Германия будет оказывать военную помощь Украине столько, сколько нужно, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отвергает упреки в сокращении Германией поддержки Украины оружием и обещает продолжать оказывать такую помощь.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает Цензор.НЕТ.

Шольц предложил "обратиться к фактам", свидетельствующим о том, что с первых дней после нападения России на Украину ФРГ поставляет в Украину оружие и боеприпасы. Политик подчеркнул, что это стало полным отказом от "железной политики всех федеральных правительств Германии – запрета экспорта оружия в кризисные зоны".

Мы поставляли все, что было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. Затем мы перешли к более сложным и дорогим системам. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные системы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено немного, а некоторые из них даже не приняты на вооружение в Бундесвере", - добавил глава правительства.

Он также отметил, что Германия учит украинских военных пользоваться сложными системами в разных уголках ФРГ.

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"И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько нужно", – заверил Шольц.