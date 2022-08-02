Німеччина надаватиме військову допомогу Україні стільки, скільки потрібно, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц рішуче відкидає закиди щодо скорочення Німеччиною підтримки України зброєю і обіцяє продовжувати надавати таку допомогу.
Про це він сказав в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, інформує Цензор.НЕТ.
Шольц запропонував "звернутися до фактів", які свідчать про те, що з перших днів після нападу Росії на Україну ФРН постачає в Україну зброю та боєприпаси. Політик підкреслив, що це стало повною відмовою від "залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини - заборони експорту зброї в кризові зони".
"Ми поставляли все, що було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Потім ми перейшли до більш складних і дорогих систем. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено небагато, а деякі з них навіть не прийняті на озброєння в Бундесвері", - додав глава уряду.
Він також зауважив, що Німеччина навчає українських військових користуватися складними системами в різних куточках ФРН.
"І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - запевнив Шольц.
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Бундесфер зачекає,а от випробуваня та цінка ефективності (на справжній війні!) і реклами збройних потуг ФРН можна і прогавити.
Приходе дядько Шольц до племінників в гості. А ті питають - дядьку, ти хоч сьогодні конфет приніс? Ой, магазин був закритий....
Другого разу питають - а сьогодні приніс?
Та ні, там були тільки смоктательні конфети а я ж хочу вом принести шоколадні...
Дякую, та ти вже задовбав! Давай хоч смоктательні!
Замомятайте діти, поки ваш дядько Шольц живий, ви будете їсти тільки шоколадні цукерки!
немецкие танки на Красной площади.
Перемалывают гусеницами мавзолей-зиккурат.
Є надія що буде більше.
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Кому? Украине или Германии?