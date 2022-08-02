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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Крыму активизировались партизаны, полуостров готовится к возвращению под контроль Украины, - ГУР

крим

Движение против российских захватчиков на территории временно оккупированного Крыма активизировалось.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет перегруппировка – враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском на Запорожском направлениях. В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для отправки на материковую часть Украины", – отметил он.

Кроме того, продолжил Скибицкий, на оккупированном полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны.

"На этом фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", - добавил представитель ГУР МО.

Также читайте: "Беги! Мост вечно не будет стоять" и "Путину Гаага": в Крыму набирает обороты сопротивление оккупантам, - представительство президента в АРК

Крым (26412) разведка (4184) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+17
Ох уж эти сказочники
Там 90 % ватного быдла что оргазмирует на СССР до сих пор
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02.08.2022 12:49
+11
нагадує духопод'емний ******, ще Херсона не взяли
Портнова-Татарова та ОПЗЖ навіть не наважуються прогнати - навіть думати про це забороне

чи ви думаєте у Криму одні дурні живуть? Та їм сподобаеться жити під владою чотирижди уклоніста від армії, що вітає українців у косоворотці? Та ще й під владою ригааналів та під піздеж жидів з ОПЗЖ?

Україна повинна бути країною мрій, а не країною дегенератів, що благають Путіна "один на рот та мьішибратья" а для цього треба себе самого робити розумною та сильною національною державою, але не періферією імперії з Пушкіном, свінособачою мовою та їбучою кирилицею.
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02.08.2022 12:53
+10
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02.08.2022 12:49
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Нажерлися рускава міра до ригачки.
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02.08.2022 12:48 Ответить
І у чому ж виражено те пожвавлення партизанського руху?
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02.08.2022 13:11 Ответить
Фантазувати навчились добре,можливо й працювати навчаться,але то не точно.
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02.08.2022 12:49 Ответить
Вадим Скібіцький: Мiй акаунт в VK зламали....
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02.08.2022 13:57 Ответить
Ох уж эти сказочники
Там 90 % ватного быдла что оргазмирует на СССР до сих пор
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02.08.2022 12:49 Ответить
Зі слів ватних родичів з Криму:
«У нас в селе половина ждет Украину. А мы сами что, будем жить при любой власти»
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02.08.2022 12:56 Ответить
ключевое слово - в СЕЛЕ
они заселены татарами , украинцами - в общем адекватными людьми,
с незасраными ТВ мозгами
а в городах - силовики - оставники - понаехавшие москали
Вот они точно Украину не ждут
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02.08.2022 13:20 Ответить
Сподіваємося ... Але ж цікаво буде спостерігати, як вони будуть укр. громадянство приймати.
Це буде треш ...
Тому моста підривати не треба.
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02.08.2022 13:38 Ответить
Севастополя то не стосується. Там 100% упорота вата, згадайте танці та мітинги 2014-го. На рахунок невеликих міст і сіл то можливо половина населення не проти назад в Україну, також приморських міст яких кацапи дістали огорожею пляжі та підступів до моря, відсутністю туристів
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02.08.2022 14:18 Ответить
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02.08.2022 12:49 Ответить
Такий крінж..
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02.08.2022 12:51 Ответить
Для початку моста підірвіть. Бо везуть все для війни, і ніяка партизанка проти тої сили не встоїть
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02.08.2022 12:52 Ответить
Нащо ? по мосту їм легше тікати буде ...
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02.08.2022 13:11 Ответить
нагадує духопод'емний ******, ще Херсона не взяли
Портнова-Татарова та ОПЗЖ навіть не наважуються прогнати - навіть думати про це забороне

чи ви думаєте у Криму одні дурні живуть? Та їм сподобаеться жити під владою чотирижди уклоніста від армії, що вітає українців у косоворотці? Та ще й під владою ригааналів та під піздеж жидів з ОПЗЖ?

Україна повинна бути країною мрій, а не країною дегенератів, що благають Путіна "один на рот та мьішибратья" а для цього треба себе самого робити розумною та сильною національною державою, але не періферією імперії з Пушкіном, свінособачою мовою та їбучою кирилицею.
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02.08.2022 12:53 Ответить
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02.08.2022 12:53 Ответить
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне с Россией.

Источник: Ермак в интервью японскому медиа https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220802_N02/ NHK

Детали: По его словам, ВСУ активизируют контрнаступление на юге и планируют отвоевать сто процентов оккупированных территорий. Украина делает все возможное, чтобы достичь этой цели до наступления зимы. По его мнению, следующие несколько месяцев будут решающими.
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02.08.2022 12:57 Ответить
В криму дуже багато бидла, тому є сумніви , вони будуть терпіти , ну якщо ******** з якихось причин відступить , то вони звісно будуть раді і Україні.

активні там люди від 18 до 45 але їх дуже мало вони виїхали адже вони всі потенційне гарматне мясо

залишилось лайно від 60 і діти до 18 в основному
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02.08.2022 12:59 Ответить
Крим -- був там один партизан Балух -- і то бо в нього землю хотіли забрати
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02.08.2022 13:01 Ответить
Скибицкий этот недалекий какой-то.....
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02.08.2022 13:06 Ответить
Ну да, очень мощные там партизаны. Они за 8 лет хоть раз плюнули в сторону оккупантов?
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02.08.2022 13:11 Ответить
партизаны точно есть, но их очень мало, нет ударного кулака, если надо быстро собрать
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02.08.2022 13:19 Ответить
ГУР при Буданові перетворився в якийсь телемаровонь дермака аля Арестович, таку чушь несуть що думаю вони всі там під наркотою
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02.08.2022 13:34 Ответить
Скільки можна ********* наперед,спочатку потрібно зробити діло а вже потім язиком плескати, одні арєстовічі розвелись!
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02.08.2022 23:16 Ответить
премії давати партизанам за віп орків
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02.08.2022 23:43 Ответить
 
 