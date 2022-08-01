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ЄС спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги, - Шмигаль

єс

Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра.

"1 млрд євро - це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб", - зауважив прем'єр.

"Вдячні Європейському Союзу за такий внесок - це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє", - додає він.

Читайте також: ЄС планує виділити Україні 1 млрд євро екстреної допомоги, - фон дер Ляєн

Автор: 

допомога (8378) фінансування (3130) Євросоюз (13472) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+4
Буде звідки "слугам" в конверти класти...
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01.08.2022 13:21
+4
Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб Джерело: Це всяким міністерствам , депутатам бомжам ітд … , шматочок для не обраних
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01.08.2022 13:24
+4
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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01.08.2022 13:27
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Буде звідки "слугам" в конверти класти...
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01.08.2022 13:21 Відповісти
Це все копійки.В нас вже десь збитки трильйон,не рахуючи людські життя.Бо життя безціні.
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01.08.2022 13:21 Відповісти
Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб Джерело: Це всяким міністерствам , депутатам бомжам ітд … , шматочок для не обраних
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01.08.2022 13:24 Відповісти
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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01.08.2022 13:27 Відповісти
Треба вимагать звітності від уряду ,що це за першочергові потреби .Може це фотосесії в плейбої або відновлення окупованих територій?
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01.08.2022 13:32 Відповісти
Сколько там долгов перед государством осталось у одной, неуважаемой, бородатой старушки?
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01.08.2022 13:33 Відповісти
Єрмаку та Коломойському поперла халява...

Доречі, ви в курсі, що насправді курс гривні був просраний ЗЕлядями ще у 2020 році?
2 роки НБУ тримав курс тільки завдяки постійним валютним інтервенціям і на це було витрачено купу грошей.
Тобто ЗЄ-влада просто молитися повинна на війну. Бо війна дала їм змогу списати все, що було просрано або вкрадено за 3 роки пагувагня в Україні плісняви.
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01.08.2022 13:34 Відповісти
Весь валютний виторг держави має йти на імпорт зброї, не в офшори та імпорт чайників з бляхами. Він немалий 4 млрд. в міс. для порівняння США надали зброї на 8,4 млрд. В Україні маса людей втратили роботу стоять на біржах працювати за гривню курси токарів, фрезерів, Шмигаль відкрив? Всі підземні локації країни на ОПК, розбудову ракетно-ядерних сил. Тут не бажання "хочу-не хочу" - ЦЕ питання бути чи не бути.
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01.08.2022 13:45 Відповісти
Це ж скільки ще асфальту Зєрмаки зможуть покласти?
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01.08.2022 13:46 Відповісти
Для підтримки смердючих штанів мосоров, суддів та прокурорів
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01.08.2022 13:51 Відповісти
Чужими грошами запахло! Обережно, шмигалі злітаються!
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01.08.2022 13:53 Відповісти
 
 