В оккупированном Крыму активизировались партизаны, полуостров готовится к возвращению под контроль Украины, - ГУР
Движение против российских захватчиков на территории временно оккупированного Крыма активизировалось.
Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас идет перегруппировка – враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском на Запорожском направлениях. В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для отправки на материковую часть Украины", – отметил он.
Кроме того, продолжил Скибицкий, на оккупированном полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны.
"На этом фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", - добавил представитель ГУР МО.
Топ комментарии
+17 Andrey Shevchenko #387516
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+11 Viacheslav Eremin
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+10 Йцу Кенг #461207
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Там 90 % ватного быдла что оргазмирует на СССР до сих пор
«У нас в селе половина ждет Украину. А мы сами что, будем жить при любой власти»
они заселены татарами , украинцами - в общем адекватными людьми,
с незасраными ТВ мозгами
а в городах - силовики - оставники - понаехавшие москали
Вот они точно Украину не ждут
Це буде треш ...
Тому моста підривати не треба.
Портнова-Татарова та ОПЗЖ навіть не наважуються прогнати - навіть думати про це забороне
чи ви думаєте у Криму одні дурні живуть? Та їм сподобаеться жити під владою чотирижди уклоніста від армії, що вітає українців у косоворотці? Та ще й під владою ригааналів та під піздеж жидів з ОПЗЖ?
Україна повинна бути країною мрій, а не країною дегенератів, що благають Путіна "один на рот та мьішибратья" а для цього треба себе самого робити розумною та сильною національною державою, але не періферією імперії з Пушкіном, свінособачою мовою та їбучою кирилицею.
Источник: Ермак в интервью японскому медиа https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220802_N02/ NHK
Детали: По его словам, ВСУ активизируют контрнаступление на юге и планируют отвоевать сто процентов оккупированных территорий. Украина делает все возможное, чтобы достичь этой цели до наступления зимы. По его мнению, следующие несколько месяцев будут решающими.
активні там люди від 18 до 45 але їх дуже мало вони виїхали адже вони всі потенційне гарматне мясо
залишилось лайно від 60 і діти до 18 в основному