В Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города, - Сенкевич
Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем", - говорится в сообщении.
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