На Херсонщине некоторые села уничтожены полностью, - ОВА
На Херсонщине продолжаются активные боевые действия, в сотнях сел ситуация критическая, есть громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены.
Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонщине продолжаются активные боевые действия. В сотнях сел области ситуация критическая: разбиты дороги, уничтожены дома, школы, заминированные поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без света и воды некоторые села уже пять месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта. Люди вынуждены бежать на подконтрольную ВСУ территорию или в соседние села. Поэтому есть такие громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены.
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На ***** та його соратників, у пеклі, вже чекають "персональні менеджери".
Можна без гриму знімати у епопеї Толкієна.
інформація від Геращенка не провірена
потім параші рахунок за все знищене,
і для суду будуть докази геноциду
Ви дебіли так залишитесь на руїнах в той час як гобліни лиш приростуть жирком награбованого та вивезеного в рф.