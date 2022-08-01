Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS, - Геращенко
Советник министра внутренних дел заявил, что Украина не потеряла ни одну установку HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Геращенко отметил: "Роспропаганда сегодня раструбила на все свое ватное царство очередной фейк о якобы уничтожении в Харькове двух установок HIMARS.
Ответственно заявляю, что никакого уничтожения пусковых установок HIMARS ни в Харькове, нигде либо в другом месте Украины до сих пор не было.
Наоборот, с каждой неделей мы получаем все больше и больше разных реактивных систем залпового огня, в разы более мощных, чем HIMARS - M270 и MARS, способных за раз обрушить на головы врага сразу 12 высокоточных управляемых ракет, летящих на расстояние до 80 километров.
Всю их мощь орки почувствуют в ближайшее время на своих безмозглых головах!"
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зобов'язаний відповідати на геть усі запитання 😂
от і киздить...
хоч це повинен сказати речник ЗСУ
сморідзапашок від паленої шкіри свиней буде гарний
Newsweek: Государственный департамент США недавно объявил, что Пентагон выделил Украине 950 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности в 2022 году. Что еще нужно Украине?
Советник президента Михаил Подоляк описал эти потребности месяц назад: 2000 бронемашин, 1000 пулеметных автомобилей, 500 танков, 300 ракетных систем залпового огня, а также дроны и коммуникационное оборудование, необходимые, чтобы максимизировать эффективность этих систем. HIMARS и тяжелая артиллерия - хороший первый шаг, но если у нас нет техники, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то это все равно что действовать вслепую.
Кар'єра
Липень 1999 - червень 2000 - економіст з планування управління координації використання ресурсів АЕК «Харківобленерго».
2000-2006 - депутат Харківської міськради
Березень 2005 - квітень 2010 - голова Красноградської райдержадміністрації.
20 березня - 20 листопада 2014 - позаштатний радник, член Колегії МВС
Вересень 2019 - 4 серпня 2021 - заступник Міністра МВС Авакова
«Сейчас Украина может выпустить 168 ракет одновременно - это 100 целей приговорены к смерти, а весь банк знаковых целей РФ - 200 штук от Харькова и до Херсона. 168 против 200 - это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали»(Люся).
Тоха, на тебе пахать можно, конь педальный!
якого #єра він лізе все коментувати???
Сподіваюсь на гарні ранішні новини про російських залізничників, які встигли на концерт кобзона.
Мы уже хорошо знаем о том, что Хаймарсы были разработаны позже М270 и при сходных принципах работы имеют ряд новшеств, которые стали доступными к моменту их разработки. Поэтому они считаются не только облегченной и более маневренной версией базовой модели, но и существенно прокаченной по части электроники. Так вот, MARS II является лицензионным изделием и практически полностью повторят свой прототип. Но поскольку в серию машина пошла намного позже, чем оригинал, то и начинка там тоже является более прокаченной. Соответственно, она имеет возможность работать с теми же самыми боеприпасами, что и американские родственники и в частности с ракетами, имеющими кассетную боевую часть.
Кроме всего прочего, один из вариантов кассет имеет в виде начинки противотанковые мины. Таким образом, она позволяет дистанционно, быстро и практически незаметно для противника заминировать местность там, где предполагается передвижение вражеской бронетехники. Причем, это может быть исполнено уже в процессе движения колонны, которая обнаружена, и ее место нахождения четко позиционировано. Прилетает несколько ракет, которые раскрывают кассеты в воздухе, и уже никто, никуда не едет. Причем, если наибольшему риску в случае обычного минирования подвергается первая машина колонны, то в таком варианте минирования, опасности подвергаются сразу все машины колонны. Кумулятивные заряды мин легко прожигают бронирование донной части всей современной, а тем более - антикварной бронетехники.
Ну а с учетом количества направляющих, которые имеют MARS II и М270, то огневая мощь одной такой машинки равна двум высокомобильным Хаймарсов, от названия которых у оккупантов начинается скоропостижная диарея. Ну а с учетом того, что буквально в это самое время стало известно о том, что в строй вступили еще 4 новых Хаймарса, то подгорать у орков будет чуть ли не в два раза ярче и чаще. Кроме того, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила о том, что вместе с РСЗО прибыли еще и дополнительные, самоходные гаубицы PzH 2000, которые приятно удивляют противника своей скорострельностью, точностью, но в отличии от других гаубиц, наподобие М109, Краб или других, эта гаубица приносит еще и сюрпризы дальности. По крайней мере, орки долго не могли поверить, что ствольная артиллерия способна выделывать такие вещи. Поэтому они и вытащили из своих глубоких консервов древние Пионы, которые надо было бы модернизировать перед отправкой на фронт, но там решили, что и так сойдет.
Ну а мы будем надеяться на то, что эта ночь будет особенно интересной и познавательной для противника. Он сможет лично предметно ознакомиться с новыми образцами вооружений из стран НАТО. Есть предположение, что эта ночь им понравится по-особенному.
Зауважу, Каменск-Шахтинский від, припустимо, Покровська всього 220 км по прямій.
Ну, і де там М57?? Їдуть вже?
Його заяви завжди з'являлись в незручний для України момент, синхронно з рашиськими пропагандонами, і слугували для них темою #1
Такое Г может жрать только их население.