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Еще четыре HIMARS прибыли в Украину, - Резников

himars

Еще четыре HIMARS прибыли в Украину.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"4 дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен Джо Байдену, Ллойду Остину и США за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умные операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этим летом на передовой!", - отметил Резников.

Также читайте: Украина может вернуть военным путем оккупированные территории и сделает это, - Данилов

оружие (10225) США (26877) Резников Алексей (1170) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+26
дякую, давайте ще
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01.08.2022 15:42
+14
Ми? Ніяких "ми" подяка лише нашим військовим
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01.08.2022 15:43
+12
25 химарсов могут опустошить весь натовский арсенал ракет за пару месяцев.. так шо важнее сколько нам ракет к ним могут дать.
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01.08.2022 15:48
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дякую, давайте ще
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01.08.2022 15:42 Ответить
з ракетами!
Що толку з тих HIMARS, якщо після масових уражень ними касапських казарм і баз зброї/пального - більше нема чим стріляти?
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01.08.2022 15:44 Ответить
ще найважливіша в цьому комлекті актуальна супутникова розвідувальна інформація
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01.08.2022 16:37 Ответить
Повилазили проросійські тролі
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01.08.2022 17:35 Ответить
Є ще чимало ракет до точок -у, але їх теж економлять.
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01.08.2022 16:58 Ответить
Ставте вподобайки резніку-козлу.. Забуло,що воно вже не адвокат,а цілий міністр оборони, а плескати ротом є кому...Південь України подарували свинособакам і жодна тварюка не пустила собі кулю в скроню..
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01.08.2022 17:05 Ответить
вподобайка американцям, з їншим після перемоги розберемось
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01.08.2022 17:37 Ответить
Ми? Ніяких "ми" подяка лише нашим військовим
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01.08.2022 15:43 Ответить
Ми - це українці. А русні взагалі всеодно кого убивати, військових чи звичайних українців, у них ціль одна - винищити наш народ і нашу державу, не більше і не менше
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01.08.2022 15:54 Ответить
Скільки всього вже їх?
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01.08.2022 15:43 Ответить
16. Чотири батареї.
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01.08.2022 15:45 Ответить
Насколько понимаю сейчас у нас 12 от Америки, 3 от Британии и 3 от Германии, итого 18 штук.
Остин говорил что нам дадут 20, в лучшем случае 25.
Может быть такое, что это наши последние himars
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01.08.2022 15:45 Ответить
25 химарсов могут опустошить весь натовский арсенал ракет за пару месяцев.. так шо важнее сколько нам ракет к ним могут дать.
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01.08.2022 15:48 Ответить
16 Himarsov i 9 M270 ecio norvegi dali 3 bez britov i nemcev .Vsego uze minimum 25 jesli ne bolse
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01.08.2022 15:59 Ответить
12 від Америки по 6 залп = 72 вистріли за один залп. 3 від бритів та 3 від німців: 6 по 12 залп = 72 вистріли за один залп. Всього 144 вистріли за один залп. Якщо усі машини будуть давати по одному залпу щодня: 144 х 30 = 4320 ракет за місяць. Нехай везуть нам ракети, роботи багато.
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01.08.2022 16:01 Ответить
В США взагалі, до війни було замовлення до виробників усього 15000 ракет на п'ять років.
Можливо його вже передивляться, але...
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01.08.2022 16:55 Ответить
А що там тільки повний залп,якщо ціль невелика,стало б 2 постріли.
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01.08.2022 18:29 Ответить
К счастью каждая ракета автономна и не обязательно делать запуск всех за раз
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01.08.2022 22:46 Ответить
вай харашьо!
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01.08.2022 15:44 Ответить
В оккупационной армии возник конфликт.

Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.

Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.

По его словам, в Херсонской области из-за этого проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.

"Стреляются между собой, ссорятся... Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", - подчеркнул командир взвода бригады Богуна.
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01.08.2022 16:00 Ответить
*браЦких нароТов сАюз вИкАвой*
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01.08.2022 18:12 Ответить
Це як розуміти? За день два рази прибули чи два рази про це написали?
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01.08.2022 15:45 Ответить
При наличии огромного количества кацапской агентуры в Украине и за её пределами, вы думете, что кацапы ориентируются на заявления Резникова?
Как говорил Лесь Подеревянский: "В них развєдка очень хорошо работает. Када у нас кто ідьот срать, то они уже и знают."
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01.08.2022 15:53 Ответить
а рокети. https://www.youtube.com/watch?v=7HHSudZYi_U казали ATACMS їдуть
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01.08.2022 15:48 Ответить
может и едут, может нет, какой смысл об этом писать. Вот когда приедут прямо в пункт назначения - база какая в севастополе или крымский мост, тогда и напишут
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01.08.2022 15:52 Ответить
але вова засцить дозволити гепнути по криму
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01.08.2022 16:16 Ответить
там 310 км максимально, а від Очаківа до Севастополя по прямій (лінійка) - 274 км, але до Керчі 409 км. тобто воювать треба доки не з'явиться можливість нанести удар по мосту, але по флоту у бухті можна буде вже за наявності ракет. і то добре, там ховаються носії Калібрів: фрегати, човни і ракетні катера.
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01.08.2022 16:48 Ответить
Не балабань без толку - ВСІ боєздатні бойові одиниці з Балаклавської бухти кацапи вивели Основна маса - у складі "ударно-десантного угрупування" (яке насправді не "ударять" готується, а ухиляється від ведення активних бойових дій поза межами досягнення наших "протикорабелок") А решту суден вони вивели під Анапу та Новоросійськ Бо Севастополь - УЖЕ в межах досяжності наших протикорабельних комплексів!
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01.08.2022 17:14 Ответить
з Гуляйполя 260км
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01.08.2022 18:35 Ответить
Погано слідкуєте за новинами. Американці Україні дадуть максимум 30 шт. По їх заявам.
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01.08.2022 15:50 Ответить
Дадуть і більше тільки не всі сразу.
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01.08.2022 15:56 Ответить
Ні, в них немає ***********
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01.08.2022 16:56 Ответить
І це погано.
Війна розтягнеться надовше.
Дали б все що треба - війна скоро б закінчилась.
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01.08.2022 15:57 Ответить
Хз, зачем они ***** варят на медленном огне, что бы кнопку красную не нажал в истерике? Или что бы санкции заработали, истощая паРашу в долгой войне?
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01.08.2022 15:59 Ответить
Хм, як Ви логічно мислите, а чому тоді вибрали того, хто дав команду "перестать стрелять", віждвів війська і не зробив жодної ракети? Навмисно? Хоча наші комплекси "Вільха М", "Грім 2", "Нептун" не гірші за ці РСЗВ і тоді не прийшлося чекати і просити 5-10 таких установок, коли в нас за три роки їх було би сотня. А ще САУ "Богдана" могли бути. Але в нас були гарні дороги, так?
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01.08.2022 16:40 Ответить
А спец , скажи за скільки часу виготовляється одна ракета до "Грому" чи "Нептун"? Це тобі шо - пиріжки ? А "Гром" не пройшов ще остаточних випробувань на полігонах! А там не тільки ракети , а щей спеціальні тягачі !В тебе вони є ?До твог відома , Байден , запропонував виробнику "джавеленів" збільшити виробництво у двічі з 1200 до 2000 одениць ! Це американці , з їхніми грошима та можливостями ! А різниця між "джавеліном" і "Громом"яка? І чим би тобі допомогли з десяток тих ракет ? Кацапія вже витратила 3000 різних , і шо , допомогло їй? Зтули вже пельку з тими ракетами і асфальтом !
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01.08.2022 18:56 Ответить
шановний пан не затуляй своїми вузенькими племима про@оби Володі Боневтіка і його малороської команди. Не велика математика, це звичайно краще запитати Коростильова, який сконстроював ці проекти, але для Вас відповім так, навіть якщо робити по одній ракеті в місяць, то на початок війни ми мали би 108 ракет "Нептун". А якщо по дві ракети, то малиб у два рази 216. Але історія говорить інше, наприклад за місяць перед самою війною, коли його наткали носом в те що він наробив, то виготовили повністю 4 ракети і ще десятки були на різній стадії виготовлення. Що стосується тягачів, то була і є купа варіантів. Можливі були навіть варіанти ставити їх на катери і просто на берег для враження морської цілі. Скільки дирявих суден фашистів в чорному морі? Я думаю цих ракет вистачило би на весь дирявий флот. Що стосується "Грім 2", то з таким відношенням до оборони, як це робить Боневтік, то вона може розтягнутися на роки, а мала бути готова до кінці 2019 початку 2020 року. Ракетні комплекси "Вільха М" була готова і ракети вигогтовляличя конвеєрним способом, аде у 2020 році Боневтік заморозив всі фінансування цих проектів, робітників-спеціалістів звільниек, а всі кошти витратив на дороги. Чи можливо пан мають реальну цифру скільки ж бідний Боневтік їх виготовив? Ще мали виготогвити сотню САУ "Богдана" на базі КРАЗа, завод мав можливість виготовити автомобілів за рік до тисячі, але і там Володя все зробив, щоб САУ не виготовлялася. Так і залишився один екземпляр САУ, який добре воює на фронті. Не потрібно приводити приклад виготовлення "Джавелінів" бо це такий же процес, виготовляється на одному заводі, а не по всій Америці і як Ви самі написали можукть виготовити до 1000 одиниць, бо їм просто ця ракета не потрібна в десятках тисячах, у них її достатньо на складах.
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01.08.2022 20:01 Ответить
Не моє, але тут частина відповіді
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01.08.2022 20:35 Ответить
А ось оце адекват - 218 ракет і до десятка дивізіонів Боневтік міг би замовити. Але зелені дебіли вирішили, що неначасі.
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01.08.2022 22:44 Ответить
https://mil.in.ua/uk/tag/doz-derzhavne-oboronne-zamovlennya/ Ось вам цікаве посилання. Не думаю, що там уся інформація, але деякі висновки зробити можна.
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01.08.2022 22:49 Ответить
На які це катери ти зібрався ставити ракети , на "Гюрзу"?Він потоне , тонажність не та ! І ракети виготовляються місяцями , а не кожного місяця , це " Вільха" , яка є аналогом "Смерча" тільки трохи перероблена ракета !
"Грім" -ще не пройшов всіх випробувань !І тягачів під нього нема , тільки планували з "Татрою"
Як що так багато джавеленів на складах , то чому Байден попросив збільшити виробництво в двічі ? Можна ж не париться , всього вистачає !?
Ну а за "Богдану" , то краще спитай у хопців(4 чоловік) які піднімають "кабанчика" (снаряд) в ручну і на висоту 1м60-1м70 см . Можна тебе поставити і потім запитати чи все добре ? Краще запитай у свого любимця , яким чином у нас повзривалися 4 склади з ракетами як раз до градів , смерчів і торнадів ?
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01.08.2022 23:08 Ответить
Челендж : "Здохни или умри" 100 "Нептунов" за три года при максимальной мощности "Луча" в один-три дивизиона в год. Это мне интересно, что? Рабочие что-ли без выходных и сна работать должны были? И не стоит забывать про ракеты. И про сотни миллиардов чтобы все это профинасировать. Мы не США или Китай. У нас нет сотни огромнейших предприятий и их дочерних филиалов, чтобы выполнять подобные заказы. И вообще - что мешало Порошенку подать пример сотнями "Оплотов" и "Булатов". Мабуть вони були неначасі.
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01.08.2022 22:41 Ответить
боролись бы с коррупцией дали бы сразу и больше
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01.08.2022 18:13 Ответить
Ну - вони казали і що ракети дадуть лише з дальністю в 70 км А склади рвуться за сотню!
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01.08.2022 17:15 Ответить
Точки У ще є, чимало, дякуючи хаймерсам їх стали менше економити
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01.08.2022 18:32 Ответить
І Залужний змутить двіж.Дякую!
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01.08.2022 15:48 Ответить
это все хорошо, но может вместо 4 химарсов пару м270а2 на 150км, если уж на 300 никак нельзя
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01.08.2022 15:49 Ответить
При нашій сітці доріг з твердим покриттям та літній порі колісні моделі вигідніші - бо більш маневрені і швидші
А М270 нам згодяться на Поліссі (якщо знадобиться "чіпси смажить") та під Харковом - особливо восени
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01.08.2022 18:42 Ответить
Дякую, шановні і вірні друзі!
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01.08.2022 15:50 Ответить

расіський блазень коношенко показує, як вони знищують дві установки HIMARS,
(що стоять у кабінеті на другому поверсі офісної будівлі)))))))

https://t.me/informnapalm/10977

Це у нас виникли запитання, а для русні пайдёть ))))
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01.08.2022 15:51 Ответить
ну так он и не для нас снимает, а для своих оленеводов и для любителей денег на западе
вон в оон до сих пор с фейком про стрельбу по ногам носятся, про который все давно забыли
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01.08.2022 15:55 Ответить
Треба започаткувати практику брати зброю в оренду. От німці, вони кажуть, що всю зброю , яку могли надати, вже надали .якби в оренду - я думаю, могли б ще трохи дати. так само французи, в аренду могли б більше дати. це була б дуже потужна практика, в Україна було б дуже багато зброї на війні.
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01.08.2022 15:53 Ответить
По такому принцыпу действует ЛендЛиз:беры сколько хочеш и пользуйся(погибло сразу списывается),а после можеш или купить,или вернуть стране поставщика....
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01.08.2022 16:42 Ответить
Резніков, де той контрнаступ для визволення Херсону, який ти особисто обіцяв ще місяць тому?
По всім СМІ. Де тільки можливо, піарився Рєзніков, що скоро Херсон визволять. Верещук навіть просила місцевих покинути Херсон, щоб не заважали ЗСУ. Де то все? Що трапилось?
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01.08.2022 15:54 Ответить
як що хлебнае перемирие.....зеленим приємніше торгувати ніж звільняти
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01.08.2022 15:58 Ответить
без тебя никак - пока ты балаобол диванный не пойдешь в военкомат наступа не будет
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01.08.2022 18:15 Ответить
А ти уже дебілятко там? З фронта пишешь? Чи з кухні з під жінчоної юбки? Я постійно гроші хлопцям перекидаю з заробітку на дрони та інше. А ти що поц зробив?
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01.08.2022 19:29 Ответить
Как любил говаривать кацапский классик Суворов,
－ Пуля －дура, HIMARS - молодец！😀😂😀😂😀😂😀
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01.08.2022 15:57 Ответить
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01.08.2022 15:59 Ответить
А може менше про це треба розголошувати ,адже ворог таж слідкує.
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01.08.2022 16:05 Ответить
*Самое ценной в Хаймарсах, это координаты целей, передаваемых к ним бонусом)
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01.08.2022 16:09 Ответить
ванька-встанька готуйсь
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01.08.2022 16:10 Ответить
Уже наступил тот момент, когда ракеты к химарсам важнее самих установок. Даёшь боезапас!
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01.08.2022 16:11 Ответить
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01.08.2022 16:16 Ответить
Рєзніков! А як уже твій "триндьож" у соцмережах усіж "задрав" - ти не уявляєш Нормальні міністри оборони мовчки займаються забезпеченням військ необхідним для ведення бойових дій, а не теліпають язиком в Інтернет про те, СКІЛЬКИ і коли нам поставляють зброї ! Ти ще похвалися про те, скільки і яких нам *********** поставляють, і де вони складуються
***-а-я-а! Який же ти ідіот! Як же ти юристом працював? Адже вміть приховувать ключову інформацію - це перша вимога, що стосовно адвоката, що прокурора!
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01.08.2022 16:34 Ответить
Це вся суть цієї "зеленої" команди - відосіки і піар!
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01.08.2022 16:41 Ответить
І на якого милого теліпати язиком? Добрі справи робляться тихо.
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01.08.2022 16:41 Ответить
АвтоТАЗ має нарощувати виробництво!
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01.08.2022 16:56 Ответить
Что, Соловьёв, вечер давно перестал быть томным? А ведь вечер ещё даже не наступил...
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01.08.2022 17:00 Ответить
himars як баунті 4шт - насолода, а himars x4(x2)= подвійне хвилювання орків + насолода
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01.08.2022 17:17 Ответить
Язык у Резникова без костей...
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01.08.2022 17:48 Ответить
Гуд! Нужно БОЛЬШЕ!
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01.08.2022 17:54 Ответить
нельзя ли не сообщив об этом и использовать пуст не знают враги. враги о количестве вооружений лучше бы не знали.
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01.08.2022 17:59 Ответить
Треба відшукати гарну місцину і назвати її "Хаймарсове поле".
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02.08.2022 03:32 Ответить
 
 