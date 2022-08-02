Зеленский и Столтенберг обсудили приоритеты военной поддержки Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с президентом Зеленским о приоритетах военной поддержки. Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее. Также обсуждалась первая партия зерна после вторжения России и необходимость полной реализации соглашения, поддерживаемого ООН и нашим союзником Турцией", - говорится в сообщении.

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