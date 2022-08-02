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Новости Война
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Зеленский и Столтенберг обсудили приоритеты военной поддержки Украины

зеленський

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с президентом Зеленским о приоритетах военной поддержки. Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее. Также обсуждалась первая партия зерна после вторжения России и необходимость полной реализации соглашения, поддерживаемого ООН и нашим союзником Турцией", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО предоставит Украине оружие для борьбы с беспилотниками, - Столтенберг

Зеленский Владимир (20525) НАТО (10005) Столтенберг Йенс (1620)


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А с Беней, что обговорил?
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02.08.2022 14:28 Ответить
Господин Генеральный секретарь НАТО ! Мой завхоз Дерьмак дал команду позвонить Вам.
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02.08.2022 14:33 Ответить
а где эта рстрашилище носатая?
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02.08.2022 14:52 Ответить
Столтенберг, не бачить України в НАТО і ніяких питань він не бажає вирішувати..
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02.08.2022 15:36 Ответить
Бені плетуть лапті
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02.08.2022 15:47 Ответить
З цим ЧМОМ ще хтось спілкується. Тьфу, ганьба народу що не повстає та лідерам інших країн за те що витрачають час на ЧМО.
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02.08.2022 15:49 Ответить
 
 