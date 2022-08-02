ВСУ отразили штурм врага в районах Авдеевки, Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. У Бахмута и Песков продолжаются бои, - Генштаб

Начались сто шестидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях положения и состав подразделений вооруженных сил республики Беларусь остаются без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Враг периодически производит воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки. Нанес авиаудау по Верхнему Салтову. Выдвинул отдельные подразделения в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, после огневого поражения отошел.

Также сообщается, что на Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Курульки, Грушевахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиационный удар возле Дибровного.

На Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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В Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звановки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел", - отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

"Украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия", - добавляют в Генштабе.

Также отмечается, что на Авдеевском направлении фиксировались обстрелы вблизи Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурмовые действия в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.

Как отметили в Генштабе, враг пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Ее обнаружили, нанесена огневое поражение и обезврежена.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.

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Совершал систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

Вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел.

Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении объектов в глубине территории Украины.