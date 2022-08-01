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Новини Війна
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Евакуація з півдня: Військові радять виїхати з небезпечних районів

херсонщина,херсонська

У Херсонській області є дорога життя в напрямку Запоріжжя, також військові рекомендують евакуйовуватися і з небезпечних районів Миколаївщини.

Про це на брифінгу заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Евакуація з Херсонщини продовжується. Звісно, з окупантами погодження нема, як і ніяких спеціальних коридорів. Але поки що ми маємо невеличку дорогу життя в напрямку Запоріжжя. Машини потроху все ж таки виїжджають. Є також варіант евакуюватися через тимчасово окупований Крим, якщо ситуація критична для життя в зонах ураження та на окупованій території", - сказала Гуменюк.

Що ж до евакуації з Миколаївщини, то вона також рекомендує евакуюватися, якщо є загроза життю.

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"Ми рекомендуємо місцевому населенню евакуюватися, якщо є така можливість – звісно, це збереже життя. Роботу щодо евакуації проводить і місце влада. А ми продовжуємо вишукувати місця, звідки ворог намагається завдавати ураження, і нищити їхні підрозділи, техніку. Звітуємо щодня про знищені і РСЗВ, і, зокрема, батареї С-300. На минулому тижні була знищена одна з тих, що наносили удари по Миколаєву", - сказала Гуменюк.

Представниця Сил оборони підкреслила, що ЗСУ продовжують просування, і, на її думку, найближчим часом Збройним силам вдасться на півдні відсунути ворога настільки, щоб такі обстріли припинилися.

Автор: 

евакуація (2323)


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Топ коментарі
+6
Это плохо что некому ненужни. Ладно одинокие старики, но молодие и нестарие люди? От русских 1945 балтийци уходили НИКУДА и навсегда, или ктото думает что они были нужни немцам? Да у многих были лошади, но на повозках были веши, малие дети, старики.... так что нагами ухадили и скот увадили. Уже не 24.февраль когда "брат Кайн" напал на "своего брата", уже ясно их поганость.
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01.08.2022 18:41
+3
Ну а разве наступать нелехче если там нет своих? Или лучше если у русских есть заложники? Кто то ещо имеит розовие очки и думает что русские их нетронут? Женшинам, девочкам, детям там где может наступать русские вообще нет места. Ктото думает что смогут "присматреть" за своим имушеством, убереч его от русских?
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01.08.2022 18:14
+3
Тільки зрадники чи ідіоти могли анонсувати наступ ЗСУ. Оскільки ці покидьки з ОПи, то однозначно є зрадники, бо там всі такі.
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01.08.2022 18:20
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Тільки зрадники чи ідіоти могли анонсувати наступ ЗСУ. Оскільки ці покидьки з ОПи, то однозначно є зрадники, бо там всі такі.
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01.08.2022 18:20 Відповісти
поговорили ботики одне з одним та й годі.
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01.08.2022 18:27 Відповісти
Так це ж Зе і анансував. А потім сказав звільняти усю Україну. а сам пішов їсти з Дермаком шашлики і скумбрію по 8.
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01.08.2022 19:04 Відповісти
У тому і річ, що чим стріляти у кацапів ще на дві України вистачить. У нас нема стільки міст та селищ на всі їх снаряди та ракети.
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01.08.2022 18:56 Відповісти
Ну а разве наступать нелехче если там нет своих? Или лучше если у русских есть заложники? Кто то ещо имеит розовие очки и думает что русские их нетронут? Женшинам, девочкам, детям там где может наступать русские вообще нет места. Ктото думает что смогут "присматреть" за своим имушеством, убереч его от русских?
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01.08.2022 18:14 Відповісти
нет, им просто некуда бежать. Молодые давно свалили - остались одни никому не нужные старики.
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01.08.2022 18:28 Відповісти
Это плохо что некому ненужни. Ладно одинокие старики, но молодие и нестарие люди? От русских 1945 балтийци уходили НИКУДА и навсегда, или ктото думает что они были нужни немцам? Да у многих были лошади, но на повозках были веши, малие дети, старики.... так что нагами ухадили и скот увадили. Уже не 24.февраль когда "брат Кайн" напал на "своего брата", уже ясно их поганость.
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01.08.2022 18:41 Відповісти
Если Херсон отвоюем,это будет позор путину вселенский.Будет интересно наблюдать как его имидж в россии сменится на противоположный.И как он будет себя вести.
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01.08.2022 18:25 Відповісти
Крим
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01.08.2022 18:56 Відповісти
Коли хтось вчергове починає шось "співати" про контрнаступ "прямозавтра" на якомусь там напрямку - хочеться взяти й заткнути чимсь його пельку!!!🤬 Навіть якщо ЗСУ й планує якісь контрнаступальні чи інші воєнні операції - НАШО ПРО ТЕ ЗВИЗДІТЬ по всім усюдам???!!😳 Щоб довбані орки перекинули на тей напрямок побільше свого м'яса??! Якщо таке "інформування" є частиною спеціальної операції нашої розвідки(не будем відкидати таку можливість) - я б ще те зрозумів🤔. Та в цьому випадку - на Херсонському напрямку щось не дуже схоже на "спецоперацію" розвідки.. Більш схоже на те шо багатьом звіздаболам з високих к'їбінєтів треба підрізати їх хвеськатого язика!!🤭
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01.08.2022 19:02 Відповісти
 
 