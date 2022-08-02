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Німеччина надаватиме військову допомогу Україні стільки, скільки потрібно, - Шольц

німеччина,гепард

Канцлер ФРН Олаф Шольц рішуче відкидає закиди щодо скорочення Німеччиною підтримки України зброєю і обіцяє продовжувати надавати таку допомогу.

Про це він сказав в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц запропонував "звернутися до фактів", які свідчать про те, що з перших днів після нападу Росії на Україну ФРН постачає в Україну зброю та боєприпаси. Політик підкреслив, що це стало повною відмовою від "залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини - заборони експорту зброї в кризові зони".

"Ми поставляли все, що було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Потім ми перейшли до більш складних і дорогих систем. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено небагато, а деякі з них навіть не прийняті на озброєння в Бундесвері", - додав глава уряду.

Він також зауважив, що Німеччина навчає українських військових користуватися складними системами в різних куточках ФРН.

Також читайте: Відомство канцлера ФРН гальмує військову допомогу Україні, - глава комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман

"І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - запевнив Шольц.

Автор: 

Німеччина (7398) зброя (7479) допомога (8382) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+11
Шольц обіцяє продовжувати обіцяти.
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02.08.2022 10:25
+9
Це мені нагадує один анігдот

Приходе дядько Шольц до племінників в гості. А ті питають - дядьку, ти хоч сьогодні конфет приніс? Ой, магазин був закритий....
Другого разу питають - а сьогодні приніс?
Та ні, там були тільки смоктательні конфети а я ж хочу вом принести шоколадні...
Дякую, та ти вже задовбав! Давай хоч смоктательні!
Замомятайте діти, поки ваш дядько Шольц живий, ви будете їсти тільки шоколадні цукерки!
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02.08.2022 10:37
+4
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02.08.2022 10:27
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Шольц обіцяє продовжувати обіцяти.
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02.08.2022 10:25 Відповісти
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02.08.2022 10:28 Відповісти
Обіцяти - не означає одружуватись..
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02.08.2022 11:37 Відповісти
" - Я вам кажу : приходьте завтра! А вы кожного разу сьогодні приходите 🤷"
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02.08.2022 15:21 Відповісти
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02.08.2022 10:27 Відповісти
Ага, так як вона надає то...
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02.08.2022 10:28 Відповісти
Це добре!
Тільки візміть будьласка "піпетку" побільше...
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02.08.2022 10:29 Відповісти
шольц розсмішив Коміка....та виконав обіцянки, дані арахаміям та єрмакам....
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02.08.2022 10:30 Відповісти
Балабол.
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02.08.2022 10:32 Відповісти
Штольц сказав - Штольц здєлав.
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02.08.2022 10:32 Відповісти
Не розумію! Невже німецкі виробники зброї не можуть пролобіювати свої зацікавленості?!!
Бундесфер зачекає,а от випробуваня та цінка ефективності (на справжній війні!) і реклами збройних потуг ФРН можна і прогавити.
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02.08.2022 10:34 Відповісти
за 30 років після падіння стіни німецькі виробники зброї демонтували чи перепрофілювали свої виробничі потужності - той же Краус-Маффай наразі здатен випускати лише 20 Леопардів на рік, а ті ж PzH-2000 монтують не на нових, а на шасі канібалізованих б/у Леопардів
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02.08.2022 11:35 Відповісти
"Валяння шольца" продовжується.
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02.08.2022 10:36 Відповісти
Це мені нагадує один анігдот

Приходе дядько Шольц до племінників в гості. А ті питають - дядьку, ти хоч сьогодні конфет приніс? Ой, магазин був закритий....
Другого разу питають - а сьогодні приніс?
Та ні, там були тільки смоктательні конфети а я ж хочу вом принести шоколадні...
Дякую, та ти вже задовбав! Давай хоч смоктательні!
Замомятайте діти, поки ваш дядько Шольц живий, ви будете їсти тільки шоколадні цукерки!
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02.08.2022 10:37 Відповісти
Не надо скромничать, надо просто довести дело до логического конца:
немецкие танки на Красной площади.
Перемалывают гусеницами мавзолей-зиккурат.
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02.08.2022 10:39 Відповісти
Для начала продолжайте оказывать помощь беженцам в предоставлении нормальных условий для проживания, не снимайте социальные выплаты и медицинскую страховку, дайте доступ к нормальным курсам немецкого языка и льготный проезд транспортом.
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02.08.2022 10:39 Відповісти
Там зараз багато так би мовити біженців які просто надурняк сидять там..
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19.12.2022 20:17 Відповісти
Навіть така допомога від Німеччини це більше ніж відбиватися асфальтом.
Є надія що буде більше.
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02.08.2022 11:03 Відповісти
...стільки, скільки потрібно, - Шольц
------------------------------------------------
Кому? Украине или Германии?
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02.08.2022 11:12 Відповісти
...стільки, скільки потрібно... але не тоді, коли потрібно
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02.08.2022 11:18 Відповісти
Не надо так"гнать"на канцлера.ФРГ,таки, поставляет ВСУ оружие,б/пр,амуницию,при его предшественнице и этого не было..
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02.08.2022 13:14 Відповісти
але фактично нічого не надаватиме
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02.08.2022 12:08 Відповісти
В медицині про таке як Шольц кажуть - важкий випадок.
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02.08.2022 13:13 Відповісти
Дебіли хвати гнати на Шольца, дякувати треба ,зелені підори.
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02.08.2022 18:30 Відповісти
Нахіба нам стільки касок? Ми ж ще ті перші 5000 не стерли...
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02.08.2022 22:03 Відповісти
Он бункерний покалякав з вусатою опою і вже літаки і ядерку передає плюс іскандери з с 400.А тут так все довго і по капелькі і більше заповнюють ніж надають.Що ж це за промисловість великих гігантів що не можуть зброю налагодити в пром масштабах?
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19.12.2022 20:15 Відповісти
 
 