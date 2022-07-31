ВСУ ежедневно сбивают российские беспилотники, иногда даже на западе страны, - Воздушные силы

Уже три месяца вражеская авиация не решается зайти в контролируемое Украиной воздушное пространство, при этом наши защитники ежедневно сбивают один-два российских беспилотника.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ежедневно имеем 1-2 сбитых беспилотных летальных аппарата противника, постоянно осуществляющего разведку над территорией Украины. Это происходит не только на востоке, но и на севере, даже в западных областях недавно были сбиты два БПЛА. Хочу сказать, что эти беспилотники – чрезвычайно опасная вещь, их необходимо сбивать, поскольку именно после их пролетов, вероятно, произойдет ракетная атака по объектам инфраструктуры, стратегически важным государственным объектам, транспортным развязкам и так далее", - сказал Игнат.

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Он уточнил, что БПЛА сбивают и зенитно-ракетные войска, и истребители, и специальные посты с переносными ракетно-зенитными комплексами.

Спикер подчеркнул, что уже три месяца вражеская авиация не решается зайти в контролируемое Украиной воздушное пространство.

Впрочем, по его словам, на переднем крае могут происходить атаки вражеских штурмовиков или вертолетов, они становятся целями не только для зенитно-ракетных или воздушных сил, но и для противовоздушной обороны Сухопутных войск, штурмовых подразделений.