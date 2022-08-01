Росіяни завдали удару по Салтівському району Харкова, постраждало 2 людини, - Синєгубов
Окупанти обстріляли Харків.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Увага, харків’яни: окупанти завдали удару по Салтівському району міста Харків.
Максимально перебувайте в укриттях!
За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих", – написав він.
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але зверніть увагу на таку аналогію будь ласка
от ліса раз за разом залазить у курятник та з'їдає кур
немає сенсу казати що лиса - вбивця, це її істотня суть, переконати лісу не їсти курей неможна
тобто гасла типа "Путін - *****", "Росіяне - фашисти та вбивці" - вони зрозумілі та безглузді
проблема в самому курятнику - хтось не запирає двері на ніч, хтось не може залатати диру в огорожі, тобто "Путін - *****", або "Русня - вбивці" - це неконструктивно та відволікає від суті
а по суті було б знайти всіх, хто фактично запрошував ***** в Україну, та залишав у курятніку відкритими на ніч двері
ось це конструктивна позиція
знайти всіх, кто голосувал за повернення РигоАналів - Портнова, Татарова та інших - на банкову - ТА ПОКАРАТИ ЇХ
знайти всіх, хто голосував за антіукраїнську політику Адольфовича, зменьшував українсько мовні школи, та збільшував російскомовні - ТА ПОКАРАТИ ЇХ
знайти всіх, хто голосував, підримував та фінансував ОПЗЖ - ТА ПОКАРАТИ ЇХ
ось це конструктивна та позитивна позиція, протилежна неконструктивним безглуздим гаслам "Путін - *****", "Рашисти - вбивці".
Україні втратило 10 млн людей з 1991-го року, й зараз було опитування що 70% від тих 9 мільонів, що виїхали з України повертатися не збираються у найблищі часи
тобто доки дирки в курятнику залатані не будуть, Україна буде просто токсичною країною, навіть якщо ніякої війни не буде
- доки вулиця Пушкінська в Харкові не буде переіменована в вулицю Шухевіча
- доки девятомайский скот, який збирається на Меморіалі в пику державному дню пам'яті 8-го травня - не буде жортко отпизжен, а краще просто росстрілян - ніякого порядку у країні не буде
а в першу чергу ПОКАРАННЯ за УЖЕ СКОЇНЕ
- голосування за жидів, за ОПЗЖ, за ЗЕ, за Адолфовича неповинно залишитися безкарним - це головне для наведення єлементарного порядку та простого зачинення курятника на ніч від ліси