На Херсонщині деякі села знищені повністю, - ОВА

На Херсонщині тривають активні бойові дії, у сотнях сіл ситуація критична, є громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені.

Про це у фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині тривають активні бойові дії. У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що без світла та води деякі села вже 5 місяців, пенсії та соцвиплати у таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну ЗСУ територію або у сусідні села. Тож нині є такі громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені.