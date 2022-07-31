Авіація України завдала ударів по опорних пунктах окупантів, - ОК "Південь"

Українські військові завдали ударів з повітря по позиціях ворога на півдні.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що літаки штурмової авіації України завдали двох ударів по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Наразі дорозвідуються обсяги втрат окупантів в результаті авіаударів.

Також відомо, що у дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуювали малим катером Морської охорони. Постраждалих в результаті інциденту немає, обставини події уточнюються. Прохід гирлом Бистрим тимчасово обмежено.

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Повідомляється, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту РФ маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська.