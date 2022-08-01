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Новости
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Косовские сербы начали разбирать баррикады, построенные накануне на севере страны

косово,сербія

Сербы, проживающие на севере Косово, в понедельник разобрали часть баррикад, установленных накануне из-за несогласия с решением Приштины относительно порядка выдачи документов и установления автомобильных номеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters.

Действующие под эгидой НАТО миротворцы KFOR при поддержке вертолетов наблюдали за снятием баррикад.

Пока не понятно, сколько баррикад было снято. Репортер агентства сообщил, что во второй половине дня мост у пограничного перехода Брняк оставался заблокированным.

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Хотя большинство баррикад было снято до обеда, пограничный переход еще не заработал.

Демонтаж баррикад произошел после того, как правительство частично признанного Косово отложило исполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями.

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Автор: 

Косово (215) Сербия (392)


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Топ комментарии
+12
ідіотам нех@й більше чим зайнятися як повоювати,
чи хтось відпрацьовує бабло свого рашистського фюрера
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01.08.2022 19:15
+8
Закон до сентября отложен, косовские сербы, это типа донбасят, а претензии на "исторические земли", это типа претензии на ссср 2.0 или возврат земель царской рашки.
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01.08.2022 19:41
+7
Одне що я точно знаю , моніторивши вчора твітер - серби нам 100% не друзі , мягко кажучи
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01.08.2022 19:42
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ідіотам нех@й більше чим зайнятися як повоювати,
чи хтось відпрацьовує бабло свого рашистського фюрера
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01.08.2022 19:15 Ответить
Они сербы, они на своей исторической земле, и они протестовали против нового закона от албанцев, которые захотели забрать у них сербские документы. Можно сколько хочешь раз обсерать их за дружбу с москалями и надо это делать, но тут они имеют полное право бунтовать и отстаивать свои права. Это когда венгры на закарпатье начнут буровить на украинцев и говорить что они хотят независимости. Пс и таки добились в итоге, закон отложен, потому и конфликт отложен.
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01.08.2022 19:29 Ответить
Закон до сентября отложен, косовские сербы, это типа донбасят, а претензии на "исторические земли", это типа претензии на ссср 2.0 или возврат земель царской рашки.
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01.08.2022 19:41 Ответить
Какраз таки косовские албанцы это донбасята.
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01.08.2022 19:49 Ответить
Нет. В 2008 они вышли из состава местной версии сербского совка, а эти донбасяты в прицепе остались.
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01.08.2022 19:57 Ответить
sho u vas v golove ?
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01.08.2022 20:13 Ответить
Косовцы донбасята, а косовские сербы, это типа горловские отделились бы от донецких
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01.08.2022 21:18 Ответить
А албанці не на своїй?! І "босняки" (серби-мусульмани) у Сребрениці теж були на своїй Але зараз у ній лежать - бо сербів у Белграді на "старшебратство" потягнуло Ти вже якщо "чешеш язиком" - то починай з першопричин!
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01.08.2022 19:59 Ответить
Одне що я точно знаю , моніторивши вчора твітер - серби нам 100% не друзі , мягко кажучи
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01.08.2022 19:42 Ответить
Рашкованські гроші на цей висер закінчилися, а навіть кокосівські ідіоти мило не їдять.
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01.08.2022 19:52 Ответить
Там каша конечно сильная. Исторически. Но есть детальки. Косово уже пдч в НАТО, там стоит контингент НАТО 3 тыс. солдат. Запросто ездят по ЕС албанцы и сербы конечно. Работать. А у Сербии сложней с этим, и реально сербам Косово на родину не охота сильно. Там сложно в целом. Чуть вброс кинули за бабло Грязьпрома. Пошатать. Тут кацапы умеют. До драки врядли дело дойдет. Там бедность в целом и так.
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01.08.2022 21:00 Ответить
Братушки братушками а в Евросоюз та хочется.
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01.08.2022 21:20 Ответить
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02.08.2022 00:27 Ответить
Ну що серборузьке динири.....???
Україна вАм не пробачить понтів ....
А от Хорвати та інші(!!!!!!), нам друзі на ЗАВЖДИ!!!....не коментую, але спілкуюся, розумію, БАЧУ!!!
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02.08.2022 00:54 Ответить
 
 