46 населенных пунктов деоккупировали ВСУ в Херсонской области, - ОВА

В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.

Об этом заявил исполняющий обязанности головы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере (области – ред.), которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Никилаевской областью", - сказал он.

По словам Бутрия, на деоккупированной территоррии "есть села, которые практически разрушены на 90% - они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало".

Бутрий подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая и в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

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