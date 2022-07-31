На Херсонщині деякі села знищені повністю, - ОВА
На Херсонщині тривають активні бойові дії, у сотнях сіл ситуація критична, є громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені.
Про це у фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині тривають активні бойові дії. У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що без світла та води деякі села вже 5 місяців, пенсії та соцвиплати у таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну ЗСУ територію або у сусідні села. Тож нині є такі громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені.
Топ коментарі
+6 18c49ed2
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На ***** та його соратників, у пеклі, вже чекають "персональні менеджери".
Можна без гриму знімати у епопеї Толкієна.
інформація від Геращенка не провірена
потім параші рахунок за все знищене,
і для суду будуть докази геноциду
Ви дебіли так залишитесь на руїнах в той час як гобліни лиш приростуть жирком награбованого та вивезеного в рф.