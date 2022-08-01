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Ще чотири HIMARS прибули в Україну, - Резніков
Ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.
Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"4 додаткових HIMARS прибули в Україну. Я вдячний Джо Байдену, Ллойду Остіну та США за зміцнення української армії. Ми довели, що ми розумні оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!", - зауважив Резніков.
Топ коментарі
+26 U A #508723
показати весь коментар01.08.2022 15:42
+14 андрей антонов #509800
показати весь коментар01.08.2022 15:43
+12 Alex Dev #442192
показати весь коментар01.08.2022 15:48
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Що толку з тих HIMARS, якщо після масових уражень ними касапських казарм і баз зброї/пального - більше нема чим стріляти?
Остин говорил что нам дадут 20, в лучшем случае 25.
Может быть такое, что это наши последние himars
Можливо його вже передивляться, але...
Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.
Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.
По его словам, в Херсонской области из-за этого проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.
"Стреляются между собой, ссорятся... Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", - подчеркнул командир взвода бригады Богуна.
Как говорил Лесь Подеревянский: "В них развєдка очень хорошо работает. Када у нас кто ідьот срать, то они уже и знают."
Війна розтягнеться надовше.
Дали б все що треба - війна скоро б закінчилась.
"Грім" -ще не пройшов всіх випробувань !І тягачів під нього нема , тільки планували з "Татрою"
Як що так багато джавеленів на складах , то чому Байден попросив збільшити виробництво в двічі ? Можна ж не париться , всього вистачає !?
Ну а за "Богдану" , то краще спитай у хопців(4 чоловік) які піднімають "кабанчика" (снаряд) в ручну і на висоту 1м60-1м70 см . Можна тебе поставити і потім запитати чи все добре ? Краще запитай у свого любимця , яким чином у нас повзривалися 4 склади з ракетами як раз до градів , смерчів і торнадів ?
А М270 нам згодяться на Поліссі (якщо знадобиться "чіпси смажить") та під Харковом - особливо восени
расіський блазень коношенко показує, як вони знищують дві установки HIMARS,
(що стоять у кабінеті на другому поверсі офісної будівлі)))))))
https://t.me/informnapalm/10977
Це у нас виникли запитання, а для русні пайдёть ))))
вон в оон до сих пор с фейком про стрельбу по ногам носятся, про который все давно забыли
По всім СМІ. Де тільки можливо, піарився Рєзніков, що скоро Херсон визволять. Верещук навіть просила місцевих покинути Херсон, щоб не заважали ЗСУ. Де то все? Що трапилось?
－ Пуля －дура, HIMARS - молодец！😀😂😀😂😀😂😀
***-а-я-а! Який же ти ідіот! Як же ти юристом працював? Адже вміть приховувать ключову інформацію - це перша вимога, що стосовно адвоката, що прокурора!