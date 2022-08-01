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Россияне нанесли удар по Салтовскому району Харькова, пострадали 2 человека, - Синегубов

вибух

Оккупанты обстреляли Харьков.

Об этом сообщил в телеграме глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, харьковчане: оккупанты нанесли удар по Салтовскому району города Харьков.

Максимально находитесь в укрытиях!

По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела есть 2 пострадавших", – написал он.

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Автор: 

обстрел (27379) Харьков (7520) Синегубов Олег (560)


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Нет никаких россиян , есть русские убийцы - нацисты , Рашисты выродки , мрази, террористы , нелюд
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01.08.2022 08:43 Ответить
то все правильно ви пишете, точно
але зверніть увагу на таку аналогію будь ласка
от ліса раз за разом залазить у курятник та з'їдає кур
немає сенсу казати що лиса - вбивця, це її істотня суть, переконати лісу не їсти курей неможна
тобто гасла типа "Путін - *****", "Росіяне - фашисти та вбивці" - вони зрозумілі та безглузді

проблема в самому курятнику - хтось не запирає двері на ніч, хтось не може залатати диру в огорожі, тобто "Путін - *****", або "Русня - вбивці" - це неконструктивно та відволікає від суті

а по суті було б знайти всіх, хто фактично запрошував ***** в Україну, та залишав у курятніку відкритими на ніч двері
ось це конструктивна позиція

знайти всіх, кто голосувал за повернення РигоАналів - Портнова, Татарова та інших - на банкову - ТА ПОКАРАТИ ЇХ
знайти всіх, хто голосував за антіукраїнську політику Адольфовича, зменьшував українсько мовні школи, та збільшував російскомовні - ТА ПОКАРАТИ ЇХ
знайти всіх, хто голосував, підримував та фінансував ОПЗЖ - ТА ПОКАРАТИ ЇХ

ось це конструктивна та позитивна позиція, протилежна неконструктивним безглуздим гаслам "Путін - *****", "Рашисти - вбивці".
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01.08.2022 09:24 Ответить
Цю конструктивну позицію нікому впроваджувати у життя
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01.08.2022 09:29 Ответить
ну доки українці будуть просто волати "Ліса їсть курей!", "Ліса курей їсть!" - нічого не змінеться
Україні втратило 10 млн людей з 1991-го року, й зараз було опитування що 70% від тих 9 мільонів, що виїхали з України повертатися не збираються у найблищі часи

тобто доки дирки в курятнику залатані не будуть, Україна буде просто токсичною країною, навіть якщо ніякої війни не буде

- доки вулиця Пушкінська в Харкові не буде переіменована в вулицю Шухевіча
- доки девятомайский скот, який збирається на Меморіалі в пику державному дню пам'яті 8-го травня - не буде жортко отпизжен, а краще просто росстрілян - ніякого порядку у країні не буде

а в першу чергу ПОКАРАННЯ за УЖЕ СКОЇНЕ
- голосування за жидів, за ОПЗЖ, за ЗЕ, за Адолфовича неповинно залишитися безкарним - це головне для наведення єлементарного порядку та простого зачинення курятника на ніч від ліси
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01.08.2022 09:46 Ответить
Росія методично витравлює з Харкова "руській мір" який там вжився і процвітав
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01.08.2022 09:32 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.08.2022 10:14 Ответить
 
 