх виробників за копійки закупляти https://informnapalm.org/ua/chornyj-dyatel/ ЧОРНИЙ ДЯТЕЛ ніякого б і горя не знали, він якраз і "заточений" під нинішні реалії. Вихід з Крима прикривався б на 101%
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31.07.2022 17:16 Ответить
Army is not about using single weapon type. Army is about using different corps helping each other to advance.
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31.07.2022 17:52 Ответить
таки нема котла для московитів. а жаль
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31.07.2022 16:41 Ответить
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31.07.2022 16:41 Ответить
Українська авіація - з обов'язковою припискою, знищена ЗС РФ в перші дні війни, завдала ударів... і далі по тексту. Москалям, так буде приємніше слухати.
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31.07.2022 16:44 Ответить
ну ОК, Південь ! так тримати
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31.07.2022 16:48 Ответить
Словаччина підсуєтилась -- дала СУшки .Американські фантоми -- поки вивчаця
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31.07.2022 16:49 Ответить
 
 