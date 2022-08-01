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Відповідально заявляю, що ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS, - Геращенко

himars

радник міністра внутрішніх справ заявив, що Україна не втратила жодної установки HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Роспропаганда сьогодні розтрубила на все своє ватяне царство черговий фейк про нібито знищення у Харкові двох установок "HIMARS".

Відповідально заявляю, що жодного знищення пучкових установок "HIMARS" ні в Харкові ніде чи в іншому місці України досі не було.

Навпаки, з кожним тижнем ми отримуємо все більше і більше різних реактивних систем залпового вогню, в рази більш потужних, ніж "HIMARS" - "M270" та "MARS" здатних за раз обрушити на голови ворога відразу 12 високоточних керованих ракет, що летять на відстань до 80 км.

Всю їхню міць орки відчують найближчим часом на своїх головах без мізків!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще чотири HIMARS прибули в Україну, - Резніков

Автор: 

пропаганда (2812) Геращенко Антон (935) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+30
Блин, ну это уже ходячая хохма какая-то, блоХер Геращенко, он же по совместительству, в свободное время, советник министра внутренних дел, Хаймарсами увлёкся не на шутку и докладывает нам круглосуточно о делах на фронте... Чем кто хочет, тем и занимается в нашем недоделанном руководстве
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01.08.2022 22:31
+24
Такое же трепло, как Арестович или самоназначенный "хенерал" Поворознюк. Для каждой прослойки быдла дали своего кумира.
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01.08.2022 22:38
+22
ми й не сумнівалися. Геращенко, а для чого ви з подоляком фоткалися на полігоні в Яворові? Костін, а чому щодо цього немає ніякого кримінального провадження? сбу, а ви що там, геть погрязли в рейдерстві? як щодо геращенка? нема до нього питань?
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01.08.2022 22:30
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Зуб даєш?
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01.08.2022 22:27 Відповісти
*** буду
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01.08.2022 22:29 Відповісти
Гера вічний дневальний "на тумбочці" -
зобов'язаний відповідати на геть усі запитання 😂
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01.08.2022 22:33 Відповісти
Такое же трепло, как Арестович или самоназначенный "хенерал" Поворознюк. Для каждой прослойки быдла дали своего кумира.
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01.08.2022 22:38 Відповісти
Він скоро своїм піаром Косоворотича переплюне.
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01.08.2022 22:57 Відповісти
Мамой клянус
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01.08.2022 22:37 Відповісти
Облизанной тарелкой
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01.08.2022 22:55 Відповісти
Хтось також помітив виліт шапки ?
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01.08.2022 22:29 Відповісти
И бабушки у подъезда это могут утверждать.Каким боком сюда Геращенко?
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01.08.2022 22:29 Відповісти
ну требо ж хоч щось кизданути
от і киздить...
хоч це повинен сказати речник ЗСУ
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01.08.2022 23:49 Відповісти
Антоніно, розкажі-но нам відповідально, як ти свого часу дитячу карусель у Харкові пробухав.
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01.08.2022 22:29 Відповісти
Ого . Це вже цікаво
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01.08.2022 22:38 Відповісти
Это ублюдочное ЧМО, вместе со своим корешем Аваковым, украло пропило народные кинотеатр и чкртовое колесо в славном городе Краснограде!
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01.08.2022 22:50 Відповісти
Не пропив, а прожер в ресторанi. Жер i не платив, бандюки заставили, вiн карусель продав))))((((
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01.08.2022 23:06 Відповісти
то есть он за раз проел в ресторане целую карусель?
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02.08.2022 01:28 Відповісти
Да нет, он жил в гостинице и бухал, думал, бесплатно. А потом выставили счет.
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02.08.2022 07:45 Відповісти
Вiн не один там жер, i постiйно.
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02.08.2022 08:29 Відповісти
Не детскую карусель, а колесо обзора, и не в Харькове, а в районном центре. Не надо наговаривать. Хотя, может еще и карусель, одно другому не мешает.
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02.08.2022 07:43 Відповісти
ми й не сумнівалися. Геращенко, а для чого ви з подоляком фоткалися на полігоні в Яворові? Костін, а чому щодо цього немає ніякого кримінального провадження? сбу, а ви що там, геть погрязли в рейдерстві? як щодо геращенка? нема до нього питань?
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01.08.2022 22:30 Відповісти
местный криптомаршал...
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01.08.2022 22:31 Відповісти
Блин, ну это уже ходячая хохма какая-то, блоХер Геращенко, он же по совместительству, в свободное время, советник министра внутренних дел, Хаймарсами увлёкся не на шутку и докладывает нам круглосуточно о делах на фронте... Чем кто хочет, тем и занимается в нашем недоделанном руководстве
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01.08.2022 22:31 Відповісти
А яке відношення до військової справи має якийсь "радник" МВС?
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01.08.2022 22:33 Відповісти
Це чудово! 14 Хімарсів будуть і надалі смажити рускіх свиней..
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01.08.2022 22:33 Відповісти
сморід запашок від паленої шкіри свиней буде гарний
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01.08.2022 22:52 Відповісти
Це ще треба так уміти,при будь-якій владі спливати,мов лайно в ополонці.Антоніна Геращенко як кліщ,присмоктався,не відірвеш.Спец широкого профілю по ляпанню язиком,у всі дірки затичка
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01.08.2022 22:35 Відповісти
А що він до цього взагалі має? Це ніби компетенція міноборони. У нас в МВС все так пречудово, що він лізе у військові питання, теж мені Люська-2.
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01.08.2022 22:36 Відповісти
Це все дуже круто. Одне питання - "Тоха, а ти хто такий, шоб шось відповідально заявляти?".
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01.08.2022 22:37 Відповісти
Шо це було
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01.08.2022 22:42 Відповісти
Бовкання базікала тохи нетонучого.
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01.08.2022 22:47 Відповісти
Чим би дитя не балувалось - лиш би не завагітніло...откуда достоверная информация такого рода у какого то советника?...Как же надоели эти тиктокеры
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01.08.2022 22:43 Відповісти
Тоха завжди на підхваті, Особливо був в ударі коли носив двері з ОПи по Києву як ікону РПЦ, і сам, зараза, приписав, Аваков Черт. Відповідально поступив.
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01.08.2022 22:44 Відповісти
"Військовий експерт" Геращенка вже раз видав коментар, який рашистські ЗМІ розтиражували як "ЗСУ стреляет вслепую".

Newsweek: Государственный департамент США недавно объявил, что Пентагон выделил Украине 950 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности в 2022 году. Что еще нужно Украине?

Советник президента Михаил Подоляк описал эти потребности месяц назад: 2000 бронемашин, 1000 пулеметных автомобилей, 500 танков, 300 ракетных систем залпового огня, а также дроны и коммуникационное оборудование, необходимые, чтобы максимизировать эффективность этих систем. HIMARS и тяжелая артиллерия - хороший первый шаг, но если у нас нет техники, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то это все равно что действовать вслепую.

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01.08.2022 22:44 Відповісти
жирне пітняве бидло, закрий рота. Не звітуй кацапам
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01.08.2022 22:51 Відповісти
Кто это такой?
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01.08.2022 22:51 Відповісти
А почему эта ублюдочная Антонина не на фронте? Или лизать тарелки и ******* не по делу не так опасно для твоей никчемной жизни? У тебя, ублюдка есть куча наградного оружия от такого же ублюдка, как ты сам, - Авакова!
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01.08.2022 22:52 Відповісти
Все це добре, ну коли коментує цей недоумок геращенко ти хто такий ?
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01.08.2022 22:53 Відповісти
Сподіваюсь що так і є, та Геращенко зрадник. Його пельку мали б заткнути ще на початку війні, але ж воно продовжує трендіти навіть коли його про це не питали. Ким він є на сьогоднішній день і звідки воно отримує засекречену інформацію і як право він має її оприлюднивати!? Нафіга воно інформує ворога що ми втратили чи ні, нехай би собі цапи вважали що немає тих двох установок хімкарс, аби зних (із хімкрсів) потім було завдано ударів.. на цю свинюку треба зробити гарну мотузку аби витримала цього борова!
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01.08.2022 22:54 Відповісти
No w tedy *********!!!pal ruzkih kurw!
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01.08.2022 23:00 Відповісти
Цікаво, а яке відношення до хаймарсів має МВС
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01.08.2022 23:00 Відповісти
Круче заявлений Геращенко, наверное заявления Арестовича. А если серьезно, какого хера, Гера - советник министра МВД лезет в дела военные, в МО , ВСУ наверное есть люди которые должны делать такие заявления. А Антонина пусть занимается вопросами МВД - они и так в дерьме по уши с ихними коррупционными скандалами.
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01.08.2022 23:01 Відповісти
там ще й поворознюк є
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02.08.2022 05:00 Відповісти
А причем здесь советник МВД к имуществу МО?
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01.08.2022 23:04 Відповісти
Ответственно заявляю---вот накаркает этот обормот! Все лупоглазые глазливые.
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01.08.2022 23:04 Відповісти
радник міністра внутрішніх справ.

Кар'єра
Липень 1999 - червень 2000 - економіст з планування управління координації використання ресурсів АЕК «Харківобленерго».

2000-2006 - депутат Харківської міськради

Березень 2005 - квітень 2010 - голова Красноградської райдержадміністрації.

20 березня - 20 листопада 2014 - позаштатний радник, член Колегії МВС

Вересень 2019 - 4 серпня 2021 - заступник Міністра МВС Авакова
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01.08.2022 23:07 Відповісти
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01.08.2022 23:08 Відповісти
Himarsи ми поки що не втрачали, це правда. Інфа 100%
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01.08.2022 23:09 Відповісти
У Антона є окуляри, він розумний.
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01.08.2022 23:11 Відповісти
Якщо iх зняти , то дурень дурнем...Незамiнний аксессуар..
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02.08.2022 00:22 Відповісти
Зате як тарiлку лиже)))
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02.08.2022 05:18 Відповісти
Антоніні до Люсі, як до неба рачки. Але старається.

«Сейчас Украина может выпустить 168 ракет одновременно - это 100 целей приговорены к смерти, а весь банк знаковых целей РФ - 200 штук от Харькова и до Херсона. 168 против 200 - это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали»(Люся).
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01.08.2022 23:15 Відповісти
какая у советника "ответсвенность" ? О_О
Тоха, на тебе пахать можно, конь педальный!
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01.08.2022 23:18 Відповісти
То що писок гері тре було давно заткнути таріллю, то правда, але й фантазії рожеві ординської пропаганди тре чимось затикати!
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01.08.2022 23:21 Відповісти
Мля... Без коментарів...
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01.08.2022 23:26 Відповісти
Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD вже в Україні і скоро поїдуть до наших десантників.

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01.08.2022 23:58 Відповісти
А шо це ща Чорт Антоша Геродот що він "доповідає" та ще й "відповідально" про стан ЗСУ або втрати? Ти хто Антоша, ти не забувся там часом?
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02.08.2022 00:06 Відповісти
Сховайте антошу десь у столовкє - дайте йому вилізувати тарілки за відвідувачами.
якого #єра він лізе все коментувати???
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02.08.2022 00:19 Відповісти
ну если бы эти 12 ракет и - сколько там, 20? - установок стреляли до Москвы, то можно было об чем-то говорить, и то не факт. а так такое количество на тысячи километров фронта это как-то немного ни о чем. совковые ураганы вроде как на 40 км бьют, а их на минуточку только при совке наклепали пару тысяч вроде как + боекомплект к каждой прилагается, иначе - зачем?
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02.08.2022 00:24 Відповісти
За минулу добу, благодатний вогонь від HIMARS'ів зійшов на 12 складів та 4 бази ЗС РФ на окупованій території України.

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02.08.2022 01:10 Відповісти
наразі на залізничних станціях "Каланчак" та "Джанкой" продовжують фіксуватися ешелони з її підрозіділами. Зокрема, на станції "Каланчак" спостерігався ешелон з реадн зі складу 165-ї абр 35-ї ЗВА (до 8-и одиниць РСЗВ 9К57 "Ураган", 4 ТЗМ, 2 ППРУ, 2 паливозаправника, 6 одиниць АТ + 1 пасажирський вагон з особовим складом)... В свою чергу, на станції "Джанкой" та на під'їзді до неї фіксувалися, принаймні, 2 ешелона з технікою та особовим складом 103-ї бригади МТЗ... цієї ж армії.

Сподіваюсь на гарні ранішні новини про російських залізничників, які встигли на концерт кобзона.
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02.08.2022 01:19 Відповісти
Сегодня министры обороны Украины и Германии подтвердили завершение операции по передаче ВСУ РСЗО MARS II. То есть, они уже не просто находятся в Украине, а переброшены в соответствующий операционный район. Количество установок не разглашается, но по разным данным, их не менее 4 единиц и это - существенная прибавка огневой мощи именно такого характера. Как мы помним, в распоряжении наших войск имеются установки Хаймарс, полученные из США и собранные на колесном шасси, которые имеют возможность вести огонь кассетой из шести стандартных ракет, калибром 240 мм, и установки М270 - полученные от Великобритании, собранные на гусеничном шасси БМП «Брэдли». Имея меньшую маневренность, эта установка способна оперировать двумя кассетами и соответственно - двенадцатью стандартными ракетами.

Мы уже хорошо знаем о том, что Хаймарсы были разработаны позже М270 и при сходных принципах работы имеют ряд новшеств, которые стали доступными к моменту их разработки. Поэтому они считаются не только облегченной и более маневренной версией базовой модели, но и существенно прокаченной по части электроники. Так вот, MARS II является лицензионным изделием и практически полностью повторят свой прототип. Но поскольку в серию машина пошла намного позже, чем оригинал, то и начинка там тоже является более прокаченной. Соответственно, она имеет возможность работать с теми же самыми боеприпасами, что и американские родственники и в частности с ракетами, имеющими кассетную боевую часть.

Кроме всего прочего, один из вариантов кассет имеет в виде начинки противотанковые мины. Таким образом, она позволяет дистанционно, быстро и практически незаметно для противника заминировать местность там, где предполагается передвижение вражеской бронетехники. Причем, это может быть исполнено уже в процессе движения колонны, которая обнаружена, и ее место нахождения четко позиционировано. Прилетает несколько ракет, которые раскрывают кассеты в воздухе, и уже никто, никуда не едет. Причем, если наибольшему риску в случае обычного минирования подвергается первая машина колонны, то в таком варианте минирования, опасности подвергаются сразу все машины колонны. Кумулятивные заряды мин легко прожигают бронирование донной части всей современной, а тем более - антикварной бронетехники.

Ну а с учетом количества направляющих, которые имеют MARS II и М270, то огневая мощь одной такой машинки равна двум высокомобильным Хаймарсов, от названия которых у оккупантов начинается скоропостижная диарея. Ну а с учетом того, что буквально в это самое время стало известно о том, что в строй вступили еще 4 новых Хаймарса, то подгорать у орков будет чуть ли не в два раза ярче и чаще. Кроме того, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила о том, что вместе с РСЗО прибыли еще и дополнительные, самоходные гаубицы PzH 2000, которые приятно удивляют противника своей скорострельностью, точностью, но в отличии от других гаубиц, наподобие М109, Краб или других, эта гаубица приносит еще и сюрпризы дальности. По крайней мере, орки долго не могли поверить, что ствольная артиллерия способна выделывать такие вещи. Поэтому они и вытащили из своих глубоких консервов древние Пионы, которые надо было бы модернизировать перед отправкой на фронт, но там решили, что и так сойдет.

Ну а мы будем надеяться на то, что эта ночь будет особенно интересной и познавательной для противника. Он сможет лично предметно ознакомиться с новыми образцами вооружений из стран НАТО. Есть предположение, что эта ночь им понравится по-особенному.
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02.08.2022 01:57 Відповісти
Цензор явно стебется с Тохи Херащенки. А ну, как шо-то грандиозное обьявит.
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02.08.2022 01:28 Відповісти
В умовах нестачі автомобільного транспорту для забезпечення повсякденої діяльності військ своїх угрупувань, розгорнутих на території України, російське військове командування очевидно вирішило централізувати постачання автомобільної та спеціальної техніки для їхніх потреб. Зокрема, на майданчиках зберігання ОВТ 904-го центру забезпечення мобілізаційного розгортання (н.п. Каменськ - Шахтинский, Ростовська обл., до 20 км від кордону з Україною) противник накопичує АТ та спеціальну техніку. На даний момент там вже зосереджено більше 1200 одиниць автотранспорту та спецтехніки, і їх чисельність поступово зростає за рахунок перекидання цього типу ВТ з інших регіонів рф.

Зауважу, Каменск-Шахтинский від, припустимо, Покровська всього 220 км по прямій.
Ну, і де там М57?? Їдуть вже?
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02.08.2022 01:42 Відповісти
а кем директор карусели херащенко уполномочен делать такие заявления?
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02.08.2022 06:48 Відповісти
А більш надійного спікера для таких категоричних заяв не знайшлось ?
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02.08.2022 07:39 Відповісти
Коли вже посадять цю кремлівську консерву.
Його заяви завжди з'являлись в незручний для України момент, синхронно з рашиськими пропагандонами, і слугували для них темою #1
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02.08.2022 08:51 Відповісти
Who is Геращенко???
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02.08.2022 11:08 Відповісти
Что рашисты врут, было понятно изначально. Глупее их доказательств придумать сложно.
Такое Г может жрать только их население.
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02.08.2022 11:28 Відповісти
Видповидальный балабол
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02.08.2022 21:03 Відповісти
 
 