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Новости Война
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Эвакуация с юга: Военные советуют уехать из опасных районов

херсонщина,херсонська

В Херсонской области есть дорога жизни в направлении Запорожья, а также военные рекомендуют эвакуироваться и из опасных районов Николаевщины.

Об этом на брифинге заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эвакуация из Херсона продолжается. Конечно, с оккупантами согласования нет, как и никаких специальных коридоров. Но пока мы имеем небольшую дорогу жизни в направлении Запорожья. Машины понемногу все же выезжают. Есть также вариант эвакуироваться через временно оккупированный Крым, если ситуация критическая для жизни в зонах поражения и на оккупированной территории", - сказала Гуменюк.

Что касается эвакуации из Николаева, то она также рекомендует эвакуироваться, если есть угроза жизни.

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"Мы рекомендуем местному населению эвакуироваться, если есть такая возможность - конечно, это сохранит жизнь. Работу по эвакуации проводит и местная власть. А мы продолжаем выискивать места, откуда враг пытается наносить поражение, и уничтожать их подразделения, технику. Отчитываемся ежедневно об уничтоженных и РСЗО, и, в частности, батареи С-300. На прошлой неделе была уничтожена одна из тех, которая наносила удары по Николаеву", - сказала Гуменюк.

Представительница сил обороны подчеркнула, что ВСУ продолжают продвижение, и, по ее мнению, в ближайшее время Вооруженным силам удастся на юге отодвинуть врага настолько, чтобы такие обстрелы прекратились.

эвакуация (2083)


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Топ комментарии
+6
Это плохо что некому ненужни. Ладно одинокие старики, но молодие и нестарие люди? От русских 1945 балтийци уходили НИКУДА и навсегда, или ктото думает что они были нужни немцам? Да у многих были лошади, но на повозках были веши, малие дети, старики.... так что нагами ухадили и скот увадили. Уже не 24.февраль когда "брат Кайн" напал на "своего брата", уже ясно их поганость.
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01.08.2022 18:41
+3
Ну а разве наступать нелехче если там нет своих? Или лучше если у русских есть заложники? Кто то ещо имеит розовие очки и думает что русские их нетронут? Женшинам, девочкам, детям там где может наступать русские вообще нет места. Ктото думает что смогут "присматреть" за своим имушеством, убереч его от русских?
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01.08.2022 18:14
+3
Тільки зрадники чи ідіоти могли анонсувати наступ ЗСУ. Оскільки ці покидьки з ОПи, то однозначно є зрадники, бо там всі такі.
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01.08.2022 18:20
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Тільки зрадники чи ідіоти могли анонсувати наступ ЗСУ. Оскільки ці покидьки з ОПи, то однозначно є зрадники, бо там всі такі.
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01.08.2022 18:20 Ответить
поговорили ботики одне з одним та й годі.
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01.08.2022 18:27 Ответить
Так це ж Зе і анансував. А потім сказав звільняти усю Україну. а сам пішов їсти з Дермаком шашлики і скумбрію по 8.
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01.08.2022 19:04 Ответить
У тому і річ, що чим стріляти у кацапів ще на дві України вистачить. У нас нема стільки міст та селищ на всі їх снаряди та ракети.
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01.08.2022 18:56 Ответить
Ну а разве наступать нелехче если там нет своих? Или лучше если у русских есть заложники? Кто то ещо имеит розовие очки и думает что русские их нетронут? Женшинам, девочкам, детям там где может наступать русские вообще нет места. Ктото думает что смогут "присматреть" за своим имушеством, убереч его от русских?
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01.08.2022 18:14 Ответить
нет, им просто некуда бежать. Молодые давно свалили - остались одни никому не нужные старики.
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01.08.2022 18:28 Ответить
Это плохо что некому ненужни. Ладно одинокие старики, но молодие и нестарие люди? От русских 1945 балтийци уходили НИКУДА и навсегда, или ктото думает что они были нужни немцам? Да у многих были лошади, но на повозках были веши, малие дети, старики.... так что нагами ухадили и скот увадили. Уже не 24.февраль когда "брат Кайн" напал на "своего брата", уже ясно их поганость.
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01.08.2022 18:41 Ответить
Если Херсон отвоюем,это будет позор путину вселенский.Будет интересно наблюдать как его имидж в россии сменится на противоположный.И как он будет себя вести.
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01.08.2022 18:25 Ответить
Крим
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01.08.2022 18:56 Ответить
Коли хтось вчергове починає шось "співати" про контрнаступ "прямозавтра" на якомусь там напрямку - хочеться взяти й заткнути чимсь його пельку!!!🤬 Навіть якщо ЗСУ й планує якісь контрнаступальні чи інші воєнні операції - НАШО ПРО ТЕ ЗВИЗДІТЬ по всім усюдам???!!😳 Щоб довбані орки перекинули на тей напрямок побільше свого м'яса??! Якщо таке "інформування" є частиною спеціальної операції нашої розвідки(не будем відкидати таку можливість) - я б ще те зрозумів🤔. Та в цьому випадку - на Херсонському напрямку щось не дуже схоже на "спецоперацію" розвідки.. Більш схоже на те шо багатьом звіздаболам з високих к'їбінєтів треба підрізати їх хвеськатого язика!!🤭
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01.08.2022 19:02 Ответить
 
 