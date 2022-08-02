Примусової евакуації із Миколаївщини не плануємо, - Кім
У Миколаївській області, яка перебуває під щоденними обстрілами, обов’язкова евакуація поки що не планується.
Про це сказав очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На обстрілюють щодня, і такого раніше не було. Але тут я маю бути прагматичним. Від початку війни на Миколаївщині загинули 403 особи, ще 1435 - поранені. Але це відносно інших регіонів цифра помірна. Тому наразі примусової евакуації ми не плануємо", - зазначив він.
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