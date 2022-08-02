У Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста, - Сєнкевич
Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, одна особа дістала поранення. Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо", - йдеться у повідомленні.
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