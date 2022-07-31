РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11036 посетителей онлайн
Новости Война
8 520 7

ВСУ ежедневно сбивают российские беспилотники, иногда даже на западе страны, - Воздушные силы

рф

Уже три месяца вражеская авиация не решается зайти в контролируемое Украиной воздушное пространство, при этом наши защитники ежедневно сбивают один-два российских беспилотника.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ежедневно имеем 1-2 сбитых беспилотных летальных аппарата противника, постоянно осуществляющего разведку над территорией Украины. Это происходит не только на востоке, но и на севере, даже в западных областях недавно были сбиты два БПЛА. Хочу сказать, что эти беспилотники – чрезвычайно опасная вещь, их необходимо сбивать, поскольку именно после их пролетов, вероятно, произойдет ракетная атака по объектам инфраструктуры, стратегически важным государственным объектам, транспортным развязкам и так далее", - сказал Игнат.

Смотрите также: Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Птеро", - ВК "Центр". ФОТО

Он уточнил, что БПЛА сбивают и зенитно-ракетные войска, и истребители, и специальные посты с переносными ракетно-зенитными комплексами.

Спикер подчеркнул, что уже три месяца вражеская авиация не решается зайти в контролируемое Украиной воздушное пространство.

Впрочем, по его словам, на переднем крае могут происходить атаки вражеских штурмовиков или вертолетов, они становятся целями не только для зенитно-ракетных или воздушных сил, но и для противовоздушной обороны Сухопутных войск, штурмовых подразделений.

Автор: 

армия РФ (19387) беспилотник (3649) Воздушные силы (2339) Игнат Юрий (593)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
полковник Юрій Ігнат навіщо так брехати
офіцеру це не до лиця
кожен день у сводках фігурують літаки і вертольоти противника
тільки ми чогось їх не бачим
і не даєм гідну відсіч
показать весь комментарий
31.07.2022 21:57 Ответить
Не дочитав останній абзац?
показать весь комментарий
31.07.2022 22:02 Ответить
Речь не о фронте! А об залетах вглубь нашей территории, вспомни как кацапы хозяйничали в начале. Такого уже давно нет, не смотря на то, что кацапы уничтожили по их словам все украинское ПВО уже двадцать раз
показать весь комментарий
31.07.2022 22:17 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2022 22:00 Ответить
Дохлих кацапофашистів забагато не буває.ЗСУ перетворює їх в харошіх рузьгє.
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
31.07.2022 22:01 Ответить
В наслідок збиття безпілотників , загинув чоловік на Волині.
показать весь комментарий
31.07.2022 22:18 Ответить
а в наслілок незбиття загинуло б 30 чоловік на Волині
показать весь комментарий
31.07.2022 22:29 Ответить
 
 