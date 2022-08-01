46 населених пунктів деокупували ЗСУ на Херсонщині, - ОВА
У Херсонській області деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.
Про це заявив виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість - це на півночі (області. - Ред.), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", - зазначив він.
За словами Бутрія, на деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90%, - вони й сьогодні перебувають під постійними обстрілами, населення переважно виїхало".
Бутрій наголосив, що ситуація в Херсонській області критична та вкотре закликав жителів евакуюватися у безпечніші регіони.
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про звільнення Високопілля не було, рашисти своїх обстрілюють чи вже звільнили ?