Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS, - Геращенко

Советник министра внутренних дел заявил, что Украина не потеряла ни одну установку HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "Роспропаганда сегодня раструбила на все свое ватное царство очередной фейк о якобы уничтожении в Харькове двух установок HIMARS.

Ответственно заявляю, что никакого уничтожения пусковых установок HIMARS ни в Харькове, нигде либо в другом месте Украины до сих пор не было.

Наоборот, с каждой неделей мы получаем все больше и больше разных реактивных систем залпового огня, в разы более мощных, чем HIMARS - M270 и MARS, способных за раз обрушить на головы врага сразу 12 высокоточных управляемых ракет, летящих на расстояние до 80 километров.

Всю их мощь орки почувствуют в ближайшее время на своих безмозглых головах!"

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