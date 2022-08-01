Косовские сербы начали разбирать баррикады, построенные накануне на севере страны

Сербы, проживающие на севере Косово, в понедельник разобрали часть баррикад, установленных накануне из-за несогласия с решением Приштины относительно порядка выдачи документов и установления автомобильных номеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters.

Действующие под эгидой НАТО миротворцы KFOR при поддержке вертолетов наблюдали за снятием баррикад.

Пока не понятно, сколько баррикад было снято. Репортер агентства сообщил, что во второй половине дня мост у пограничного перехода Брняк оставался заблокированным.

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Хотя большинство баррикад было снято до обеда, пограничный переход еще не заработал.

Демонтаж баррикад произошел после того, как правительство частично признанного Косово отложило исполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями.

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