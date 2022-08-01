Косовські серби почали розбирати барикади, зведені напередодні на півночі країни

Серби, що проживають на півночі Косова, у понеділок розібрали частину барикад, встановлених напередодні через незгоду з рішенням Приштини щодо порядку видачі документів та встановлення автомобільних номерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters.

Миротворці KFOR, що діють під егідою НАТО, за підтримки вертольотів спостерігали за зняттям барикад.

Наразі не зрозуміло, скільки барикад було знято. Репортер агентства повідомив, що у другій половині дня міст біля прикордонного переходу Брняк залишався заблокованим.

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Хоча більшість барикад було знято до обіду, прикордонний перехід ще не запрацював.

Демонтаж барикад відбувся після того, як уряд частково визнаного Косова відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами.

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