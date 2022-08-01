Відповідально заявляю, що ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS, - Геращенко

радник міністра внутрішніх справ заявив, що Україна не втратила жодної установки HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Роспропаганда сьогодні розтрубила на все своє ватяне царство черговий фейк про нібито знищення у Харкові двох установок "HIMARS".

Відповідально заявляю, що жодного знищення пучкових установок "HIMARS" ні в Харкові ніде чи в іншому місці України досі не було.

Навпаки, з кожним тижнем ми отримуємо все більше і більше різних реактивних систем залпового вогню, в рази більш потужних, ніж "HIMARS" - "M270" та "MARS" здатних за раз обрушити на голови ворога відразу 12 високоточних керованих ракет, що летять на відстань до 80 км.

Всю їхню міць орки відчують найближчим часом на своїх головах без мізків!"

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