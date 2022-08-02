В Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города, - Сенкевич

Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем", - говорится в сообщении.

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