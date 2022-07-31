Россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району: попали в карьер, - РГА

По Одесскому району россияне нанесли ракетный удар, попали в карьер.

Об этом сообщает Одесская районная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"ПО ОДЕССКОМУ РАЙОНУ НАНЕСЕН ОЧЕРЕДНЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР! По территории одной из громад Одесского района нанесен ракетный удар. Попадание в карьер. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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