Россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району: попали в карьер, - РГА
По Одесскому району россияне нанесли ракетный удар, попали в карьер.
Об этом сообщает Одесская районная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"ПО ОДЕССКОМУ РАЙОНУ НАНЕСЕН ОЧЕРЕДНЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР! По территории одной из громад Одесского района нанесен ракетный удар. Попадание в карьер. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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Цікаво по чому цілили?
а в свинюшнику стояли Цезарі
Якщо щось в голові є, тоді треба давати_--" дезу"-- у війсковий об,єкт.
Тут каждую сирену на коленях перед иконой проводишь,чтобы сберег родного человека.