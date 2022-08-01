ЕС направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи, - Шмыгаль
Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи.
Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, первый транш в 500 млн. евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра.
"1 млрд евро – это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей", – отметил премьер.
"Благодарны Европейскому Союзу за такой вклад - это весомая инвестиция в нашу общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее", - добавляет он.
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Доречі, ви в курсі, що насправді курс гривні був просраний ЗЕлядями ще у 2020 році?
2 роки НБУ тримав курс тільки завдяки постійним валютним інтервенціям і на це було витрачено купу грошей.
Тобто ЗЄ-влада просто молитися повинна на війну. Бо війна дала їм змогу списати все, що було просрано або вкрадено за 3 роки пагувагня в Україні плісняви.