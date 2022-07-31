На Херсонщине некоторые села уничтожены полностью, - ОВА

На Херсонщине продолжаются активные боевые действия, в сотнях сел ситуация критическая, есть громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены.

Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине продолжаются активные боевые действия. В сотнях сел области ситуация критическая: разбиты дороги, уничтожены дома, школы, заминированные поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что без света и воды некоторые села уже пять месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта. Люди вынуждены бежать на подконтрольную ВСУ территорию или в соседние села. Поэтому есть такие громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены.