Германия будет оказывать военную помощь Украине столько, сколько нужно, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отвергает упреки в сокращении Германией поддержки Украины оружием и обещает продолжать оказывать такую помощь.
Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает Цензор.НЕТ.
Шольц предложил "обратиться к фактам", свидетельствующим о том, что с первых дней после нападения России на Украину ФРГ поставляет в Украину оружие и боеприпасы. Политик подчеркнул, что это стало полным отказом от "железной политики всех федеральных правительств Германии – запрета экспорта оружия в кризисные зоны".
Мы поставляли все, что было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. Затем мы перешли к более сложным и дорогим системам. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные системы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено немного, а некоторые из них даже не приняты на вооружение в Бундесвере", - добавил глава правительства.
Он также отметил, что Германия учит украинских военных пользоваться сложными системами в разных уголках ФРГ.
"И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько нужно", – заверил Шольц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки візміть будьласка "піпетку" побільше...
Бундесфер зачекає,а от випробуваня та цінка ефективності (на справжній війні!) і реклами збройних потуг ФРН можна і прогавити.
Приходе дядько Шольц до племінників в гості. А ті питають - дядьку, ти хоч сьогодні конфет приніс? Ой, магазин був закритий....
Другого разу питають - а сьогодні приніс?
Та ні, там були тільки смоктательні конфети а я ж хочу вом принести шоколадні...
Дякую, та ти вже задовбав! Давай хоч смоктательні!
Замомятайте діти, поки ваш дядько Шольц живий, ви будете їсти тільки шоколадні цукерки!
немецкие танки на Красной площади.
Перемалывают гусеницами мавзолей-зиккурат.
Є надія що буде більше.
------------------------------------------------
Кому? Украине или Германии?