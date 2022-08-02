В оккупированном Крыму активизировались партизаны, полуостров готовится к возвращению под контроль Украины, - ГУР

Движение против российских захватчиков на территории временно оккупированного Крыма активизировалось.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет перегруппировка – враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском на Запорожском направлениях. В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для отправки на материковую часть Украины", – отметил он.

Кроме того, продолжил Скибицкий, на оккупированном полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны.

"На этом фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", - добавил представитель ГУР МО.

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