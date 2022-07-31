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Новини Війна
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Росіяни здійснили ракетний удар по Одеському району: влучили в кар’єр, - РДА

ракета

По Одеському району росіяни нанесли ракетний удар, влучили в кар’єр.

Про це повідомляє Одеська районна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"ПО ОДЕСЬКОМУ РАЙОНУ НАНЕСЕНО ЧЕРГОВИЙ РАКЕТНИЙ УДАР! По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28700) Одеська область (3243) ракети (4031)


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Топ коментарі
+23
Шо ты несешь йидиото ? Про 2 мая давай расскажи, как вся Одесса поднялась с флагами Украины и остановила уззкий мир, ты или кацапские провокатор или реально болван.
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31.07.2022 19:48
+19
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31.07.2022 20:01
+12
Щоб цим двуногим тварюкам повикручувало їх верхні кінцівки.
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31.07.2022 19:33
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Щоб цим двуногим тварюкам повикручувало їх верхні кінцівки.
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31.07.2022 19:33 Відповісти
а нижні повідривало вибухом.
Цікаво по чому цілили?
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31.07.2022 19:35 Відповісти
По беларуси ))) трактору ))
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31.07.2022 19:36 Відповісти
Котам природою не дано логічно мислити
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31.07.2022 23:11 Відповісти
скільки я слухав історій ще доповномаштабного як в одесі в ресторанах не бслуговували україномовних людей, з таксі виганяли, мого товапиша чоловік хозяйки в якої орендував житло на відпочинку домахувався, одеса іще те місце. але карма в одесі іще не нажаль лагідна.
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31.07.2022 19:40 Відповісти
Шо ты несешь йидиото ? Про 2 мая давай расскажи, как вся Одесса поднялась с флагами Украины и остановила уззкий мир, ты или кацапские провокатор или реально болван.
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31.07.2022 19:48 Відповісти
Треба менше слухати байки
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31.07.2022 19:51 Відповісти
а ты хочешь что бы из-за парочки дебилов город разрушили ? ты пытаешься на Украинском писать ( через переводчик ) , но ума это тебе не прибавляет . в каждой стране , городе, селе, есть дегенераты , но это не значит что нужно бомбить все подряд.
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31.07.2022 19:52 Відповісти
я лише одне хочу щоб рускороті зникли з моєї землі, подруге начинаючи з мера труханова, екс мера боделана, мусорів які убивали футбольних фанатів, ********, яка стояла на площі місяцями, і дальше по списку. ківалови через що такі незгоди в країні що восток ненаказаний. ненаказане зло повернеться.
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31.07.2022 22:11 Відповісти
Маячня.
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31.07.2022 21:29 Відповісти
в карьєрі, звісно ж, був склад Хімарсів

а в свинюшнику стояли Цезарі
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31.07.2022 20:21 Відповісти
білоруса рознесли в пух і прах
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31.07.2022 19:42 Відповісти
х@йкандером бахнули
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31.07.2022 19:58 Відповісти
А навіщо давати інформацію , що поцілили в карьєр.
Якщо щось в голові є, тоді треба давати_--" дезу"-- у війсковий об,єкт.
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31.07.2022 20:00 Відповісти
Неужели?А вы подумайте что будет с теми у кого там служат родные и близкие?
Тут каждую сирену на коленях перед иконой проводишь,чтобы сберег родного человека.
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31.07.2022 20:10 Відповісти
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31.07.2022 20:01 Відповісти
Сподіваюсь, ніхто не загинув. Орки, воно вам назад прилетить, тварюки.
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31.07.2022 20:03 Відповісти
скільки я слухав історій ще доповномаштабного як в одесі в ресторанах не бслуговували україномовних людей, з таксі виганяли, мого товапиша чоловік хозяйки в якої орендував житло на відпочинку домахувався, одеса іще те місце. але карма в одесі іще не нажаль лагідна.
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31.07.2022 21:59 Відповісти
 
 