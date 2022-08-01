Россия держит наготове 40 "Калибров", - ОК "Південь"

В Черном море 17 боевых кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться в ракетно безопасных районах вдоль побережья Крыма от мыса Тарханкут в восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

"В то же время пять ракетных и пять десантных кораблей продолжают боевое дежурство, имея 40 "Калибров" наготове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза ракетных атак остается по-прежнему актуальна и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированных территорий. Командование призывает не пренебрегать собственной безопасностью, соблюдать правила и ограничения режима военного положения.

"Будьте бдительны и сознательны, не сообщайте и не распространяйте информацию о местоположениях и перемещениях наших подразделений, зато реагируйте на подозрительные действия других, если это может быть использовано против сил обороны и безопасности государства", - добавили в "Півдні".

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