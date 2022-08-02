Ермак: Войну с Россией нужно завершить до зимы
Затягивание войны выгодно России. Войну нужно закончить к зиме, и в ближайшие несколько месяцев будут решающими.
Такое мнение глава Офиса президента Андрей Ермак высказал в интервью японской телекомпании NHK, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Если боевые действия в этой войне будут продолжаться до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - объяснил Ермак, отметив, что следующие несколько месяцев будут решающими.
При этом он подчеркнул, что украинские войска все больше усиливают свое контрнаступление на юге страны.
"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки нашей независимости, территориальной целостности и суверенитету", - добавил глава ОП.
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Вслед за утверждением о том, что письма к Байдену от конгрессвумен Виктории Спартц - это спецоперация Кремля, начали внедрять и мнение: колебания США передавать Украине или не передавать ракеты к системам Хаймерс с дальностью полёта 300 км - это тоже рука Кремля. При этом авторы "забывают" сказать, что проект "Буратино", он же "Слуга народа", изначально был спецоперацией Кремля на паях с Коломойским и К⁰, но в него вошли те, кого не звали, и оказалось, путин совсем не корифей в "многоходовочках".
Кто считает проект "Буратино" выдумкой "порохоботов", может вспомнить трёхлетний сериал писем Портнова к двум генпрокурорам, шашлыки вместо войны и многое другое. В политической мифологии Украины всесильные "порохоботы" заняли то место, которое в менталитете россиян занимают масоны, евреи и план Аллена Далесса. Так что, вполне естественно, что Спартц пишет письма Байдену на ту же тему, что и фильм Христо Гроздева о "Вагнергейте", показ которого сорвало вторжение 24 февраля. Её письма - это дальняя волна от проекта "Буратино", на которую аффилированные с офисом Ермака лица отвечают "Сама ты шпионка". Начала разыгрываться пьеска-реприза в жанре "95 квартала". Можно ожидать, что против Спартц выставят Марьяну Безуглую, ментальную сестру Нади Савченко, и устроят женский бокс через океан.
Но пока просматривается тенденция обвинить Спартц в том, что она своим письмами мешает и без того сомневающемуся Байдену принять решение о передаче Украине ракет с дальностью полёта 300 км. При этом внедряется ошибочная мысль, что если такие ракеты у нас появятся, то мы победим рашистов в кратчайшие сроки, а виноваты в том, что их у нас нет - Спартц, трамписты и, разумеется, "порохоботы", как же без них.
При этом замалчивается, что максимальная глубина оккупации Украины рашистами - 150 км, если не считать глубину Крыма. Так что, освободить эти местности можно и ракетами к Хаймерсами с дальностью 80 км, которые у нас есть, и которыми ВСУ третью неделю бьют по целям в тылу противника на глубину 50 км. Случаев поражения ими целей на расстоянии 80 км от фронта не больше двух. Вернуть Изюм, Балаклею или Пологи можно и без ракеты с дальностью полёта 300 км. Но разговоры об их отсутствии удобный предлог, чтобы отвлечь от вопроса, почему эти и другие города ещё не освобождены. Это избавляет и от ответов на такие неудобные вопросы, как кадровые назначения, в том числе в армии, о прорехах в её снабжении, о том, почему журналиста Юрия Бутусова не пускают на передовую, а Марьяна Безуглая пытается руководить операциями, и почему Арестович озвучивает информацию с фронта зачастую раньше Генштаба, и где он её берёт.
Вопрос о ракетах дальностью 300 км - это вопрос скорее политический, а не военный, так как они нужны для поражения целей в глубоком тылу государства-агрессора. До Москвы не долетят, но до Воронежа достанут. Но "бомбить Воронеж" - это сакральный долг спецслужб Кремля. У нас более земная задача прекратить обстрелы рашистами приграничных районов Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а для этого такие ракеты не нужны. Так что нам более актуальны близлежащие цели, чем ракетный удар по военной части в Воронеже. Совершать такие террористические ракетные удары запугивания, какие армия РФ нанесла по малым и большим городам во всех областях Украины, в наши планы не входит по очевидным причинам.
Единственный военный смысл получения таких ракет - нанесение ударов по военным объектам врага в оккупированном Крыму. В том числе и по его военным кораблям, которые явно стали препятствием для вывоза зерна из Одессы уже на следующий день после того как шойгу подписал в Стамбуле договор, что не будет препятствовать этому. Обстрелы армией РФ портов в Одесской области 23 июля, а также 25, 27, 30 и 31 июля, не оставляют сомнений, что Москва всеми силами стремится его не допустить. Первый выход судна с зерном из порта Одессы, анонсированный на 27 июля она сорвала обстрелом. Целью обстрела 31 июля было сорвать вторую попытку отправить зерно, намеченную на 1 августа. Очевидно, что 1 августа следует ждать очередного обстрела порта Одессы, тем более, что 29 июля в Одессу приезжал Зеленский.
Правительство "95 квартала" никак не усвоит три простые вещи. Первая, что он давно уже не на сцене и поэтому пародировать может только себя. Вторая, пообещал, это ещё не значит сделал, как бы не убеждали в обратном пиар-технологи, ссылаясь на Берлускони. Третья, не сообщайте врагу дату и место события, если это не операция по его дезинформации. Если это дезинформация, то делайте поправку на её восприятие им. В случае с русскими это особенно важно из-за их менталитета.
В ситуации с вывозом зерна из Одессы мы несём материальные потери, они имиджевые, и этот баланс потерь станет понятен после 5 августа, когда Эрдоган встретится с путиным. То, что баланс будет в нашу пользу обнадёживает лишь то, что Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции, заверил: она обеспечит 1 августа выход из Одессы каравана из 16 судов с зерном. Обстрел его станет ударом не только по Украине, но и по Турции, и логичен вопрос: решится ли на это РФ и когда.
Похожий вопрос - решится ли правительство Украины применить ракеты дальностью в 300 км по военным кораблям РФ и её оккупационным войскам в Крыму, если получит их. Это не праздный вопрос, когда все ждут с дня на день нашего наступления и освобождения Херсона или их наступлений на Запорожье, Кривой Рог и Николаев. В такой ситуации удар ракетами по мосту в Крым, по мостовым переходам и железной дороге из него, а также по скоплениям военных кораблей РФ в его бухтах вполне логичен. Но есть ли политическое решение о его нанесении? Тем более, что вторую неделю циркулирует слух: такие ракеты в Украине уже есть.
В Москве этого явно ждут, нервничают и не знаю, что делать. Это не памятники коту и оккупанту ставить в Крыму. Поэтому решили символически слегка бомбить Севастополь, а не Воронеж, и не пустой сарай, а штаб своего флота, руководствуясь правилом: перед войной обязательны провокации на границе. Но поскольку после ударов крылатыми ракетами по городам Украины известие о падении взрывпакета с дрона на сарай в Севастополе никого, кроме крымчан не впечатлит, и в мировые СМИ не попадёт, то решили пожертвовать газоном во внутреннем дворике штаба флота. Чувствуется профессиональный рост в спецслужбах РФ, но не дотянули даже до твёрдой тройки. Для твёрдой тройки надо было развалить минимум 50 кв. м здания и показать кусок ракеты с гравировкой "Сделано в США". В итоге даже сами не смогли толком прокомментировать эту халтуру.
Сложилась интересная ситуация - в ставке Зеленского никак не могут принять решение, наносить удары по территории РФ и аннексированному ею Крыму, кражу которого русские вписали в свою конституцию как великое достижение, или воздержаться, во избежание роста эскалации, как выражаются друзья Украины за рубежом. В бункере путина в свою очередь не могут принять решение как должна выглядеть такая эскалация, хватит ли на неё сил, и какой эскалацией Запад ответит на неё.
В Вашингтоне мнения тоже разделились, что и вылилось в дискуссию: передавать или не передавать Украине запрашиваемые ракеты, и до 1 августа был неустойчивый компромисс - передавать, но не завтра. Этот компромисс имеет очевидную тенденцию вылиться в решение - передали, три дня назад. Массовое убийство рашистами украинских военнопленных из Мариуполя в тюрьме Оленивкы в пятницу 29 июля, уже названное украинской Катынью, будет работать на такое решение. Бойцы полка "Азов" даже после своей смерти защищают Украину.
Рашисты устроили это убийство в пятницу, чтобы иметь около трёх суток времени, пока парламенты и бюрократия в большинстве стран выйдут на работу и начнут обсуждать, как на это реагировать. Москва эту информационную операцию с массовым убийством в Оленивци и с популяризацией видеозаписи пыток и кастрации украинского военнопленного запустила накануне ожидаемых наступлений, чтобы её солдаты не сдавались в плен, опасаясь, что с ними в отместку поступят также. Это гнусная операция для повышения боевого духа в своих рядах методом поднятия общего уровня агрессивности.
Но запуская её, Москва держала в уме, что это может привести к передаче Украине ракет и ещё каким-то эскалациям, чего ей не хочется. Лавров не случайно именно 29 июля звонил Блинкену с предложение обменять двух граждан США на одного россиянина, а шойгу 31 июля пригласил экспертов ООН и Красного Креста осмотреть тюрьму в Оленивку. Этим в Москве предусмотрительно пытаются смягчить реакцию в мире на садистское сожжение ею заживо военнопленных и создать повод для разговоров с ней о чём-нибудь ещё, кроме как о выводе российских войск из Украины.
Гитлер тоже прибегал к подобны трюкам - приглашал Красный Крест и нейтралов в Катынь на эксгумацию поляков, и пытаясь обменять евреев на снисхождение к себе. Путин его превзошёл и убил свыше 50 людей лишь для того, чтобы создать повод к разговору, так как Великобритания и США не хотят говорить с ним, как и с Гитлером, ни о чём другом, кроме как о капитуляции. В Москве также утешают себя мыслю, что американцы панически боятся смерти и если им показывать трупы из Украины, то они станут уступчивей. Для этого Кремль и объявил о трёх смертных приговорах двум пленным британцам и марокканцу. Но всё это такие же заблуждения, как и вера генералов Вермахта в то, что те, кто танцует рок-н-ролл и не прошёл прусский вышкол, не умеют и боятся воевать.
Москва пугает военной эскалацией, но судя по её действиям в последнюю неделю июля, сама боится её, если это приведёт к поражениям на юге Украины, или к переносу боевых действий на территорию РФ. Даже к просто ракетным ударам по ней на глубину 100 км, а не 300 км. Боится, так как не знает, как на
Вот и выяснилось, что рупор Зеленского -"дерьмак" выступает за какие-то переговоры с кремлевской бандой, считая положение вещей на сегодня тупиком.
Одна надежда на ВСУ, потому как зедебилы готовы сдать Украину путлеру.
Якби ти був справжнім мужиком, ти би вже давно сам пішов геть, а не чекав коли тебе винесуть вперед ногами! Тебе, су.у, нанавидить вся Україна, та мабудь вже й весь білий світ, мерзота путінська продажна!
https://ibb.co/ZfV8pP3
Так треба розуміти?
дЄ: треба закінчити війну до зими.
Яке іхало, таке і здибало.
звісно! краще ті грошики в кишеньку відправити, підписати сороміцький мир з рашастаном, і звалити кудись, де тепло і затишно!