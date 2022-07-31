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Новости Война
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На Херсонщине некоторые села уничтожены полностью, - ОВА

херсонщина

На Херсонщине продолжаются активные боевые действия, в сотнях сел ситуация критическая, есть громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены.

Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине продолжаются активные боевые действия. В сотнях сел области ситуация критическая: разбиты дороги, уничтожены дома, школы, заминированные поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что без света и воды некоторые села уже пять месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта. Люди вынуждены бежать на подконтрольную ВСУ территорию или в соседние села. Поэтому есть такие громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены.

Автор: 

армия РФ (19375) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+6
Раша - это абсолютное зло. В преисподней нет такого места, которое соответствует этим нелюдям.
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31.07.2022 17:38
+5
если бы не предатели, то Херсон так просто бы не взяли
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31.07.2022 17:48
+3
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31.07.2022 17:50
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Раша - это абсолютное зло. В преисподней нет такого места, которое соответствует этим нелюдям.
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31.07.2022 17:38 Ответить
Сподіваюсь знайдеться таке місце.
На ***** та його соратників, у пеклі, вже чекають "персональні менеджери".
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31.07.2022 17:41 Ответить
Гляньте на Уткіна. Це ж тіпічний орк, натуральнєйший!
Можна без гриму знімати у епопеї Толкієна.

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31.07.2022 17:53 Ответить
ВСУ уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов с техникой, личным составом и боеприпасами на станції Брилівка
інформація від Геращенка не провірена
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31.07.2022 17:42 Ответить
если бы не предатели, то Херсон так просто бы не взяли
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31.07.2022 17:48 Ответить
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31.07.2022 17:50 Ответить
щрсь контроль не дуже спрацював.., вбачаю в усьому якусь недобру дивність...
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31.07.2022 18:00 Ответить
Рускій мір прийшов на нашу святу землю саме для цього.
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31.07.2022 18:06 Ответить
На нашу землю прийшов жидівський мир,ще сто років тому,а це все наслідки.
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31.07.2022 18:58 Ответить
Мене зараз заблокують,Але можливо хоч хтось прочитає.Жидів у світі приблизно 200млн.,вони хочуть жити разом у своїй державі,Ісраїль не може вмістити усіх жидів,тому вони обрали Україну,та знищують населення,все насправді дуже просто,шаломов(хуйло) та каломийський це одна банда.
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31.07.2022 18:31 Ответить
документувати все треба,
потім параші рахунок за все знищене,

і для суду будуть докази геноциду
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31.07.2022 19:06 Ответить
Геноцид триває вже понад сто років,купа доказів,мільйони жертв,де судити будете,у себе на кухні?
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31.07.2022 19:36 Ответить
шта?
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31.07.2022 19:41 Ответить
Де знищені десятки тисяч деревень гоблінської параші?

Ви дебіли так залишитесь на руїнах в той час як гобліни лиш приростуть жирком награбованого та вивезеного в рф.
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31.07.2022 22:14 Ответить
Знищувати Московію вони в Омані не домовлялися.
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01.08.2022 08:12 Ответить
 
 