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Новости Война
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В Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города, - Сенкевич

миколаїв

Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Николаеве больница, которую обстреляли оккупанты, временно не будет принимать пациентов. ВИДЕО

армия РФ (19403) взрыв (6775) Николаев (2156) обстрел (27405) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+13
Так, мають бути зруйновані, ніхто не проти. Направляйте буданівське ГРУ, які навіть у дружній Молдові не змогли викрасти суддю Чауса, то вони вам зруйнують заводи в тилу ворога? Всі танцювали і співали, коли знімала тупа боневтіковська команда Бурбу і професіоналів, які зайшли на окуповану територію і знищили моторолу, гіві,захарченко (курощупа), викрали і доставили Цемаха для міжнародного суду(якого Боневтік віддав кацапам), то думали краще дивитися брехливі відоси від спецслужб?
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02.08.2022 08:02
+10
Всі кацапські заводи, які виготовляють БУДЬ-ЯКІ РАКЕТИ, повинні бути зруйновані. Раз і назавжди.
Перелік:
завод "новатор" (єкатеринбург?
завод "авангард" (москва)
завод "прогрес" (самара)
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02.08.2022 06:31
+8
***** ніяк не вгамується.
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02.08.2022 06:20
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***** ніяк не вгамується.
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02.08.2022 06:20 Ответить
Всі кацапські заводи, які виготовляють БУДЬ-ЯКІ РАКЕТИ, повинні бути зруйновані. Раз і назавжди.
Перелік:
завод "новатор" (єкатеринбург?
завод "авангард" (москва)
завод "прогрес" (самара)
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02.08.2022 06:31 Ответить
Так, мають бути зруйновані, ніхто не проти. Направляйте буданівське ГРУ, які навіть у дружній Молдові не змогли викрасти суддю Чауса, то вони вам зруйнують заводи в тилу ворога? Всі танцювали і співали, коли знімала тупа боневтіковська команда Бурбу і професіоналів, які зайшли на окуповану територію і знищили моторолу, гіві,захарченко (курощупа), викрали і доставили Цемаха для міжнародного суду(якого Боневтік віддав кацапам), то думали краще дивитися брехливі відоси від спецслужб?
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02.08.2022 08:02 Ответить
Буданiвцi нИпАтЭмделам...вони спецi по здачi: Пiвдень,Марiуполь,Луганщина i т.д..
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02.08.2022 10:05 Ответить
А те, що в час ночі херачили, десь 10 ракет прилетіло, то вже що, нічого?
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02.08.2022 06:40 Ответить
подумаешь, всего два раза за ночь . Пока этому гребанному Сенкевичу на голову лично не прилетит, он вместе с Кимом так и будут врать и прилеты считать
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02.08.2022 09:13 Ответить
Дуже шкода миколаївців, яким немає куди їхати і за що їхати, бо дуже гарно дають поради - їдьте, а куди? Це по телевізову і верещалки все окей і у Володі все добре, у "95 кварталу" все добре, навіть нікого не забрали в армію і готуються на гастролі до Німеччини, Юзік тримає фігуру, а людям немає куди діватися. Сидять бідні по своїх квартирах. Звичайно винні в таких бідах кацапи, але і діюча влада також приложила руку. Хто здав південь, розмінувавши Чонгар і відвівши війська? Ніхто про це не каже, ніби не на часі, а на часі кожної доби стріляти по будинках людей? Де пане Президенте системи ППО, в який асфальт Ви їх зарили? Їдьте до миколаївців і порадьте, як їм бути. Не забудьте взати подушечки із своїм зображенням і надписом "мочи их Вова", труселя і шоколадки зі своїм фото, може допоможе!
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02.08.2022 08:09 Ответить
девушки женщины с детьми просто обязаны были выехать еще 3-4 месяца назад - в Европу..
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02.08.2022 08:33 Ответить
А мальчікі- "квартальці" і єжєлі біля них мали думати за оборону країни, в тому числі і Миколєва, а не займатися шахраством на свою користь.
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02.08.2022 08:38 Ответить
миколаївцям потрібно 5 колону вирахувати і ..............
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02.08.2022 08:19 Ответить
а як миколаївці мають їх вирахувати, коли їх багато при владі? Приходити до них і повідомляти? Я нікого ні до чого не підбиваю, але це моя точка зору, бо до цього часу такі потужні спецслужби, яких в Миколаєві більше чим де, мали давно їх вирахувати і знешкодити, чи я помиляюся? Можливо дійсно не спецслужби мають це робити, а миколаївці, які справно платять на це податки. Ну як вам "слуги" миколаївці, захистили вас?
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02.08.2022 08:42 Ответить
це вже контрнаступ?
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02.08.2022 09:02 Ответить
Пробовал подсчитать сколько и чего разрушили орки в Николаеве за 5 месяцев . Картина ужасная. А сколькор погибло, эти твари Сенкевич и Ким сделали "государственной" тайной
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02.08.2022 09:16 Ответить
Сенкевич мер і відповідає виключно за каналізацію, за освітлення і приборку території, статистикою відає пан Кім, він є представником влади в Миколаївській області, всі питання до нього.
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02.08.2022 10:35 Ответить
 
 