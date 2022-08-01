Еще четыре HIMARS прибыли в Украину, - Резников

Еще четыре HIMARS прибыли в Украину.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"4 дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен Джо Байдену, Ллойду Остину и США за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умные операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этим летом на передовой!", - отметил Резников.

Также читайте: Украина может вернуть военным путем оккупированные территории и сделает это, - Данилов