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У Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста, - Сєнкевич

миколаїв

Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, одна особа дістала поранення. Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17554) вибух (4487) Миколаїв (1810) обстріл (28725) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+13
Так, мають бути зруйновані, ніхто не проти. Направляйте буданівське ГРУ, які навіть у дружній Молдові не змогли викрасти суддю Чауса, то вони вам зруйнують заводи в тилу ворога? Всі танцювали і співали, коли знімала тупа боневтіковська команда Бурбу і професіоналів, які зайшли на окуповану територію і знищили моторолу, гіві,захарченко (курощупа), викрали і доставили Цемаха для міжнародного суду(якого Боневтік віддав кацапам), то думали краще дивитися брехливі відоси від спецслужб?
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02.08.2022 08:02
+10
Всі кацапські заводи, які виготовляють БУДЬ-ЯКІ РАКЕТИ, повинні бути зруйновані. Раз і назавжди.
Перелік:
завод "новатор" (єкатеринбург?
завод "авангард" (москва)
завод "прогрес" (самара)
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02.08.2022 06:31
+8
***** ніяк не вгамується.
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02.08.2022 06:20
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***** ніяк не вгамується.
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02.08.2022 06:20 Відповісти
Всі кацапські заводи, які виготовляють БУДЬ-ЯКІ РАКЕТИ, повинні бути зруйновані. Раз і назавжди.
Перелік:
завод "новатор" (єкатеринбург?
завод "авангард" (москва)
завод "прогрес" (самара)
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02.08.2022 06:31 Відповісти
Так, мають бути зруйновані, ніхто не проти. Направляйте буданівське ГРУ, які навіть у дружній Молдові не змогли викрасти суддю Чауса, то вони вам зруйнують заводи в тилу ворога? Всі танцювали і співали, коли знімала тупа боневтіковська команда Бурбу і професіоналів, які зайшли на окуповану територію і знищили моторолу, гіві,захарченко (курощупа), викрали і доставили Цемаха для міжнародного суду(якого Боневтік віддав кацапам), то думали краще дивитися брехливі відоси від спецслужб?
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02.08.2022 08:02 Відповісти
Буданiвцi нИпАтЭмделам...вони спецi по здачi: Пiвдень,Марiуполь,Луганщина i т.д..
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02.08.2022 10:05 Відповісти
А те, що в час ночі херачили, десь 10 ракет прилетіло, то вже що, нічого?
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02.08.2022 06:40 Відповісти
подумаешь, всего два раза за ночь . Пока этому гребанному Сенкевичу на голову лично не прилетит, он вместе с Кимом так и будут врать и прилеты считать
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02.08.2022 09:13 Відповісти
Дуже шкода миколаївців, яким немає куди їхати і за що їхати, бо дуже гарно дають поради - їдьте, а куди? Це по телевізову і верещалки все окей і у Володі все добре, у "95 кварталу" все добре, навіть нікого не забрали в армію і готуються на гастролі до Німеччини, Юзік тримає фігуру, а людям немає куди діватися. Сидять бідні по своїх квартирах. Звичайно винні в таких бідах кацапи, але і діюча влада також приложила руку. Хто здав південь, розмінувавши Чонгар і відвівши війська? Ніхто про це не каже, ніби не на часі, а на часі кожної доби стріляти по будинках людей? Де пане Президенте системи ППО, в який асфальт Ви їх зарили? Їдьте до миколаївців і порадьте, як їм бути. Не забудьте взати подушечки із своїм зображенням і надписом "мочи их Вова", труселя і шоколадки зі своїм фото, може допоможе!
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02.08.2022 08:09 Відповісти
девушки женщины с детьми просто обязаны были выехать еще 3-4 месяца назад - в Европу..
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02.08.2022 08:33 Відповісти
А мальчікі- "квартальці" і єжєлі біля них мали думати за оборону країни, в тому числі і Миколєва, а не займатися шахраством на свою користь.
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02.08.2022 08:38 Відповісти
миколаївцям потрібно 5 колону вирахувати і ..............
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02.08.2022 08:19 Відповісти
а як миколаївці мають їх вирахувати, коли їх багато при владі? Приходити до них і повідомляти? Я нікого ні до чого не підбиваю, але це моя точка зору, бо до цього часу такі потужні спецслужби, яких в Миколаєві більше чим де, мали давно їх вирахувати і знешкодити, чи я помиляюся? Можливо дійсно не спецслужби мають це робити, а миколаївці, які справно платять на це податки. Ну як вам "слуги" миколаївці, захистили вас?
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02.08.2022 08:42 Відповісти
це вже контрнаступ?
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02.08.2022 09:02 Відповісти
Пробовал подсчитать сколько и чего разрушили орки в Николаеве за 5 месяцев . Картина ужасная. А сколькор погибло, эти твари Сенкевич и Ким сделали "государственной" тайной
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02.08.2022 09:16 Відповісти
Сенкевич мер і відповідає виключно за каналізацію, за освітлення і приборку території, статистикою відає пан Кім, він є представником влади в Миколаївській області, всі питання до нього.
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02.08.2022 10:35 Відповісти
 
 