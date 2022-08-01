Відповідально заявляю, що ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS, - Геращенко
радник міністра внутрішніх справ заявив, що Україна не втратила жодної установки HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Геращенко зазначив: "Роспропаганда сьогодні розтрубила на все своє ватяне царство черговий фейк про нібито знищення у Харкові двох установок "HIMARS".
Відповідально заявляю, що жодного знищення пучкових установок "HIMARS" ні в Харкові ніде чи в іншому місці України досі не було.
Навпаки, з кожним тижнем ми отримуємо все більше і більше різних реактивних систем залпового вогню, в рази більш потужних, ніж "HIMARS" - "M270" та "MARS" здатних за раз обрушити на голови ворога відразу 12 високоточних керованих ракет, що летять на відстань до 80 км.
Всю їхню міць орки відчують найближчим часом на своїх головах без мізків!"
Будь ласка, зачекайте...
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зобов'язаний відповідати на геть усі запитання 😂
от і киздить...
хоч це повинен сказати речник ЗСУ
сморідзапашок від паленої шкіри свиней буде гарний
Newsweek: Государственный департамент США недавно объявил, что Пентагон выделил Украине 950 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности в 2022 году. Что еще нужно Украине?
Советник президента Михаил Подоляк описал эти потребности месяц назад: 2000 бронемашин, 1000 пулеметных автомобилей, 500 танков, 300 ракетных систем залпового огня, а также дроны и коммуникационное оборудование, необходимые, чтобы максимизировать эффективность этих систем. HIMARS и тяжелая артиллерия - хороший первый шаг, но если у нас нет техники, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то это все равно что действовать вслепую.
Кар'єра
Липень 1999 - червень 2000 - економіст з планування управління координації використання ресурсів АЕК «Харківобленерго».
2000-2006 - депутат Харківської міськради
Березень 2005 - квітень 2010 - голова Красноградської райдержадміністрації.
20 березня - 20 листопада 2014 - позаштатний радник, член Колегії МВС
Вересень 2019 - 4 серпня 2021 - заступник Міністра МВС Авакова
«Сейчас Украина может выпустить 168 ракет одновременно - это 100 целей приговорены к смерти, а весь банк знаковых целей РФ - 200 штук от Харькова и до Херсона. 168 против 200 - это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали»(Люся).
Тоха, на тебе пахать можно, конь педальный!
якого #єра він лізе все коментувати???
Сподіваюсь на гарні ранішні новини про російських залізничників, які встигли на концерт кобзона.
Мы уже хорошо знаем о том, что Хаймарсы были разработаны позже М270 и при сходных принципах работы имеют ряд новшеств, которые стали доступными к моменту их разработки. Поэтому они считаются не только облегченной и более маневренной версией базовой модели, но и существенно прокаченной по части электроники. Так вот, MARS II является лицензионным изделием и практически полностью повторят свой прототип. Но поскольку в серию машина пошла намного позже, чем оригинал, то и начинка там тоже является более прокаченной. Соответственно, она имеет возможность работать с теми же самыми боеприпасами, что и американские родственники и в частности с ракетами, имеющими кассетную боевую часть.
Кроме всего прочего, один из вариантов кассет имеет в виде начинки противотанковые мины. Таким образом, она позволяет дистанционно, быстро и практически незаметно для противника заминировать местность там, где предполагается передвижение вражеской бронетехники. Причем, это может быть исполнено уже в процессе движения колонны, которая обнаружена, и ее место нахождения четко позиционировано. Прилетает несколько ракет, которые раскрывают кассеты в воздухе, и уже никто, никуда не едет. Причем, если наибольшему риску в случае обычного минирования подвергается первая машина колонны, то в таком варианте минирования, опасности подвергаются сразу все машины колонны. Кумулятивные заряды мин легко прожигают бронирование донной части всей современной, а тем более - антикварной бронетехники.
Ну а с учетом количества направляющих, которые имеют MARS II и М270, то огневая мощь одной такой машинки равна двум высокомобильным Хаймарсов, от названия которых у оккупантов начинается скоропостижная диарея. Ну а с учетом того, что буквально в это самое время стало известно о том, что в строй вступили еще 4 новых Хаймарса, то подгорать у орков будет чуть ли не в два раза ярче и чаще. Кроме того, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила о том, что вместе с РСЗО прибыли еще и дополнительные, самоходные гаубицы PzH 2000, которые приятно удивляют противника своей скорострельностью, точностью, но в отличии от других гаубиц, наподобие М109, Краб или других, эта гаубица приносит еще и сюрпризы дальности. По крайней мере, орки долго не могли поверить, что ствольная артиллерия способна выделывать такие вещи. Поэтому они и вытащили из своих глубоких консервов древние Пионы, которые надо было бы модернизировать перед отправкой на фронт, но там решили, что и так сойдет.
Ну а мы будем надеяться на то, что эта ночь будет особенно интересной и познавательной для противника. Он сможет лично предметно ознакомиться с новыми образцами вооружений из стран НАТО. Есть предположение, что эта ночь им понравится по-особенному.
Зауважу, Каменск-Шахтинский від, припустимо, Покровська всього 220 км по прямій.
Ну, і де там М57?? Їдуть вже?
Його заяви завжди з'являлись в незручний для України момент, синхронно з рашиськими пропагандонами, і слугували для них темою #1
Такое Г может жрать только их население.