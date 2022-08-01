ЄС спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги, - Шмигаль
Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги.
Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра.
"1 млрд євро - це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб", - зауважив прем'єр.
"Вдячні Європейському Союзу за такий внесок - це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє", - додає він.
Топ коментарі
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Доречі, ви в курсі, що насправді курс гривні був просраний ЗЕлядями ще у 2020 році?
2 роки НБУ тримав курс тільки завдяки постійним валютним інтервенціям і на це було витрачено купу грошей.
Тобто ЗЄ-влада просто молитися повинна на війну. Бо війна дала їм змогу списати все, що було просрано або вкрадено за 3 роки пагувагня в Україні плісняви.