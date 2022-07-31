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Новини Війна
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ЗСУ щодня збивають російські безпілотники: часом навіть на заході країни, - Повітряні сили

рф

Вже три місяці ворожа авіація не наважується зайти в контрольований Україною повітряний простір, при цьому наші захисники щодня збивають один-два російські безпілотники.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодня маємо 1-2 збитих безпілотних летальних апарати противника, який постійно здійснює розвідку над територією України. Це відбувається не лише сході, а і на півночі, навіть в західних областях нещодавно було збито два БпЛА. Хочу сказати, що ці безпілотники - надзвичайно небезпечна річ, їх необхідно збивати, оскільки саме після їх прольотів, ймовірно, відбудеться ракетна атака по об'єктах інфраструктури, стратегічно важливих державних об’єктах, транспортних розв'язках і так далі", - сказав Ігнат.

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Він уточнив, що БпЛА збивають і зенітно-ракетні війська, і винищувачі, і спеціальні пости з переносними ракетно-зенітними комплексами.

Речник наголосив, що вже три місяці ворожа авіація не наважується зайти в контрольований Україною повітряний простір.

Втім, за словами Ігната, на передньому краї можуть відбуватися атаки ворожих штурмовиків чи вертольотів, вони стають цілями не тільки для зенітно-ракетних чи повітряних сил, а й для протиповітряної оборони Сухопутних військ, штурмових підрозділів.

Автор: 

армія рф (17538) безпілотник (4214) Повітряні сили (2678) Ігнат Юрій (789)


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полковник Юрій Ігнат навіщо так брехати
офіцеру це не до лиця
кожен день у сводках фігурують літаки і вертольоти противника
тільки ми чогось їх не бачим
і не даєм гідну відсіч
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31.07.2022 21:57 Відповісти
Не дочитав останній абзац?
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31.07.2022 22:02 Відповісти
Речь не о фронте! А об залетах вглубь нашей территории, вспомни как кацапы хозяйничали в начале. Такого уже давно нет, не смотря на то, что кацапы уничтожили по их словам все украинское ПВО уже двадцать раз
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31.07.2022 22:17 Відповісти
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31.07.2022 22:00 Відповісти
Дохлих кацапофашистів забагато не буває.ЗСУ перетворює їх в харошіх рузьгє.
Слава ЗСУ !
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31.07.2022 22:01 Відповісти
В наслідок збиття безпілотників , загинув чоловік на Волині.
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31.07.2022 22:18 Відповісти
а в наслілок незбиття загинуло б 30 чоловік на Волині
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31.07.2022 22:29 Відповісти
 
 