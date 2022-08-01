Эвакуация с юга: Военные советуют уехать из опасных районов

В Херсонской области есть дорога жизни в направлении Запорожья, а также военные рекомендуют эвакуироваться и из опасных районов Николаевщины.

Об этом на брифинге заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эвакуация из Херсона продолжается. Конечно, с оккупантами согласования нет, как и никаких специальных коридоров. Но пока мы имеем небольшую дорогу жизни в направлении Запорожья. Машины понемногу все же выезжают. Есть также вариант эвакуироваться через временно оккупированный Крым, если ситуация критическая для жизни в зонах поражения и на оккупированной территории", - сказала Гуменюк.

Что касается эвакуации из Николаева, то она также рекомендует эвакуироваться, если есть угроза жизни.

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"Мы рекомендуем местному населению эвакуироваться, если есть такая возможность - конечно, это сохранит жизнь. Работу по эвакуации проводит и местная власть. А мы продолжаем выискивать места, откуда враг пытается наносить поражение, и уничтожать их подразделения, технику. Отчитываемся ежедневно об уничтоженных и РСЗО, и, в частности, батареи С-300. На прошлой неделе была уничтожена одна из тех, которая наносила удары по Николаеву", - сказала Гуменюк.

Представительница сил обороны подчеркнула, что ВСУ продолжают продвижение, и, по ее мнению, в ближайшее время Вооруженным силам удастся на юге отодвинуть врага настолько, чтобы такие обстрелы прекратились.