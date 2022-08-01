Росіяни завдали удару по Салтівському району Харкова, постраждало 2 людини, - Синєгубов

Окупанти обстріляли Харків.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, харків’яни: окупанти завдали удару по Салтівському району міста Харків.



Максимально перебувайте в укриттях!



За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих", – написав він.

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