Зеленський та Столтенберг обговорили пріоритети військової підтримки України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
Про це Столтенберг повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Хороша розмова із президентом Зеленським про пріоритети військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше. Також обговорювалася перша партія зерна після вторгнення Росії та необхідність повної реалізації угоди, що підтримується ООН та нашим союзником Туреччиною", - йдеться в повідомленні.
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