Німеччина надаватиме військову допомогу Україні стільки, скільки потрібно, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц рішуче відкидає закиди щодо скорочення Німеччиною підтримки України зброєю і обіцяє продовжувати надавати таку допомогу.

Про це він сказав в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц запропонував "звернутися до фактів", які свідчать про те, що з перших днів після нападу Росії на Україну ФРН постачає в Україну зброю та боєприпаси. Політик підкреслив, що це стало повною відмовою від "залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини - заборони експорту зброї в кризові зони".

"Ми поставляли все, що було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Потім ми перейшли до більш складних і дорогих систем. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено небагато, а деякі з них навіть не прийняті на озброєння в Бундесвері", - додав глава уряду.

Він також зауважив, що Німеччина навчає українських військових користуватися складними системами в різних куточках ФРН.

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"І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - запевнив Шольц.