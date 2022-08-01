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Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS, - Геращенко

himars

Советник министра внутренних дел заявил, что Украина не потеряла ни одну установку HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "Роспропаганда сегодня раструбила на все свое ватное царство очередной фейк о якобы уничтожении в Харькове двух установок HIMARS.

Ответственно заявляю, что никакого уничтожения пусковых установок HIMARS ни в Харькове, нигде либо в другом месте Украины до сих пор не было.

Наоборот, с каждой неделей мы получаем все больше и больше разных реактивных систем залпового огня, в разы более мощных, чем HIMARS - M270 и MARS, способных за раз обрушить на головы врага сразу 12 высокоточных управляемых ракет, летящих на расстояние до 80 километров.

Всю их мощь орки почувствуют в ближайшее время на своих безмозглых головах!"

Читайте также: Еще четыре HIMARS прибыли в Украину, - Резников

Автор: 

пропаганда (3685) Геращенко Антон (1438) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+30
Блин, ну это уже ходячая хохма какая-то, блоХер Геращенко, он же по совместительству, в свободное время, советник министра внутренних дел, Хаймарсами увлёкся не на шутку и докладывает нам круглосуточно о делах на фронте... Чем кто хочет, тем и занимается в нашем недоделанном руководстве
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01.08.2022 22:31
+24
Такое же трепло, как Арестович или самоназначенный "хенерал" Поворознюк. Для каждой прослойки быдла дали своего кумира.
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01.08.2022 22:38
+22
ми й не сумнівалися. Геращенко, а для чого ви з подоляком фоткалися на полігоні в Яворові? Костін, а чому щодо цього немає ніякого кримінального провадження? сбу, а ви що там, геть погрязли в рейдерстві? як щодо геращенка? нема до нього питань?
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01.08.2022 22:30
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Зуб даєш?
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01.08.2022 22:27 Ответить
*** буду
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01.08.2022 22:29 Ответить
Гера вічний дневальний "на тумбочці" -
зобов'язаний відповідати на геть усі запитання 😂
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01.08.2022 22:33 Ответить
Такое же трепло, как Арестович или самоназначенный "хенерал" Поворознюк. Для каждой прослойки быдла дали своего кумира.
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01.08.2022 22:38 Ответить
Він скоро своїм піаром Косоворотича переплюне.
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01.08.2022 22:57 Ответить
Мамой клянус
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01.08.2022 22:37 Ответить
Облизанной тарелкой
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01.08.2022 22:55 Ответить
Хтось також помітив виліт шапки ?
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01.08.2022 22:29 Ответить
И бабушки у подъезда это могут утверждать.Каким боком сюда Геращенко?
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01.08.2022 22:29 Ответить
ну требо ж хоч щось кизданути
от і киздить...
хоч це повинен сказати речник ЗСУ
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01.08.2022 23:49 Ответить
Антоніно, розкажі-но нам відповідально, як ти свого часу дитячу карусель у Харкові пробухав.
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01.08.2022 22:29 Ответить
Ого . Це вже цікаво
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01.08.2022 22:38 Ответить
Это ублюдочное ЧМО, вместе со своим корешем Аваковым, украло пропило народные кинотеатр и чкртовое колесо в славном городе Краснограде!
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01.08.2022 22:50 Ответить
Не пропив, а прожер в ресторанi. Жер i не платив, бандюки заставили, вiн карусель продав))))((((
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01.08.2022 23:06 Ответить
то есть он за раз проел в ресторане целую карусель?
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02.08.2022 01:28 Ответить
Да нет, он жил в гостинице и бухал, думал, бесплатно. А потом выставили счет.
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02.08.2022 07:45 Ответить
Вiн не один там жер, i постiйно.
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02.08.2022 08:29 Ответить
Не детскую карусель, а колесо обзора, и не в Харькове, а в районном центре. Не надо наговаривать. Хотя, может еще и карусель, одно другому не мешает.
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02.08.2022 07:43 Ответить
ми й не сумнівалися. Геращенко, а для чого ви з подоляком фоткалися на полігоні в Яворові? Костін, а чому щодо цього немає ніякого кримінального провадження? сбу, а ви що там, геть погрязли в рейдерстві? як щодо геращенка? нема до нього питань?
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01.08.2022 22:30 Ответить
местный криптомаршал...
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01.08.2022 22:31 Ответить
Блин, ну это уже ходячая хохма какая-то, блоХер Геращенко, он же по совместительству, в свободное время, советник министра внутренних дел, Хаймарсами увлёкся не на шутку и докладывает нам круглосуточно о делах на фронте... Чем кто хочет, тем и занимается в нашем недоделанном руководстве
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01.08.2022 22:31 Ответить
А яке відношення до військової справи має якийсь "радник" МВС?
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01.08.2022 22:33 Ответить
Це чудово! 14 Хімарсів будуть і надалі смажити рускіх свиней..
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01.08.2022 22:33 Ответить
сморід запашок від паленої шкіри свиней буде гарний
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01.08.2022 22:52 Ответить
Це ще треба так уміти,при будь-якій владі спливати,мов лайно в ополонці.Антоніна Геращенко як кліщ,присмоктався,не відірвеш.Спец широкого профілю по ляпанню язиком,у всі дірки затичка
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01.08.2022 22:35 Ответить
А що він до цього взагалі має? Це ніби компетенція міноборони. У нас в МВС все так пречудово, що він лізе у військові питання, теж мені Люська-2.
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01.08.2022 22:36 Ответить
Це все дуже круто. Одне питання - "Тоха, а ти хто такий, шоб шось відповідально заявляти?".
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01.08.2022 22:37 Ответить
Шо це було
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01.08.2022 22:42 Ответить
Бовкання базікала тохи нетонучого.
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01.08.2022 22:47 Ответить
Чим би дитя не балувалось - лиш би не завагітніло...откуда достоверная информация такого рода у какого то советника?...Как же надоели эти тиктокеры
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01.08.2022 22:43 Ответить
Тоха завжди на підхваті, Особливо був в ударі коли носив двері з ОПи по Києву як ікону РПЦ, і сам, зараза, приписав, Аваков Черт. Відповідально поступив.
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01.08.2022 22:44 Ответить
"Військовий експерт" Геращенка вже раз видав коментар, який рашистські ЗМІ розтиражували як "ЗСУ стреляет вслепую".

Newsweek: Государственный департамент США недавно объявил, что Пентагон выделил Украине 950 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности в 2022 году. Что еще нужно Украине?

Советник президента Михаил Подоляк описал эти потребности месяц назад: 2000 бронемашин, 1000 пулеметных автомобилей, 500 танков, 300 ракетных систем залпового огня, а также дроны и коммуникационное оборудование, необходимые, чтобы максимизировать эффективность этих систем. HIMARS и тяжелая артиллерия - хороший первый шаг, но если у нас нет техники, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то это все равно что действовать вслепую.

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01.08.2022 22:44 Ответить
жирне пітняве бидло, закрий рота. Не звітуй кацапам
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01.08.2022 22:51 Ответить
Кто это такой?
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01.08.2022 22:51 Ответить
А почему эта ублюдочная Антонина не на фронте? Или лизать тарелки и ******* не по делу не так опасно для твоей никчемной жизни? У тебя, ублюдка есть куча наградного оружия от такого же ублюдка, как ты сам, - Авакова!
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01.08.2022 22:52 Ответить
Все це добре, ну коли коментує цей недоумок геращенко ти хто такий ?
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01.08.2022 22:53 Ответить
Сподіваюсь що так і є, та Геращенко зрадник. Його пельку мали б заткнути ще на початку війні, але ж воно продовжує трендіти навіть коли його про це не питали. Ким він є на сьогоднішній день і звідки воно отримує засекречену інформацію і як право він має її оприлюднивати!? Нафіга воно інформує ворога що ми втратили чи ні, нехай би собі цапи вважали що немає тих двох установок хімкарс, аби зних (із хімкрсів) потім було завдано ударів.. на цю свинюку треба зробити гарну мотузку аби витримала цього борова!
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01.08.2022 22:54 Ответить
No w tedy *********!!!pal ruzkih kurw!
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01.08.2022 23:00 Ответить
Цікаво, а яке відношення до хаймарсів має МВС
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01.08.2022 23:00 Ответить
Круче заявлений Геращенко, наверное заявления Арестовича. А если серьезно, какого хера, Гера - советник министра МВД лезет в дела военные, в МО , ВСУ наверное есть люди которые должны делать такие заявления. А Антонина пусть занимается вопросами МВД - они и так в дерьме по уши с ихними коррупционными скандалами.
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01.08.2022 23:01 Ответить
там ще й поворознюк є
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02.08.2022 05:00 Ответить
А причем здесь советник МВД к имуществу МО?
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01.08.2022 23:04 Ответить
Ответственно заявляю---вот накаркает этот обормот! Все лупоглазые глазливые.
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01.08.2022 23:04 Ответить
радник міністра внутрішніх справ.

Кар'єра
Липень 1999 - червень 2000 - економіст з планування управління координації використання ресурсів АЕК «Харківобленерго».

2000-2006 - депутат Харківської міськради

Березень 2005 - квітень 2010 - голова Красноградської райдержадміністрації.

20 березня - 20 листопада 2014 - позаштатний радник, член Колегії МВС

Вересень 2019 - 4 серпня 2021 - заступник Міністра МВС Авакова
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01.08.2022 23:07 Ответить
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01.08.2022 23:08 Ответить
Himarsи ми поки що не втрачали, це правда. Інфа 100%
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01.08.2022 23:09 Ответить
У Антона є окуляри, він розумний.
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01.08.2022 23:11 Ответить
Якщо iх зняти , то дурень дурнем...Незамiнний аксессуар..
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02.08.2022 00:22 Ответить
Зате як тарiлку лиже)))
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02.08.2022 05:18 Ответить
Антоніні до Люсі, як до неба рачки. Але старається.

«Сейчас Украина может выпустить 168 ракет одновременно - это 100 целей приговорены к смерти, а весь банк знаковых целей РФ - 200 штук от Харькова и до Херсона. 168 против 200 - это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали»(Люся).
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01.08.2022 23:15 Ответить
какая у советника "ответсвенность" ? О_О
Тоха, на тебе пахать можно, конь педальный!
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01.08.2022 23:18 Ответить
То що писок гері тре було давно заткнути таріллю, то правда, але й фантазії рожеві ординської пропаганди тре чимось затикати!
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01.08.2022 23:21 Ответить
Мля... Без коментарів...
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01.08.2022 23:26 Ответить
Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD вже в Україні і скоро поїдуть до наших десантників.

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01.08.2022 23:58 Ответить
А шо це ща Чорт Антоша Геродот що він "доповідає" та ще й "відповідально" про стан ЗСУ або втрати? Ти хто Антоша, ти не забувся там часом?
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02.08.2022 00:06 Ответить
Сховайте антошу десь у столовкє - дайте йому вилізувати тарілки за відвідувачами.
якого #єра він лізе все коментувати???
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02.08.2022 00:19 Ответить
ну если бы эти 12 ракет и - сколько там, 20? - установок стреляли до Москвы, то можно было об чем-то говорить, и то не факт. а так такое количество на тысячи километров фронта это как-то немного ни о чем. совковые ураганы вроде как на 40 км бьют, а их на минуточку только при совке наклепали пару тысяч вроде как + боекомплект к каждой прилагается, иначе - зачем?
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02.08.2022 00:24 Ответить
За минулу добу, благодатний вогонь від HIMARS'ів зійшов на 12 складів та 4 бази ЗС РФ на окупованій території України.

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02.08.2022 01:10 Ответить
наразі на залізничних станціях "Каланчак" та "Джанкой" продовжують фіксуватися ешелони з її підрозіділами. Зокрема, на станції "Каланчак" спостерігався ешелон з реадн зі складу 165-ї абр 35-ї ЗВА (до 8-и одиниць РСЗВ 9К57 "Ураган", 4 ТЗМ, 2 ППРУ, 2 паливозаправника, 6 одиниць АТ + 1 пасажирський вагон з особовим складом)... В свою чергу, на станції "Джанкой" та на під'їзді до неї фіксувалися, принаймні, 2 ешелона з технікою та особовим складом 103-ї бригади МТЗ... цієї ж армії.

Сподіваюсь на гарні ранішні новини про російських залізничників, які встигли на концерт кобзона.
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02.08.2022 01:19 Ответить
Сегодня министры обороны Украины и Германии подтвердили завершение операции по передаче ВСУ РСЗО MARS II. То есть, они уже не просто находятся в Украине, а переброшены в соответствующий операционный район. Количество установок не разглашается, но по разным данным, их не менее 4 единиц и это - существенная прибавка огневой мощи именно такого характера. Как мы помним, в распоряжении наших войск имеются установки Хаймарс, полученные из США и собранные на колесном шасси, которые имеют возможность вести огонь кассетой из шести стандартных ракет, калибром 240 мм, и установки М270 - полученные от Великобритании, собранные на гусеничном шасси БМП «Брэдли». Имея меньшую маневренность, эта установка способна оперировать двумя кассетами и соответственно - двенадцатью стандартными ракетами.

Мы уже хорошо знаем о том, что Хаймарсы были разработаны позже М270 и при сходных принципах работы имеют ряд новшеств, которые стали доступными к моменту их разработки. Поэтому они считаются не только облегченной и более маневренной версией базовой модели, но и существенно прокаченной по части электроники. Так вот, MARS II является лицензионным изделием и практически полностью повторят свой прототип. Но поскольку в серию машина пошла намного позже, чем оригинал, то и начинка там тоже является более прокаченной. Соответственно, она имеет возможность работать с теми же самыми боеприпасами, что и американские родственники и в частности с ракетами, имеющими кассетную боевую часть.

Кроме всего прочего, один из вариантов кассет имеет в виде начинки противотанковые мины. Таким образом, она позволяет дистанционно, быстро и практически незаметно для противника заминировать местность там, где предполагается передвижение вражеской бронетехники. Причем, это может быть исполнено уже в процессе движения колонны, которая обнаружена, и ее место нахождения четко позиционировано. Прилетает несколько ракет, которые раскрывают кассеты в воздухе, и уже никто, никуда не едет. Причем, если наибольшему риску в случае обычного минирования подвергается первая машина колонны, то в таком варианте минирования, опасности подвергаются сразу все машины колонны. Кумулятивные заряды мин легко прожигают бронирование донной части всей современной, а тем более - антикварной бронетехники.

Ну а с учетом количества направляющих, которые имеют MARS II и М270, то огневая мощь одной такой машинки равна двум высокомобильным Хаймарсов, от названия которых у оккупантов начинается скоропостижная диарея. Ну а с учетом того, что буквально в это самое время стало известно о том, что в строй вступили еще 4 новых Хаймарса, то подгорать у орков будет чуть ли не в два раза ярче и чаще. Кроме того, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила о том, что вместе с РСЗО прибыли еще и дополнительные, самоходные гаубицы PzH 2000, которые приятно удивляют противника своей скорострельностью, точностью, но в отличии от других гаубиц, наподобие М109, Краб или других, эта гаубица приносит еще и сюрпризы дальности. По крайней мере, орки долго не могли поверить, что ствольная артиллерия способна выделывать такие вещи. Поэтому они и вытащили из своих глубоких консервов древние Пионы, которые надо было бы модернизировать перед отправкой на фронт, но там решили, что и так сойдет.

Ну а мы будем надеяться на то, что эта ночь будет особенно интересной и познавательной для противника. Он сможет лично предметно ознакомиться с новыми образцами вооружений из стран НАТО. Есть предположение, что эта ночь им понравится по-особенному.
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02.08.2022 01:57 Ответить
Цензор явно стебется с Тохи Херащенки. А ну, как шо-то грандиозное обьявит.
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02.08.2022 01:28 Ответить
В умовах нестачі автомобільного транспорту для забезпечення повсякденої діяльності військ своїх угрупувань, розгорнутих на території України, російське військове командування очевидно вирішило централізувати постачання автомобільної та спеціальної техніки для їхніх потреб. Зокрема, на майданчиках зберігання ОВТ 904-го центру забезпечення мобілізаційного розгортання (н.п. Каменськ - Шахтинский, Ростовська обл., до 20 км від кордону з Україною) противник накопичує АТ та спеціальну техніку. На даний момент там вже зосереджено більше 1200 одиниць автотранспорту та спецтехніки, і їх чисельність поступово зростає за рахунок перекидання цього типу ВТ з інших регіонів рф.

Зауважу, Каменск-Шахтинский від, припустимо, Покровська всього 220 км по прямій.
Ну, і де там М57?? Їдуть вже?
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02.08.2022 01:42 Ответить
а кем директор карусели херащенко уполномочен делать такие заявления?
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02.08.2022 06:48 Ответить
А більш надійного спікера для таких категоричних заяв не знайшлось ?
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02.08.2022 07:39 Ответить
Коли вже посадять цю кремлівську консерву.
Його заяви завжди з'являлись в незручний для України момент, синхронно з рашиськими пропагандонами, і слугували для них темою #1
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02.08.2022 08:51 Ответить
Who is Геращенко???
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02.08.2022 11:08 Ответить
Что рашисты врут, было понятно изначально. Глупее их доказательств придумать сложно.
Такое Г может жрать только их население.
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02.08.2022 11:28 Ответить
Видповидальный балабол
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02.08.2022 21:03 Ответить
 
 