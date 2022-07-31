Росіяни здійснили ракетний удар по Одеському району: влучили в кар’єр, - РДА
По Одеському району росіяни нанесли ракетний удар, влучили в кар’єр.
Про це повідомляє Одеська районна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"ПО ОДЕСЬКОМУ РАЙОНУ НАНЕСЕНО ЧЕРГОВИЙ РАКЕТНИЙ УДАР! По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Μολών λαβέ
показати весь коментар31.07.2022 19:48
+19 Топ Ган
показати весь коментар31.07.2022 20:01
+12 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар31.07.2022 19:33
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Цікаво по чому цілили?
а в свинюшнику стояли Цезарі
Якщо щось в голові є, тоді треба давати_--" дезу"-- у війсковий об,єкт.
Тут каждую сирену на коленях перед иконой проводишь,чтобы сберег родного человека.