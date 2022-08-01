Росія тримає напоготові 40 "Калібрів", - ОК "Південь"
У Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися в ракетно безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь"
"Водночас, п'ять ракетних та п'ять десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 "Калібрів" напоготові", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загроза ракетних атак залишається як і раніше актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованих територій. Командування закликає не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил та обмежень режиму воєнного стану.
"Будьте пильними і свідомими, не повідомляйте і не поширюйте інформацію про місця розташування й переміщення наших підрозділів, натомість реагуйте на підозрілі дії інших, якщо це може бути використано проти сил оборони та безпеки держави", – додали в "Півдні".
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З сайту Пентагона - США пообіцяли надати Україні 18 патрульних катерів для захисту і контролю Одеси та інших прибережних позицій поблизу міста.
Зазначається, що "в анонсований на $450 млн пакет допомоги в четвер входять два 35-футові невеликі річкові судна; шість 40-футових морських бойових кораблів; і десять 34-футових патрульних катерів ********* Sea Ark."
Тело жирное в утесах..." (с)
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