Ще чотири HIMARS прибули в Україну, - Резніков

Ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"4 додаткових HIMARS прибули в Україну. Я вдячний Джо Байдену, Ллойду Остіну та США за зміцнення української армії. Ми довели, що ми розумні оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!", - зауважив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США роблять все, щоб якнайшвидше доставити до України HIMARS, - Остін