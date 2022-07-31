УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини
8 544 14

Авіація України завдала ударів по опорних пунктах окупантів, - ОК "Південь"

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Українські військові завдали ударів з повітря по позиціях ворога на півдні.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що літаки штурмової авіації України завдали двох ударів по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Наразі дорозвідуються обсяги втрат окупантів в результаті авіаударів.

Також відомо, що у дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуювали малим катером Морської охорони. Постраждалих в результаті інциденту немає, обставини події уточнюються. Прохід гирлом Бистрим тимчасово обмежено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили в тилу ворога склади з боєприпасами та пальним, - ОК "Південь"

Повідомляється, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту  РФ маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська.

Чорноморський флот рф (625) знищення (7342) втрати (4413) Повітряні сили (2678) Братчук Сергій (147)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
31.07.2022 16:41
+5
показати весь коментар
31.07.2022 16:27
+5
Повністю згоден щодо повітряних піривів висоточних БП, але нвші аналоги закатані до асфальту. Отака муйня малята.....
показати весь коментар
31.07.2022 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.07.2022 16:27 Відповісти
Сумно.....
показати весь коментар
31.07.2022 16:29 Відповісти
Пан сумує за москаликами чи за їхнім залізяччям?
показати весь коментар
31.07.2022 17:38 Відповісти
А що із н.п.Піски?
показати весь коментар
31.07.2022 16:29 Відповісти
А що з ним? Контролюється ЗСУ.
показати весь коментар
31.07.2022 16:38 Відповісти
It's best to use the Excalibur rounds set for the airburst for cases like this. Or rounds from ELBIT (M454 S-HE) systems for increased coverage. It's time for a smart warfare where every single step counts.
показати весь коментар
31.07.2022 16:30 Відповісти
Повністю згоден щодо повітряних піривів висоточних БП, але нвші аналоги закатані до асфальту. Отака муйня малята.....
показати весь коментар
31.07.2022 16:41 Відповісти
Ото ж треба було у своїх виробників за копійки закупляти https://informnapalm.org/ua/chornyj-dyatel/ ЧОРНИЙ ДЯТЕЛ ніякого б і горя не знали, він якраз і "заточений" під нинішні реалії. Вихід з Крима прикривався б на 101%
показати весь коментар
31.07.2022 17:16 Відповісти
Army is not about using single weapon type. Army is about using different corps helping each other to advance.
показати весь коментар
31.07.2022 17:52 Відповісти
таки нема котла для московитів. а жаль
показати весь коментар
31.07.2022 16:41 Відповісти
показати весь коментар
31.07.2022 16:41 Відповісти
Українська авіація - з обов'язковою припискою, знищена ЗС РФ в перші дні війни, завдала ударів... і далі по тексту. Москалям, так буде приємніше слухати.
показати весь коментар
31.07.2022 16:44 Відповісти
ну ОК, Південь ! так тримати
показати весь коментар
31.07.2022 16:48 Відповісти
Словаччина підсуєтилась -- дала СУшки .Американські фантоми -- поки вивчаця
показати весь коментар
31.07.2022 16:49 Відповісти
 
 