У Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста, - Сєнкевич

Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, одна особа дістала поранення. Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

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