Евакуація з півдня: Військові радять виїхати з небезпечних районів
У Херсонській області є дорога життя в напрямку Запоріжжя, також військові рекомендують евакуйовуватися і з небезпечних районів Миколаївщини.
Про це на брифінгу заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Евакуація з Херсонщини продовжується. Звісно, з окупантами погодження нема, як і ніяких спеціальних коридорів. Але поки що ми маємо невеличку дорогу життя в напрямку Запоріжжя. Машини потроху все ж таки виїжджають. Є також варіант евакуюватися через тимчасово окупований Крим, якщо ситуація критична для життя в зонах ураження та на окупованій території", - сказала Гуменюк.
Що ж до евакуації з Миколаївщини, то вона також рекомендує евакуюватися, якщо є загроза життю.
"Ми рекомендуємо місцевому населенню евакуюватися, якщо є така можливість – звісно, це збереже життя. Роботу щодо евакуації проводить і місце влада. А ми продовжуємо вишукувати місця, звідки ворог намагається завдавати ураження, і нищити їхні підрозділи, техніку. Звітуємо щодня про знищені і РСЗВ, і, зокрема, батареї С-300. На минулому тижні була знищена одна з тих, що наносили удари по Миколаєву", - сказала Гуменюк.
Представниця Сил оборони підкреслила, що ЗСУ продовжують просування, і, на її думку, найближчим часом Збройним силам вдасться на півдні відсунути ворога настільки, щоб такі обстріли припинилися.
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