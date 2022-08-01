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ЕС направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи, - Шмыгаль

єс

Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, первый транш в 500 млн. евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра.

"1 млрд евро – это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей", – отметил премьер.

"Благодарны Европейскому Союзу за такой вклад - это весомая инвестиция в нашу общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее", - добавляет он.

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помощь (7824) финансирование (1802) Евросоюз (17162) Шмыгаль Денис (2710)


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Топ комментарии
+4
Буде звідки "слугам" в конверти класти...
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01.08.2022 13:21
+4
Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб Джерело: Це всяким міністерствам , депутатам бомжам ітд … , шматочок для не обраних
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01.08.2022 13:24
+4
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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01.08.2022 13:27
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Буде звідки "слугам" в конверти класти...
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01.08.2022 13:21 Ответить
Це все копійки.В нас вже десь збитки трильйон,не рахуючи людські життя.Бо життя безціні.
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01.08.2022 13:21 Ответить
Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб Джерело: Це всяким міністерствам , депутатам бомжам ітд … , шматочок для не обраних
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01.08.2022 13:24 Ответить
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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01.08.2022 13:27 Ответить
Треба вимагать звітності від уряду ,що це за першочергові потреби .Може це фотосесії в плейбої або відновлення окупованих територій?
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01.08.2022 13:32 Ответить
Сколько там долгов перед государством осталось у одной, неуважаемой, бородатой старушки?
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01.08.2022 13:33 Ответить
Єрмаку та Коломойському поперла халява...

Доречі, ви в курсі, що насправді курс гривні був просраний ЗЕлядями ще у 2020 році?
2 роки НБУ тримав курс тільки завдяки постійним валютним інтервенціям і на це було витрачено купу грошей.
Тобто ЗЄ-влада просто молитися повинна на війну. Бо війна дала їм змогу списати все, що було просрано або вкрадено за 3 роки пагувагня в Україні плісняви.
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01.08.2022 13:34 Ответить
Весь валютний виторг держави має йти на імпорт зброї, не в офшори та імпорт чайників з бляхами. Він немалий 4 млрд. в міс. для порівняння США надали зброї на 8,4 млрд. В Україні маса людей втратили роботу стоять на біржах працювати за гривню курси токарів, фрезерів, Шмигаль відкрив? Всі підземні локації країни на ОПК, розбудову ракетно-ядерних сил. Тут не бажання "хочу-не хочу" - ЦЕ питання бути чи не бути.
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01.08.2022 13:45 Ответить
Це ж скільки ще асфальту Зєрмаки зможуть покласти?
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01.08.2022 13:46 Ответить
Для підтримки смердючих штанів мосоров, суддів та прокурорів
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01.08.2022 13:51 Ответить
Чужими грошами запахло! Обережно, шмигалі злітаються!
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01.08.2022 13:53 Ответить
 
 