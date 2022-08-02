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Германия будет оказывать военную помощь Украине столько, сколько нужно, - Шольц

німеччина,гепард

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отвергает упреки в сокращении Германией поддержки Украины оружием и обещает продолжать оказывать такую помощь.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает Цензор.НЕТ.

Шольц предложил "обратиться к фактам", свидетельствующим о том, что с первых дней после нападения России на Украину ФРГ поставляет в Украину оружие и боеприпасы. Политик подчеркнул, что это стало полным отказом от "железной политики всех федеральных правительств Германии – запрета экспорта оружия в кризисные зоны".

Мы поставляли все, что было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. Затем мы перешли к более сложным и дорогим системам. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные системы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено немного, а некоторые из них даже не приняты на вооружение в Бундесвере", - добавил глава правительства.

Он также отметил, что Германия учит украинских военных пользоваться сложными системами в разных уголках ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведомство канцлера ФРГ тормозит военную помощь Украине, - глава комитета Бундестага по обороне Штрак-Циммерман

"И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько нужно", – заверил Шольц.

Германия (6996) оружие (10225) помощь (7827) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+11
Шольц обіцяє продовжувати обіцяти.
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02.08.2022 10:25
+9
Це мені нагадує один анігдот

Приходе дядько Шольц до племінників в гості. А ті питають - дядьку, ти хоч сьогодні конфет приніс? Ой, магазин був закритий....
Другого разу питають - а сьогодні приніс?
Та ні, там були тільки смоктательні конфети а я ж хочу вом принести шоколадні...
Дякую, та ти вже задовбав! Давай хоч смоктательні!
Замомятайте діти, поки ваш дядько Шольц живий, ви будете їсти тільки шоколадні цукерки!
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02.08.2022 10:37
+4
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02.08.2022 10:27
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Шольц обіцяє продовжувати обіцяти.
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02.08.2022 10:25 Ответить
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02.08.2022 10:28 Ответить
Обіцяти - не означає одружуватись..
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02.08.2022 11:37 Ответить
" - Я вам кажу : приходьте завтра! А вы кожного разу сьогодні приходите 🤷"
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02.08.2022 15:21 Ответить
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02.08.2022 10:27 Ответить
Ага, так як вона надає то...
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02.08.2022 10:28 Ответить
Це добре!
Тільки візміть будьласка "піпетку" побільше...
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02.08.2022 10:29 Ответить
шольц розсмішив Коміка....та виконав обіцянки, дані арахаміям та єрмакам....
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02.08.2022 10:30 Ответить
Балабол.
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02.08.2022 10:32 Ответить
Штольц сказав - Штольц здєлав.
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02.08.2022 10:32 Ответить
Не розумію! Невже німецкі виробники зброї не можуть пролобіювати свої зацікавленості?!!
Бундесфер зачекає,а от випробуваня та цінка ефективності (на справжній війні!) і реклами збройних потуг ФРН можна і прогавити.
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02.08.2022 10:34 Ответить
за 30 років після падіння стіни німецькі виробники зброї демонтували чи перепрофілювали свої виробничі потужності - той же Краус-Маффай наразі здатен випускати лише 20 Леопардів на рік, а ті ж PzH-2000 монтують не на нових, а на шасі канібалізованих б/у Леопардів
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02.08.2022 11:35 Ответить
"Валяння шольца" продовжується.
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02.08.2022 10:36 Ответить
Це мені нагадує один анігдот

Приходе дядько Шольц до племінників в гості. А ті питають - дядьку, ти хоч сьогодні конфет приніс? Ой, магазин був закритий....
Другого разу питають - а сьогодні приніс?
Та ні, там були тільки смоктательні конфети а я ж хочу вом принести шоколадні...
Дякую, та ти вже задовбав! Давай хоч смоктательні!
Замомятайте діти, поки ваш дядько Шольц живий, ви будете їсти тільки шоколадні цукерки!
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02.08.2022 10:37 Ответить
Не надо скромничать, надо просто довести дело до логического конца:
немецкие танки на Красной площади.
Перемалывают гусеницами мавзолей-зиккурат.
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02.08.2022 10:39 Ответить
Для начала продолжайте оказывать помощь беженцам в предоставлении нормальных условий для проживания, не снимайте социальные выплаты и медицинскую страховку, дайте доступ к нормальным курсам немецкого языка и льготный проезд транспортом.
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02.08.2022 10:39 Ответить
Там зараз багато так би мовити біженців які просто надурняк сидять там..
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19.12.2022 20:17 Ответить
Навіть така допомога від Німеччини це більше ніж відбиватися асфальтом.
Є надія що буде більше.
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02.08.2022 11:03 Ответить
...стільки, скільки потрібно, - Шольц
------------------------------------------------
Кому? Украине или Германии?
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02.08.2022 11:12 Ответить
...стільки, скільки потрібно... але не тоді, коли потрібно
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02.08.2022 11:18 Ответить
Не надо так"гнать"на канцлера.ФРГ,таки, поставляет ВСУ оружие,б/пр,амуницию,при его предшественнице и этого не было..
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02.08.2022 13:14 Ответить
але фактично нічого не надаватиме
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02.08.2022 12:08 Ответить
В медицині про таке як Шольц кажуть - важкий випадок.
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02.08.2022 13:13 Ответить
Дебіли хвати гнати на Шольца, дякувати треба ,зелені підори.
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02.08.2022 18:30 Ответить
Нахіба нам стільки касок? Ми ж ще ті перші 5000 не стерли...
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02.08.2022 22:03 Ответить
Он бункерний покалякав з вусатою опою і вже літаки і ядерку передає плюс іскандери з с 400.А тут так все довго і по капелькі і більше заповнюють ніж надають.Що ж це за промисловість великих гігантів що не можуть зброю налагодити в пром масштабах?
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19.12.2022 20:15 Ответить
 
 