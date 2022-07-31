ЗСУ щодня збивають російські безпілотники: часом навіть на заході країни, - Повітряні сили

Вже три місяці ворожа авіація не наважується зайти в контрольований Україною повітряний простір, при цьому наші захисники щодня збивають один-два російські безпілотники.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодня маємо 1-2 збитих безпілотних летальних апарати противника, який постійно здійснює розвідку над територією України. Це відбувається не лише сході, а і на півночі, навіть в західних областях нещодавно було збито два БпЛА. Хочу сказати, що ці безпілотники - надзвичайно небезпечна річ, їх необхідно збивати, оскільки саме після їх прольотів, ймовірно, відбудеться ракетна атака по об'єктах інфраструктури, стратегічно важливих державних об’єктах, транспортних розв'язках і так далі", - сказав Ігнат.

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Він уточнив, що БпЛА збивають і зенітно-ракетні війська, і винищувачі, і спеціальні пости з переносними ракетно-зенітними комплексами.

Речник наголосив, що вже три місяці ворожа авіація не наважується зайти в контрольований Україною повітряний простір.

Втім, за словами Ігната, на передньому краї можуть відбуватися атаки ворожих штурмовиків чи вертольотів, вони стають цілями не тільки для зенітно-ракетних чи повітряних сил, а й для протиповітряної оборони Сухопутних військ, штурмових підрозділів.