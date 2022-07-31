РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Война
7 016 18

Россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району: попали в карьер, - РГА

ракета

По Одесскому району россияне нанесли ракетный удар, попали в карьер.

Об этом сообщает Одесская районная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"ПО ОДЕССКОМУ РАЙОНУ НАНЕСЕН ОЧЕРЕДНЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР! По территории одной из громад Одесского района нанесен ракетный удар. Попадание в карьер. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сегодня Россия выпустила по Николаеву около 40 ракет: город становится вторым Мариуполем, - облсовет

Автор: 

обстрел (27379) Одесская область (3595) ракеты (3576)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Шо ты несешь йидиото ? Про 2 мая давай расскажи, как вся Одесса поднялась с флагами Украины и остановила уззкий мир, ты или кацапские провокатор или реально болван.
показать весь комментарий
31.07.2022 19:48
+19
показать весь комментарий
31.07.2022 20:01
+12
Щоб цим двуногим тварюкам повикручувало їх верхні кінцівки.
показать весь комментарий
31.07.2022 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб цим двуногим тварюкам повикручувало їх верхні кінцівки.
показать весь комментарий
31.07.2022 19:33 Ответить
а нижні повідривало вибухом.
Цікаво по чому цілили?
показать весь комментарий
31.07.2022 19:35 Ответить
По беларуси ))) трактору ))
показать весь комментарий
31.07.2022 19:36 Ответить
Котам природою не дано логічно мислити
показать весь комментарий
31.07.2022 23:11 Ответить
скільки я слухав історій ще доповномаштабного як в одесі в ресторанах не бслуговували україномовних людей, з таксі виганяли, мого товапиша чоловік хозяйки в якої орендував житло на відпочинку домахувався, одеса іще те місце. але карма в одесі іще не нажаль лагідна.
показать весь комментарий
31.07.2022 19:40 Ответить
Шо ты несешь йидиото ? Про 2 мая давай расскажи, как вся Одесса поднялась с флагами Украины и остановила уззкий мир, ты или кацапские провокатор или реально болван.
показать весь комментарий
31.07.2022 19:48 Ответить
Треба менше слухати байки
показать весь комментарий
31.07.2022 19:51 Ответить
а ты хочешь что бы из-за парочки дебилов город разрушили ? ты пытаешься на Украинском писать ( через переводчик ) , но ума это тебе не прибавляет . в каждой стране , городе, селе, есть дегенераты , но это не значит что нужно бомбить все подряд.
показать весь комментарий
31.07.2022 19:52 Ответить
я лише одне хочу щоб рускороті зникли з моєї землі, подруге начинаючи з мера труханова, екс мера боделана, мусорів які убивали футбольних фанатів, ********, яка стояла на площі місяцями, і дальше по списку. ківалови через що такі незгоди в країні що восток ненаказаний. ненаказане зло повернеться.
показать весь комментарий
31.07.2022 22:11 Ответить
Маячня.
показать весь комментарий
31.07.2022 21:29 Ответить
в карьєрі, звісно ж, був склад Хімарсів

а в свинюшнику стояли Цезарі
показать весь комментарий
31.07.2022 20:21 Ответить
білоруса рознесли в пух і прах
показать весь комментарий
31.07.2022 19:42 Ответить
х@йкандером бахнули
показать весь комментарий
31.07.2022 19:58 Ответить
А навіщо давати інформацію , що поцілили в карьєр.
Якщо щось в голові є, тоді треба давати_--" дезу"-- у війсковий об,єкт.
показать весь комментарий
31.07.2022 20:00 Ответить
Неужели?А вы подумайте что будет с теми у кого там служат родные и близкие?
Тут каждую сирену на коленях перед иконой проводишь,чтобы сберег родного человека.
показать весь комментарий
31.07.2022 20:10 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2022 20:01 Ответить
Сподіваюсь, ніхто не загинув. Орки, воно вам назад прилетить, тварюки.
показать весь комментарий
31.07.2022 20:03 Ответить
скільки я слухав історій ще доповномаштабного як в одесі в ресторанах не бслуговували україномовних людей, з таксі виганяли, мого товапиша чоловік хозяйки в якої орендував житло на відпочинку домахувався, одеса іще те місце. але карма в одесі іще не нажаль лагідна.
показать весь комментарий
31.07.2022 21:59 Ответить
 
 