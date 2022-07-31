Росіяни здійснили ракетний удар по Одеському району: влучили в кар’єр, - РДА

По Одеському району росіяни нанесли ракетний удар, влучили в кар’єр.

Про це повідомляє Одеська районна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"ПО ОДЕСЬКОМУ РАЙОНУ НАНЕСЕНО ЧЕРГОВИЙ РАКЕТНИЙ УДАР! По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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