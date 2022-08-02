Принудительную эвакуацию из Николаевской области не планируем, - Ким
В находящейся под ежедневными обстрелами Николаевской области обязательная эвакуация пока не планируется.
Об этом сказал глава областной военной администрации Виталий Ким сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нас обстреливают каждый день, и такого раньше не было. Но здесь я должен быть прагматичным. С начала войны на Николаевщине погибли 403 человека, еще 1435 - ранены. Но это в отношении других регионов цифра умеренная. Поэтому принудительной эвакуации мы не планируем", - отметил он.
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