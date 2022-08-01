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Росія тримає напоготові 40 "Калібрів", - ОК "Південь"

ракета,рф,ракети

У Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися в ракетно безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування  "Південь"

"Водночас, п'ять ракетних та п'ять десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 "Калібрів" напоготові", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загроза ракетних атак залишається як і раніше актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованих територій. Командування закликає не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил та обмежень режиму воєнного стану.

"Будьте пильними і свідомими, не повідомляйте і не поширюйте інформацію про місця розташування й переміщення наших підрозділів, натомість реагуйте на підозрілі дії інших, якщо це може бути використано проти сил оборони та безпеки держави", – додали в "Півдні".

Також дивіться: Зеленський про Миколаїв: Наші люди точно могутніші за будь-які російські ракети та снаряди. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28717) ракети (4032)


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Топ коментарі
+8
Чекаємо.
З сайту Пентагона - США пообіцяли надати Україні 18 патрульних катерів для захисту і контролю Одеси та інших прибережних позицій поблизу міста.

Зазначається, що "в анонсований на $450 млн пакет допомоги в четвер входять два 35-футові невеликі річкові судна; шість 40-футових морських бойових кораблів; і десять 34-футових патрульних катерів ********* Sea Ark."
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01.08.2022 21:07
+6
- Так, ***** так і сказав: «постройте мне флот, как у США!»
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01.08.2022 21:02
+4
Кацапи стріляють,стріляють тими "калібрами" а вони все збільшуються напоготові.
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01.08.2022 21:01
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Кацапи стріляють,стріляють тими "калібрами" а вони все збільшуються напоготові.
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01.08.2022 21:01 Відповісти
Сумна річ у тому,що в них металобрухту у подобі Х22, ще багато.Це лайно робили з 60их років прошлого сторіччя.Уявіть собі скількі його,нажаль
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01.08.2022 21:05 Відповісти
мова про калібри. Там три фрегати, п'ять човнів, і ще 3 чи 4 ракетні катери. Останні доречи вони можуть з Каспія переправляти каналом.
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01.08.2022 21:12 Відповісти
Так,про "Калібри".Та коли вони нарешті закінчаться,кацапи припинять руйнувати наші міста?Нагадати вам чим вони нищіли Марік?Гарантом може бути тільки ******* ППО,а не очикування коли вже закіньчаться...Он Миколаїв з С300 руйнують!
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01.08.2022 21:21 Відповісти
походу калібри ще є. іще й не відомо, можи якось через Китай вони зможуть обходити санкції, роблячи нові Калібри та Іскандери. Санкції на них ще з 14го, а у війсьеових продуктах купа західних комплектуючих.
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01.08.2022 21:41 Відповісти
- Так, ***** так і сказав: «постройте мне флот, как у США!»
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01.08.2022 21:02 Відповісти
У Москві на Останкінській башні з'явилося відео з написом: "Китай, росія з тобою!".
https://t.me/operativnoZSU/34723
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01.08.2022 21:03 Відповісти
Да они там дрочат походу на Китай все, пропаганда кремлевская зомбаков рабсейских заедает, чуть что в разговоре, а вот китайцы, и далее... ну типа авторитет для рабсеян. Это понятно, у кремлевской банды надежда на вечное царствование только в поддержке китайцами....Китайцы их и помогут развалить, как говорится третий лишний, тем более на глиняных ногах.
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01.08.2022 21:38 Відповісти
Французи стверджують,що Чорне море-безпечне. Париж також закликає сторони продовжувати безпечний експорт українських зернових Чорним морем Джерело:
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01.08.2022 21:03 Відповісти
Чекаємо.
З сайту Пентагона - США пообіцяли надати Україні 18 патрульних катерів для захисту і контролю Одеси та інших прибережних позицій поблизу міста.

Зазначається, що "в анонсований на $450 млн пакет допомоги в четвер входять два 35-футові невеликі річкові судна; шість 40-футових морських бойових кораблів; і десять 34-футових патрульних катерів ********* Sea Ark."
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01.08.2022 21:07 Відповісти
гарна новина
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01.08.2022 21:08 Відповісти
Цікаво дуже як їх поставлять до Одеси? Ніби то Босфор Турками закрито!
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01.08.2022 21:39 Відповісти
Звісно, цікаво, але хто таке розповідає? Для чого цікавитесь?
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01.08.2022 22:28 Відповісти
"Глупый пи́нгвин робко прячет
Тело жирное в утесах..." (с)
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01.08.2022 21:03 Відповісти
Це ті, про які абдрістович казав, що вони ось-ось закінчаться?
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01.08.2022 21:05 Відповісти
налітай
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01.08.2022 21:14 Відповісти
И вот зачем нам эти катера на данном этапе обороны?
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01.08.2022 21:10 Відповісти
не завадять. Хоча б на Дніпрі.
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01.08.2022 21:47 Відповісти
Из Марьинки новости не очень. Противник имеет частичный успех.
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01.08.2022 21:06 Відповісти
Стерти Севастополь разом з базою.90% обстрілів йде з Севастополя.
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01.08.2022 21:06 Відповісти
ото ж я за шо. З Очаківа до Севастопіля 274 км. Значь бухта і база має бути знищеною. Ні - знач чергові поступки єрмака чтоб дагаваріцца; какая разніца.
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01.08.2022 21:19 Відповісти
ще не на часі?

Україні передали стільки "Гарпунів", що можна потопити весь Чорноморський флот Росії, - Братчук 28 травня
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01.08.2022 21:21 Відповісти
буде ...
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01.08.2022 21:47 Відповісти
Ти в курсі на яку відстань Гарпун дістає ? Потопити може і можна , але потрібно дістати ((
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01.08.2022 22:33 Відповісти
Ну тримає і тримає. Вони тримають приблизно таку кількість напоготові уже декілька місяців. Який сенс це повторювати? Ви б краще сказали де контрнаступ? Мобілізували сотні тисяч людей, отримали сотні одиниць артилерії, сотні танків, літаки, гелікоптери, БТРи, це не рахуючи тисяч автомобілів які поставили волонтери і всілякі фонди. І на жодній ділянці фронту ми не можемо організувати контрнаступ? Всі знають що на херсонському напрямку практично не було військ і ще місяць тому Херсон можна було взяти без особливих проблем, але за останні два тижні їх наїхало як свиней нерізаних. Я дуже надіюсь що це якийсь хитромудрий план, але чим далі то надії на це все менше.
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01.08.2022 21:24 Відповісти
чому ж. Недавно по Крлпивницькому з акваторії чорного моря випустили 8 калібрів. Кожен - пів тони вибухівки.
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01.08.2022 21:50 Відповісти
Оце тільки і чекали коли ти про контрнаступ запитаєш (( тепер вже все , із завтрашнього ранку контрнаступ , ти його очолюєш ! Давай вперед , дожми кацапню , ми всі тебе підтримуємо (( Знаєш ти , бляха, що там було чи не було місяць тому , забувся що у березні під Миколаєвом робилося ? Не було там військ , твою ж мать !
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01.08.2022 22:38 Відповісти
Про эти "калибры" уже как месяц массируется инфа... Уже или бы не писали, или "удалили" их нахер... А так одна писанина...
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01.08.2022 21:31 Відповісти
Где этим террористам ракеты загружают, туда и бить по складам, мож склепают наконец наши дрон дальнего действия для таких целей если Запад не даёт. Или будем всю жизнь бегать и гибнуть под ракетами.
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01.08.2022 21:44 Відповісти
******* Ghost хіба не дали?
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01.08.2022 21:52 Відповісти
Коли вже розвалять цей мердючий завод "Новатор" у єкатеринбупзі,який виготовляє ракети "калібр"?!
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02.08.2022 06:27 Відповісти
 
 