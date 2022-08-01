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Новини
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Косовські серби почали розбирати барикади, зведені напередодні на півночі країни

косово,сербія

Серби, що проживають на півночі Косова, у понеділок розібрали частину барикад, встановлених напередодні через незгоду з рішенням Приштини щодо порядку видачі документів та встановлення автомобільних номерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомило агентство Reuters.

Миротворці KFOR, що діють під егідою НАТО, за підтримки вертольотів спостерігали за зняттям барикад.

Наразі не зрозуміло, скільки барикад було знято. Репортер агентства повідомив, що у другій половині дня міст біля прикордонного переходу Брняк залишався заблокованим.

Також читайте: Косово на місяць відкладе заміну сербських документів

Хоча більшість барикад було знято до обіду, прикордонний перехід ще не запрацював.

Демонтаж барикад відбувся після того, як уряд частково визнаного Косова відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами.

Також читайте: ЄС вітає рішення Косова відкласти заміну документів до 1 вересня

Автор: 

Косово (93) Сербія (370)


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Топ коментарі
+12
ідіотам нех@й більше чим зайнятися як повоювати,
чи хтось відпрацьовує бабло свого рашистського фюрера
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01.08.2022 19:15
+8
Закон до сентября отложен, косовские сербы, это типа донбасят, а претензии на "исторические земли", это типа претензии на ссср 2.0 или возврат земель царской рашки.
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01.08.2022 19:41
+7
Одне що я точно знаю , моніторивши вчора твітер - серби нам 100% не друзі , мягко кажучи
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01.08.2022 19:42
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ідіотам нех@й більше чим зайнятися як повоювати,
чи хтось відпрацьовує бабло свого рашистського фюрера
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01.08.2022 19:15 Відповісти
Они сербы, они на своей исторической земле, и они протестовали против нового закона от албанцев, которые захотели забрать у них сербские документы. Можно сколько хочешь раз обсерать их за дружбу с москалями и надо это делать, но тут они имеют полное право бунтовать и отстаивать свои права. Это когда венгры на закарпатье начнут буровить на украинцев и говорить что они хотят независимости. Пс и таки добились в итоге, закон отложен, потому и конфликт отложен.
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01.08.2022 19:29 Відповісти
Закон до сентября отложен, косовские сербы, это типа донбасят, а претензии на "исторические земли", это типа претензии на ссср 2.0 или возврат земель царской рашки.
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01.08.2022 19:41 Відповісти
Какраз таки косовские албанцы это донбасята.
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01.08.2022 19:49 Відповісти
Нет. В 2008 они вышли из состава местной версии сербского совка, а эти донбасяты в прицепе остались.
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01.08.2022 19:57 Відповісти
sho u vas v golove ?
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01.08.2022 20:13 Відповісти
Косовцы донбасята, а косовские сербы, это типа горловские отделились бы от донецких
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01.08.2022 21:18 Відповісти
А албанці не на своїй?! І "босняки" (серби-мусульмани) у Сребрениці теж були на своїй Але зараз у ній лежать - бо сербів у Белграді на "старшебратство" потягнуло Ти вже якщо "чешеш язиком" - то починай з першопричин!
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01.08.2022 19:59 Відповісти
Одне що я точно знаю , моніторивши вчора твітер - серби нам 100% не друзі , мягко кажучи
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01.08.2022 19:42 Відповісти
Рашкованські гроші на цей висер закінчилися, а навіть кокосівські ідіоти мило не їдять.
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01.08.2022 19:52 Відповісти
Там каша конечно сильная. Исторически. Но есть детальки. Косово уже пдч в НАТО, там стоит контингент НАТО 3 тыс. солдат. Запросто ездят по ЕС албанцы и сербы конечно. Работать. А у Сербии сложней с этим, и реально сербам Косово на родину не охота сильно. Там сложно в целом. Чуть вброс кинули за бабло Грязьпрома. Пошатать. Тут кацапы умеют. До драки врядли дело дойдет. Там бедность в целом и так.
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01.08.2022 21:00 Відповісти
Братушки братушками а в Евросоюз та хочется.
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01.08.2022 21:20 Відповісти
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02.08.2022 00:27 Відповісти
Ну що серборузьке динири.....???
Україна вАм не пробачить понтів ....
А от Хорвати та інші(!!!!!!), нам друзі на ЗАВЖДИ!!!....не коментую, але спілкуюся, розумію, БАЧУ!!!
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02.08.2022 00:54 Відповісти
 
 