УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11782 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
10 749 76

Ще чотири HIMARS прибули в Україну, - Резніков

himars

Ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"4 додаткових HIMARS прибули в Україну. Я вдячний Джо Байдену, Ллойду Остіну та США за зміцнення української армії. Ми довели, що ми розумні оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!", - зауважив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США роблять все, щоб якнайшвидше доставити до України HIMARS, - Остін

Автор: 

зброя (7478) США (23085) Резніков Олексій (1446) HIMARS (309)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
дякую, давайте ще
показати весь коментар
01.08.2022 15:42
+14
Ми? Ніяких "ми" подяка лише нашим військовим
показати весь коментар
01.08.2022 15:43
+12
25 химарсов могут опустошить весь натовский арсенал ракет за пару месяцев.. так шо важнее сколько нам ракет к ним могут дать.
показати весь коментар
01.08.2022 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякую, давайте ще
показати весь коментар
01.08.2022 15:42 Відповісти
з ракетами!
Що толку з тих HIMARS, якщо після масових уражень ними касапських казарм і баз зброї/пального - більше нема чим стріляти?
показати весь коментар
01.08.2022 15:44 Відповісти
ще найважливіша в цьому комлекті актуальна супутникова розвідувальна інформація
показати весь коментар
01.08.2022 16:37 Відповісти
Повилазили проросійські тролі
показати весь коментар
01.08.2022 17:35 Відповісти
Є ще чимало ракет до точок -у, але їх теж економлять.
показати весь коментар
01.08.2022 16:58 Відповісти
Ставте вподобайки резніку-козлу.. Забуло,що воно вже не адвокат,а цілий міністр оборони, а плескати ротом є кому...Південь України подарували свинособакам і жодна тварюка не пустила собі кулю в скроню..
показати весь коментар
01.08.2022 17:05 Відповісти
вподобайка американцям, з їншим після перемоги розберемось
показати весь коментар
01.08.2022 17:37 Відповісти
Ми? Ніяких "ми" подяка лише нашим військовим
показати весь коментар
01.08.2022 15:43 Відповісти
Ми - це українці. А русні взагалі всеодно кого убивати, військових чи звичайних українців, у них ціль одна - винищити наш народ і нашу державу, не більше і не менше
показати весь коментар
01.08.2022 15:54 Відповісти
Скільки всього вже їх?
показати весь коментар
01.08.2022 15:43 Відповісти
16. Чотири батареї.
показати весь коментар
01.08.2022 15:45 Відповісти
Насколько понимаю сейчас у нас 12 от Америки, 3 от Британии и 3 от Германии, итого 18 штук.
Остин говорил что нам дадут 20, в лучшем случае 25.
Может быть такое, что это наши последние himars
показати весь коментар
01.08.2022 15:45 Відповісти
25 химарсов могут опустошить весь натовский арсенал ракет за пару месяцев.. так шо важнее сколько нам ракет к ним могут дать.
показати весь коментар
01.08.2022 15:48 Відповісти
16 Himarsov i 9 M270 ecio norvegi dali 3 bez britov i nemcev .Vsego uze minimum 25 jesli ne bolse
показати весь коментар
01.08.2022 15:59 Відповісти
12 від Америки по 6 залп = 72 вистріли за один залп. 3 від бритів та 3 від німців: 6 по 12 залп = 72 вистріли за один залп. Всього 144 вистріли за один залп. Якщо усі машини будуть давати по одному залпу щодня: 144 х 30 = 4320 ракет за місяць. Нехай везуть нам ракети, роботи багато.
показати весь коментар
01.08.2022 16:01 Відповісти
В США взагалі, до війни було замовлення до виробників усього 15000 ракет на п'ять років.
Можливо його вже передивляться, але...
показати весь коментар
01.08.2022 16:55 Відповісти
А що там тільки повний залп,якщо ціль невелика,стало б 2 постріли.
показати весь коментар
01.08.2022 18:29 Відповісти
К счастью каждая ракета автономна и не обязательно делать запуск всех за раз
показати весь коментар
01.08.2022 22:46 Відповісти
вай харашьо!
показати весь коментар
01.08.2022 15:44 Відповісти
В оккупационной армии возник конфликт.

Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.

Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.

По его словам, в Херсонской области из-за этого проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.

"Стреляются между собой, ссорятся... Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", - подчеркнул командир взвода бригады Богуна.
показати весь коментар
01.08.2022 16:00 Відповісти
*браЦких нароТов сАюз вИкАвой*
показати весь коментар
01.08.2022 18:12 Відповісти
Це як розуміти? За день два рази прибули чи два рази про це написали?
показати весь коментар
01.08.2022 15:45 Відповісти
При наличии огромного количества кацапской агентуры в Украине и за её пределами, вы думете, что кацапы ориентируются на заявления Резникова?
Как говорил Лесь Подеревянский: "В них развєдка очень хорошо работает. Када у нас кто ідьот срать, то они уже и знают."
показати весь коментар
01.08.2022 15:53 Відповісти
а рокети. https://www.youtube.com/watch?v=7HHSudZYi_U казали ATACMS їдуть
показати весь коментар
01.08.2022 15:48 Відповісти
может и едут, может нет, какой смысл об этом писать. Вот когда приедут прямо в пункт назначения - база какая в севастополе или крымский мост, тогда и напишут
показати весь коментар
01.08.2022 15:52 Відповісти
але вова засцить дозволити гепнути по криму
показати весь коментар
01.08.2022 16:16 Відповісти
там 310 км максимально, а від Очаківа до Севастополя по прямій (лінійка) - 274 км, але до Керчі 409 км. тобто воювать треба доки не з'явиться можливість нанести удар по мосту, але по флоту у бухті можна буде вже за наявності ракет. і то добре, там ховаються носії Калібрів: фрегати, човни і ракетні катера.
показати весь коментар
01.08.2022 16:48 Відповісти
Не балабань без толку - ВСІ боєздатні бойові одиниці з Балаклавської бухти кацапи вивели Основна маса - у складі "ударно-десантного угрупування" (яке насправді не "ударять" готується, а ухиляється від ведення активних бойових дій поза межами досягнення наших "протикорабелок") А решту суден вони вивели під Анапу та Новоросійськ Бо Севастополь - УЖЕ в межах досяжності наших протикорабельних комплексів!
показати весь коментар
01.08.2022 17:14 Відповісти
з Гуляйполя 260км
показати весь коментар
01.08.2022 18:35 Відповісти
Погано слідкуєте за новинами. Американці Україні дадуть максимум 30 шт. По їх заявам.
показати весь коментар
01.08.2022 15:50 Відповісти
Дадуть і більше тільки не всі сразу.
показати весь коментар
01.08.2022 15:56 Відповісти
Ні, в них немає ***********
показати весь коментар
01.08.2022 16:56 Відповісти
І це погано.
Війна розтягнеться надовше.
Дали б все що треба - війна скоро б закінчилась.
показати весь коментар
01.08.2022 15:57 Відповісти
Хз, зачем они ***** варят на медленном огне, что бы кнопку красную не нажал в истерике? Или что бы санкции заработали, истощая паРашу в долгой войне?
показати весь коментар
01.08.2022 15:59 Відповісти
Хм, як Ви логічно мислите, а чому тоді вибрали того, хто дав команду "перестать стрелять", віждвів війська і не зробив жодної ракети? Навмисно? Хоча наші комплекси "Вільха М", "Грім 2", "Нептун" не гірші за ці РСЗВ і тоді не прийшлося чекати і просити 5-10 таких установок, коли в нас за три роки їх було би сотня. А ще САУ "Богдана" могли бути. Але в нас були гарні дороги, так?
показати весь коментар
01.08.2022 16:40 Відповісти
А спец , скажи за скільки часу виготовляється одна ракета до "Грому" чи "Нептун"? Це тобі шо - пиріжки ? А "Гром" не пройшов ще остаточних випробувань на полігонах! А там не тільки ракети , а щей спеціальні тягачі !В тебе вони є ?До твог відома , Байден , запропонував виробнику "джавеленів" збільшити виробництво у двічі з 1200 до 2000 одениць ! Це американці , з їхніми грошима та можливостями ! А різниця між "джавеліном" і "Громом"яка? І чим би тобі допомогли з десяток тих ракет ? Кацапія вже витратила 3000 різних , і шо , допомогло їй? Зтули вже пельку з тими ракетами і асфальтом !
показати весь коментар
01.08.2022 18:56 Відповісти
шановний пан не затуляй своїми вузенькими племима про@оби Володі Боневтіка і його малороської команди. Не велика математика, це звичайно краще запитати Коростильова, який сконстроював ці проекти, але для Вас відповім так, навіть якщо робити по одній ракеті в місяць, то на початок війни ми мали би 108 ракет "Нептун". А якщо по дві ракети, то малиб у два рази 216. Але історія говорить інше, наприклад за місяць перед самою війною, коли його наткали носом в те що він наробив, то виготовили повністю 4 ракети і ще десятки були на різній стадії виготовлення. Що стосується тягачів, то була і є купа варіантів. Можливі були навіть варіанти ставити їх на катери і просто на берег для враження морської цілі. Скільки дирявих суден фашистів в чорному морі? Я думаю цих ракет вистачило би на весь дирявий флот. Що стосується "Грім 2", то з таким відношенням до оборони, як це робить Боневтік, то вона може розтягнутися на роки, а мала бути готова до кінці 2019 початку 2020 року. Ракетні комплекси "Вільха М" була готова і ракети вигогтовляличя конвеєрним способом, аде у 2020 році Боневтік заморозив всі фінансування цих проектів, робітників-спеціалістів звільниек, а всі кошти витратив на дороги. Чи можливо пан мають реальну цифру скільки ж бідний Боневтік їх виготовив? Ще мали виготогвити сотню САУ "Богдана" на базі КРАЗа, завод мав можливість виготовити автомобілів за рік до тисячі, але і там Володя все зробив, щоб САУ не виготовлялася. Так і залишився один екземпляр САУ, який добре воює на фронті. Не потрібно приводити приклад виготовлення "Джавелінів" бо це такий же процес, виготовляється на одному заводі, а не по всій Америці і як Ви самі написали можукть виготовити до 1000 одиниць, бо їм просто ця ракета не потрібна в десятках тисячах, у них її достатньо на складах.
показати весь коментар
01.08.2022 20:01 Відповісти
Не моє, але тут частина відповіді
показати весь коментар
01.08.2022 20:35 Відповісти
А ось оце адекват - 218 ракет і до десятка дивізіонів Боневтік міг би замовити. Але зелені дебіли вирішили, що неначасі.
показати весь коментар
01.08.2022 22:44 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/tag/doz-derzhavne-oboronne-zamovlennya/ Ось вам цікаве посилання. Не думаю, що там уся інформація, але деякі висновки зробити можна.
показати весь коментар
01.08.2022 22:49 Відповісти
На які це катери ти зібрався ставити ракети , на "Гюрзу"?Він потоне , тонажність не та ! І ракети виготовляються місяцями , а не кожного місяця , це " Вільха" , яка є аналогом "Смерча" тільки трохи перероблена ракета !
"Грім" -ще не пройшов всіх випробувань !І тягачів під нього нема , тільки планували з "Татрою"
Як що так багато джавеленів на складах , то чому Байден попросив збільшити виробництво в двічі ? Можна ж не париться , всього вистачає !?
Ну а за "Богдану" , то краще спитай у хопців(4 чоловік) які піднімають "кабанчика" (снаряд) в ручну і на висоту 1м60-1м70 см . Можна тебе поставити і потім запитати чи все добре ? Краще запитай у свого любимця , яким чином у нас повзривалися 4 склади з ракетами як раз до градів , смерчів і торнадів ?
показати весь коментар
01.08.2022 23:08 Відповісти
Челендж : "Здохни или умри" 100 "Нептунов" за три года при максимальной мощности "Луча" в один-три дивизиона в год. Это мне интересно, что? Рабочие что-ли без выходных и сна работать должны были? И не стоит забывать про ракеты. И про сотни миллиардов чтобы все это профинасировать. Мы не США или Китай. У нас нет сотни огромнейших предприятий и их дочерних филиалов, чтобы выполнять подобные заказы. И вообще - что мешало Порошенку подать пример сотнями "Оплотов" и "Булатов". Мабуть вони були неначасі.
показати весь коментар
01.08.2022 22:41 Відповісти
боролись бы с коррупцией дали бы сразу и больше
показати весь коментар
01.08.2022 18:13 Відповісти
Ну - вони казали і що ракети дадуть лише з дальністю в 70 км А склади рвуться за сотню!
показати весь коментар
01.08.2022 17:15 Відповісти
Точки У ще є, чимало, дякуючи хаймерсам їх стали менше економити
показати весь коментар
01.08.2022 18:32 Відповісти
І Залужний змутить двіж.Дякую!
показати весь коментар
01.08.2022 15:48 Відповісти
это все хорошо, но может вместо 4 химарсов пару м270а2 на 150км, если уж на 300 никак нельзя
показати весь коментар
01.08.2022 15:49 Відповісти
При нашій сітці доріг з твердим покриттям та літній порі колісні моделі вигідніші - бо більш маневрені і швидші
А М270 нам згодяться на Поліссі (якщо знадобиться "чіпси смажить") та під Харковом - особливо восени
показати весь коментар
01.08.2022 18:42 Відповісти
Дякую, шановні і вірні друзі!
показати весь коментар
01.08.2022 15:50 Відповісти

расіський блазень коношенко показує, як вони знищують дві установки HIMARS,
(що стоять у кабінеті на другому поверсі офісної будівлі)))))))

https://t.me/informnapalm/10977

Це у нас виникли запитання, а для русні пайдёть ))))
показати весь коментар
01.08.2022 15:51 Відповісти
ну так он и не для нас снимает, а для своих оленеводов и для любителей денег на западе
вон в оон до сих пор с фейком про стрельбу по ногам носятся, про который все давно забыли
показати весь коментар
01.08.2022 15:55 Відповісти
Треба започаткувати практику брати зброю в оренду. От німці, вони кажуть, що всю зброю , яку могли надати, вже надали .якби в оренду - я думаю, могли б ще трохи дати. так само французи, в аренду могли б більше дати. це була б дуже потужна практика, в Україна було б дуже багато зброї на війні.
показати весь коментар
01.08.2022 15:53 Відповісти
По такому принцыпу действует ЛендЛиз:беры сколько хочеш и пользуйся(погибло сразу списывается),а после можеш или купить,или вернуть стране поставщика....
показати весь коментар
01.08.2022 16:42 Відповісти
Резніков, де той контрнаступ для визволення Херсону, який ти особисто обіцяв ще місяць тому?
По всім СМІ. Де тільки можливо, піарився Рєзніков, що скоро Херсон визволять. Верещук навіть просила місцевих покинути Херсон, щоб не заважали ЗСУ. Де то все? Що трапилось?
показати весь коментар
01.08.2022 15:54 Відповісти
як що хлебнае перемирие.....зеленим приємніше торгувати ніж звільняти
показати весь коментар
01.08.2022 15:58 Відповісти
без тебя никак - пока ты балаобол диванный не пойдешь в военкомат наступа не будет
показати весь коментар
01.08.2022 18:15 Відповісти
А ти уже дебілятко там? З фронта пишешь? Чи з кухні з під жінчоної юбки? Я постійно гроші хлопцям перекидаю з заробітку на дрони та інше. А ти що поц зробив?
показати весь коментар
01.08.2022 19:29 Відповісти
Как любил говаривать кацапский классик Суворов,
－ Пуля －дура, HIMARS - молодец！😀😂😀😂😀😂😀
показати весь коментар
01.08.2022 15:57 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 15:59 Відповісти
А може менше про це треба розголошувати ,адже ворог таж слідкує.
показати весь коментар
01.08.2022 16:05 Відповісти
*Самое ценной в Хаймарсах, это координаты целей, передаваемых к ним бонусом)
показати весь коментар
01.08.2022 16:09 Відповісти
ванька-встанька готуйсь
показати весь коментар
01.08.2022 16:10 Відповісти
Уже наступил тот момент, когда ракеты к химарсам важнее самих установок. Даёшь боезапас!
показати весь коментар
01.08.2022 16:11 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 16:16 Відповісти
Рєзніков! А як уже твій "триндьож" у соцмережах усіж "задрав" - ти не уявляєш Нормальні міністри оборони мовчки займаються забезпеченням військ необхідним для ведення бойових дій, а не теліпають язиком в Інтернет про те, СКІЛЬКИ і коли нам поставляють зброї ! Ти ще похвалися про те, скільки і яких нам *********** поставляють, і де вони складуються
***-а-я-а! Який же ти ідіот! Як же ти юристом працював? Адже вміть приховувать ключову інформацію - це перша вимога, що стосовно адвоката, що прокурора!
показати весь коментар
01.08.2022 16:34 Відповісти
Це вся суть цієї "зеленої" команди - відосіки і піар!
показати весь коментар
01.08.2022 16:41 Відповісти
І на якого милого теліпати язиком? Добрі справи робляться тихо.
показати весь коментар
01.08.2022 16:41 Відповісти
АвтоТАЗ має нарощувати виробництво!
показати весь коментар
01.08.2022 16:56 Відповісти
Что, Соловьёв, вечер давно перестал быть томным? А ведь вечер ещё даже не наступил...
показати весь коментар
01.08.2022 17:00 Відповісти
himars як баунті 4шт - насолода, а himars x4(x2)= подвійне хвилювання орків + насолода
показати весь коментар
01.08.2022 17:17 Відповісти
Язык у Резникова без костей...
показати весь коментар
01.08.2022 17:48 Відповісти
Гуд! Нужно БОЛЬШЕ!
показати весь коментар
01.08.2022 17:54 Відповісти
нельзя ли не сообщив об этом и использовать пуст не знают враги. враги о количестве вооружений лучше бы не знали.
показати весь коментар
01.08.2022 17:59 Відповісти
Треба відшукати гарну місцину і назвати її "Хаймарсове поле".
показати весь коментар
02.08.2022 03:32 Відповісти
 
 