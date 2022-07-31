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Новини Війна
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На Херсонщині деякі села знищені повністю, - ОВА

херсонщина

На Херсонщині тривають активні бойові дії, у сотнях сіл ситуація критична, є громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені.

Про це у фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині тривають активні бойові дії. У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що без світла та води деякі села вже 5 місяців, пенсії та соцвиплати у таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну ЗСУ територію або у сусідні села. Тож нині є такі громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені.

Автор: 

армія рф (17538) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+6
Раша - это абсолютное зло. В преисподней нет такого места, которое соответствует этим нелюдям.
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31.07.2022 17:38
+5
если бы не предатели, то Херсон так просто бы не взяли
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31.07.2022 17:48
+3
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31.07.2022 17:50
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Раша - это абсолютное зло. В преисподней нет такого места, которое соответствует этим нелюдям.
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31.07.2022 17:38 Відповісти
Сподіваюсь знайдеться таке місце.
На ***** та його соратників, у пеклі, вже чекають "персональні менеджери".
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31.07.2022 17:41 Відповісти
Гляньте на Уткіна. Це ж тіпічний орк, натуральнєйший!
Можна без гриму знімати у епопеї Толкієна.

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31.07.2022 17:53 Відповісти
ВСУ уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов с техникой, личным составом и боеприпасами на станції Брилівка
інформація від Геращенка не провірена
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31.07.2022 17:42 Відповісти
если бы не предатели, то Херсон так просто бы не взяли
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31.07.2022 17:48 Відповісти
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31.07.2022 17:50 Відповісти
щрсь контроль не дуже спрацював.., вбачаю в усьому якусь недобру дивність...
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31.07.2022 18:00 Відповісти
Рускій мір прийшов на нашу святу землю саме для цього.
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31.07.2022 18:06 Відповісти
На нашу землю прийшов жидівський мир,ще сто років тому,а це все наслідки.
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31.07.2022 18:58 Відповісти
Мене зараз заблокують,Але можливо хоч хтось прочитає.Жидів у світі приблизно 200млн.,вони хочуть жити разом у своїй державі,Ісраїль не може вмістити усіх жидів,тому вони обрали Україну,та знищують населення,все насправді дуже просто,шаломов(хуйло) та каломийський це одна банда.
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31.07.2022 18:31 Відповісти
документувати все треба,
потім параші рахунок за все знищене,

і для суду будуть докази геноциду
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31.07.2022 19:06 Відповісти
Геноцид триває вже понад сто років,купа доказів,мільйони жертв,де судити будете,у себе на кухні?
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31.07.2022 19:36 Відповісти
шта?
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31.07.2022 19:41 Відповісти
Де знищені десятки тисяч деревень гоблінської параші?

Ви дебіли так залишитесь на руїнах в той час як гобліни лиш приростуть жирком награбованого та вивезеного в рф.
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31.07.2022 22:14 Відповісти
Знищувати Московію вони в Омані не домовлялися.
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01.08.2022 08:12 Відповісти
 
 