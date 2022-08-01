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Новости Война
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46 населенных пунктов деоккупировали ВСУ в Херсонской области, - ОВА

херсонщина,війна,зсу

В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.

Об этом заявил исполняющий обязанности головы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере (области – ред.), которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Никилаевской областью", - сказал он.

По словам Бутрия, на деоккупированной территоррии "есть села, которые практически разрушены на 90% - они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало".

Бутрий подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая и в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине некоторые села уничтожены полностью, - ОВА

Автор: 

деоккупация (847) Херсонская область (4810)


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Топ комментарии
+17
Кацапи вже всосали з Миколаївом і зараз втрачають території на півночі Херсонської. А ти кіздішь росіянську брехню про вигадані захоплення "все нової території" кацапами. У Кобзона в аду вони захоплюють, тому й доводиться нове м'ясо перекидати.
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01.08.2022 14:43
+12
Херсон чекає
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01.08.2022 14:26
+11
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.08.2022 14:34
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Херсон чекає
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01.08.2022 14:26 Ответить
Список у студію!
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01.08.2022 14:26 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.08.2022 14:34 Ответить
Кацапи вже всосали з Миколаївом і зараз втрачають території на півночі Херсонської. А ти кіздішь росіянську брехню про вигадані захоплення "все нової території" кацапами. У Кобзона в аду вони захоплюють, тому й доводиться нове м'ясо перекидати.
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01.08.2022 14:43 Ответить
Навiщо вiдповiдати кацапу ? Все вже захопили як вiн каже - повна брехня ...
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01.08.2022 15:06 Ответить
ага, тільки й чуємо про те, як кацапи мали "частковий успіх"...
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01.08.2022 15:27 Ответить
Слушай Николаев обстреливают с каждым днём все больше и сильнее притом каждый деньпозавчера около 40 ракет
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01.08.2022 15:33 Ответить
" На південнобузькому напрямку російські війська обстріляли Миролюбівку, Нововознесенське, Високопілля, Миколаїв та ще понад 25 населених пунктів. Російська авіація завдала авіаудару поблизу Ольгиного, - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ"

про звільнення Високопілля не було, рашисти своїх обстрілюють чи вже звільнили ?
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01.08.2022 14:38 Ответить
Рашисти втікли з Високопілля, але не всі. Тікали під обстрілами ЗСУ, тому багато залишилося на корм собакам у полях.
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01.08.2022 14:45 Ответить
Про звільнення Високопілля, думаю, напишуть, коли вогневий контроль буде встановлено над Давидовим бродом.
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01.08.2022 14:47 Ответить
Осокоривка чья сейчас?
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01.08.2022 14:55 Ответить
Українська, завжди.
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01.08.2022 15:08 Ответить
Нам не можна святкувати перемоги, лише поразки. Бо х@йло образиться.
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01.08.2022 14:51 Ответить
Ну те що ми контролюємо більшу частину Високопілля це ще не означає що удасться так закріпитися, як мінімум теоретично. Тут така сама ситуація як на Харківщині - містечко звільнили, але написали днів через три, після того як закріпилися
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01.08.2022 14:52 Ответить
Хто підкаже-46 населе пунктів.за який час,бо якось хитро сказано?
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01.08.2022 14:56 Ответить
Хай кацапи скажуть своi захоплени 46 ...
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01.08.2022 15:08 Ответить
За останні пару неділь рашисти перегнали з Донбаса на Херсон близько 20 тис кадрових россійских воєнних...так що давно обіцяний контрнаступ ЗСУ може закінчиться, так і не начавшись. Але, з другої сторони, тепер у орків до осені нема шансів захопить Бахмут и Краматорськ.
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01.08.2022 15:07 Ответить
Більш за те, тепер контрнаступ можна починати на сході. Хай слонікі побігають.
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01.08.2022 15:10 Ответить
Шо вони зроблять ? Нехай пруть пiд вогонь ВСУ ..Мотивацii там НУЛЬ , арта з вiчним боекомплектом пiшла лiсом ...
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01.08.2022 15:11 Ответить
Так теперь вместо Бахмута и Крамоторска возьмут областной центр Николаев
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01.08.2022 15:36 Ответить
Или в рот.
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01.08.2022 16:15 Ответить
Все буде Україна , тільки не кіпешуйте , боти проплачені !!
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01.08.2022 17:13 Ответить
 
 