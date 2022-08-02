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Новини Війна
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Зеленський та Столтенберг обговорили пріоритети військової підтримки України

зеленський

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це Столтенберг повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша розмова із президентом Зеленським про пріоритети військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше. Також обговорювалася перша партія зерна після вторгнення Росії та необхідність повної реалізації угоди, що підтримується ООН та нашим союзником Туреччиною", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні статті, - Зеленський попросив Макрона розблокувати макрофінансову допомогу від ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) НАТО (6466) Столтенберг Єнс (1596)


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А с Беней, что обговорил?
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02.08.2022 14:28 Відповісти
Господин Генеральный секретарь НАТО ! Мой завхоз Дерьмак дал команду позвонить Вам.
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02.08.2022 14:33 Відповісти
а где эта рстрашилище носатая?
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02.08.2022 14:52 Відповісти
Столтенберг, не бачить України в НАТО і ніяких питань він не бажає вирішувати..
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02.08.2022 15:36 Відповісти
Бені плетуть лапті
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02.08.2022 15:47 Відповісти
З цим ЧМОМ ще хтось спілкується. Тьфу, ганьба народу що не повстає та лідерам інших країн за те що витрачають час на ЧМО.
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02.08.2022 15:49 Відповісти
 
 