Росія тримає напоготові 40 "Калібрів", - ОК "Південь"

У Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися в ракетно безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

"Водночас, п'ять ракетних та п'ять десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 "Калібрів" напоготові", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загроза ракетних атак залишається як і раніше актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованих територій. Командування закликає не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил та обмежень режиму воєнного стану.

"Будьте пильними і свідомими, не повідомляйте і не поширюйте інформацію про місця розташування й переміщення наших підрозділів, натомість реагуйте на підозрілі дії інших, якщо це може бути використано проти сил оборони та безпеки держави", – додали в "Півдні".

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