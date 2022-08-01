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46 населених пунктів деокупували ЗСУ на Херсонщині, - ОВА

херсонщина,війна,зсу

У Херсонській області деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися в безпечніші регіони до повного звільнення області.

Про це заявив виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість - це на півночі (області. - Ред.), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", - зазначив він.

За словами Бутрія, на деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90%, - вони й сьогодні перебувають під постійними обстрілами, населення переважно виїхало".

Бутрій наголосив, що ситуація в Херсонській області критична та вкотре закликав жителів евакуюватися у безпечніші регіони.

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Автор: 

деокупація (950) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+17
Кацапи вже всосали з Миколаївом і зараз втрачають території на півночі Херсонської. А ти кіздішь росіянську брехню про вигадані захоплення "все нової території" кацапами. У Кобзона в аду вони захоплюють, тому й доводиться нове м'ясо перекидати.
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01.08.2022 14:43
+12
Херсон чекає
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01.08.2022 14:26
+11
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.08.2022 14:34
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Херсон чекає
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01.08.2022 14:26 Відповісти
Список у студію!
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01.08.2022 14:26 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.08.2022 14:34 Відповісти
Кацапи вже всосали з Миколаївом і зараз втрачають території на півночі Херсонської. А ти кіздішь росіянську брехню про вигадані захоплення "все нової території" кацапами. У Кобзона в аду вони захоплюють, тому й доводиться нове м'ясо перекидати.
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01.08.2022 14:43 Відповісти
Навiщо вiдповiдати кацапу ? Все вже захопили як вiн каже - повна брехня ...
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01.08.2022 15:06 Відповісти
ага, тільки й чуємо про те, як кацапи мали "частковий успіх"...
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01.08.2022 15:27 Відповісти
Слушай Николаев обстреливают с каждым днём все больше и сильнее притом каждый деньпозавчера около 40 ракет
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01.08.2022 15:33 Відповісти
" На південнобузькому напрямку російські війська обстріляли Миролюбівку, Нововознесенське, Високопілля, Миколаїв та ще понад 25 населених пунктів. Російська авіація завдала авіаудару поблизу Ольгиного, - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ"

про звільнення Високопілля не було, рашисти своїх обстрілюють чи вже звільнили ?
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01.08.2022 14:38 Відповісти
Рашисти втікли з Високопілля, але не всі. Тікали під обстрілами ЗСУ, тому багато залишилося на корм собакам у полях.
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01.08.2022 14:45 Відповісти
Про звільнення Високопілля, думаю, напишуть, коли вогневий контроль буде встановлено над Давидовим бродом.
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01.08.2022 14:47 Відповісти
Осокоривка чья сейчас?
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01.08.2022 14:55 Відповісти
Українська, завжди.
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01.08.2022 15:08 Відповісти
Нам не можна святкувати перемоги, лише поразки. Бо х@йло образиться.
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01.08.2022 14:51 Відповісти
Ну те що ми контролюємо більшу частину Високопілля це ще не означає що удасться так закріпитися, як мінімум теоретично. Тут така сама ситуація як на Харківщині - містечко звільнили, але написали днів через три, після того як закріпилися
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01.08.2022 14:52 Відповісти
Хто підкаже-46 населе пунктів.за який час,бо якось хитро сказано?
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01.08.2022 14:56 Відповісти
Хай кацапи скажуть своi захоплени 46 ...
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01.08.2022 15:08 Відповісти
За останні пару неділь рашисти перегнали з Донбаса на Херсон близько 20 тис кадрових россійских воєнних...так що давно обіцяний контрнаступ ЗСУ може закінчиться, так і не начавшись. Але, з другої сторони, тепер у орків до осені нема шансів захопить Бахмут и Краматорськ.
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01.08.2022 15:07 Відповісти
Більш за те, тепер контрнаступ можна починати на сході. Хай слонікі побігають.
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01.08.2022 15:10 Відповісти
Шо вони зроблять ? Нехай пруть пiд вогонь ВСУ ..Мотивацii там НУЛЬ , арта з вiчним боекомплектом пiшла лiсом ...
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01.08.2022 15:11 Відповісти
Так теперь вместо Бахмута и Крамоторска возьмут областной центр Николаев
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01.08.2022 15:36 Відповісти
Или в рот.
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01.08.2022 16:15 Відповісти
Все буде Україна , тільки не кіпешуйте , боти проплачені !!
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01.08.2022 17:13 Відповісти
 
 