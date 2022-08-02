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Новости Война
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Ермак: Войну с Россией нужно завершить до зимы

єрмак

Затягивание войны выгодно России. Войну нужно закончить к зиме, и в ближайшие несколько месяцев будут решающими.

Такое мнение глава Офиса президента Андрей Ермак высказал в интервью японской телекомпании NHK, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Если боевые действия в этой войне будут продолжаться до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - объяснил Ермак, отметив, что следующие несколько месяцев будут решающими.

При этом он подчеркнул, что украинские войска все больше усиливают свое контрнаступление на юге страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес-партнер Ермака Шарапов контролирует монополию по торговле оружием, - СМИ

"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки нашей независимости, территориальной целостности и суверенитету", - добавил глава ОП.

Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+167
залезь в дупу и сиди молча, мнение агентуры никого не интересует.
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02.08.2022 15:52
+82
Застрелись разом з командою - найкращий варіант, тоді точно до зими війна завершиться.
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02.08.2022 15:55
+70
Так возьми и заверши войну до зимы, на пару со "слугой народа", особенно учитывая как вы готовились к этой войне...
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02.08.2022 15:53
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Страница 4 из 4
Та ніхто ж не проти закінчити війну до зими!! Але тоді збирай Дерьмак всю свою шоблу з жОПИ не забудь Обдристовича за командира і на передову!!
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02.08.2022 20:25 Ответить
Єлдаку більше не наливать.
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02.08.2022 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wYfHLuqAuNM

Вслед за утверждением о том, что письма к Байдену от конгрессвумен Виктории Спартц - это спецоперация Кремля, начали внедрять и мнение: колебания США передавать Украине или не передавать ракеты к системам Хаймерс с дальностью полёта 300 км - это тоже рука Кремля. При этом авторы "забывают" сказать, что проект "Буратино", он же "Слуга народа", изначально был спецоперацией Кремля на паях с Коломойским и К⁰, но в него вошли те, кого не звали, и оказалось, путин совсем не корифей в "многоходовочках".

Кто считает проект "Буратино" выдумкой "порохоботов", может вспомнить трёхлетний сериал писем Портнова к двум генпрокурорам, шашлыки вместо войны и многое другое. В политической мифологии Украины всесильные "порохоботы" заняли то место, которое в менталитете россиян занимают масоны, евреи и план Аллена Далесса. Так что, вполне естественно, что Спартц пишет письма Байдену на ту же тему, что и фильм Христо Гроздева о "Вагнергейте", показ которого сорвало вторжение 24 февраля. Её письма - это дальняя волна от проекта "Буратино", на которую аффилированные с офисом Ермака лица отвечают "Сама ты шпионка". Начала разыгрываться пьеска-реприза в жанре "95 квартала". Можно ожидать, что против Спартц выставят Марьяну Безуглую, ментальную сестру Нади Савченко, и устроят женский бокс через океан.

Но пока просматривается тенденция обвинить Спартц в том, что она своим письмами мешает и без того сомневающемуся Байдену принять решение о передаче Украине ракет с дальностью полёта 300 км. При этом внедряется ошибочная мысль, что если такие ракеты у нас появятся, то мы победим рашистов в кратчайшие сроки, а виноваты в том, что их у нас нет - Спартц, трамписты и, разумеется, "порохоботы", как же без них.

При этом замалчивается, что максимальная глубина оккупации Украины рашистами - 150 км, если не считать глубину Крыма. Так что, освободить эти местности можно и ракетами к Хаймерсами с дальностью 80 км, которые у нас есть, и которыми ВСУ третью неделю бьют по целям в тылу противника на глубину 50 км. Случаев поражения ими целей на расстоянии 80 км от фронта не больше двух. Вернуть Изюм, Балаклею или Пологи можно и без ракеты с дальностью полёта 300 км. Но разговоры об их отсутствии удобный предлог, чтобы отвлечь от вопроса, почему эти и другие города ещё не освобождены. Это избавляет и от ответов на такие неудобные вопросы, как кадровые назначения, в том числе в армии, о прорехах в её снабжении, о том, почему журналиста Юрия Бутусова не пускают на передовую, а Марьяна Безуглая пытается руководить операциями, и почему Арестович озвучивает информацию с фронта зачастую раньше Генштаба, и где он её берёт.

Вопрос о ракетах дальностью 300 км - это вопрос скорее политический, а не военный, так как они нужны для поражения целей в глубоком тылу государства-агрессора. До Москвы не долетят, но до Воронежа достанут. Но "бомбить Воронеж" - это сакральный долг спецслужб Кремля. У нас более земная задача прекратить обстрелы рашистами приграничных районов Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а для этого такие ракеты не нужны. Так что нам более актуальны близлежащие цели, чем ракетный удар по военной части в Воронеже. Совершать такие террористические ракетные удары запугивания, какие армия РФ нанесла по малым и большим городам во всех областях Украины, в наши планы не входит по очевидным причинам.

Единственный военный смысл получения таких ракет - нанесение ударов по военным объектам врага в оккупированном Крыму. В том числе и по его военным кораблям, которые явно стали препятствием для вывоза зерна из Одессы уже на следующий день после того как шойгу подписал в Стамбуле договор, что не будет препятствовать этому. Обстрелы армией РФ портов в Одесской области 23 июля, а также 25, 27, 30 и 31 июля, не оставляют сомнений, что Москва всеми силами стремится его не допустить. Первый выход судна с зерном из порта Одессы, анонсированный на 27 июля она сорвала обстрелом. Целью обстрела 31 июля было сорвать вторую попытку отправить зерно, намеченную на 1 августа. Очевидно, что 1 августа следует ждать очередного обстрела порта Одессы, тем более, что 29 июля в Одессу приезжал Зеленский.

Правительство "95 квартала" никак не усвоит три простые вещи. Первая, что он давно уже не на сцене и поэтому пародировать может только себя. Вторая, пообещал, это ещё не значит сделал, как бы не убеждали в обратном пиар-технологи, ссылаясь на Берлускони. Третья, не сообщайте врагу дату и место события, если это не операция по его дезинформации. Если это дезинформация, то делайте поправку на её восприятие им. В случае с русскими это особенно важно из-за их менталитета.

В ситуации с вывозом зерна из Одессы мы несём материальные потери, они имиджевые, и этот баланс потерь станет понятен после 5 августа, когда Эрдоган встретится с путиным. То, что баланс будет в нашу пользу обнадёживает лишь то, что Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции, заверил: она обеспечит 1 августа выход из Одессы каравана из 16 судов с зерном. Обстрел его станет ударом не только по Украине, но и по Турции, и логичен вопрос: решится ли на это РФ и когда.

Похожий вопрос - решится ли правительство Украины применить ракеты дальностью в 300 км по военным кораблям РФ и её оккупационным войскам в Крыму, если получит их. Это не праздный вопрос, когда все ждут с дня на день нашего наступления и освобождения Херсона или их наступлений на Запорожье, Кривой Рог и Николаев. В такой ситуации удар ракетами по мосту в Крым, по мостовым переходам и железной дороге из него, а также по скоплениям военных кораблей РФ в его бухтах вполне логичен. Но есть ли политическое решение о его нанесении? Тем более, что вторую неделю циркулирует слух: такие ракеты в Украине уже есть.

В Москве этого явно ждут, нервничают и не знаю, что делать. Это не памятники коту и оккупанту ставить в Крыму. Поэтому решили символически слегка бомбить Севастополь, а не Воронеж, и не пустой сарай, а штаб своего флота, руководствуясь правилом: перед войной обязательны провокации на границе. Но поскольку после ударов крылатыми ракетами по городам Украины известие о падении взрывпакета с дрона на сарай в Севастополе никого, кроме крымчан не впечатлит, и в мировые СМИ не попадёт, то решили пожертвовать газоном во внутреннем дворике штаба флота. Чувствуется профессиональный рост в спецслужбах РФ, но не дотянули даже до твёрдой тройки. Для твёрдой тройки надо было развалить минимум 50 кв. м здания и показать кусок ракеты с гравировкой "Сделано в США". В итоге даже сами не смогли толком прокомментировать эту халтуру.

Сложилась интересная ситуация - в ставке Зеленского никак не могут принять решение, наносить удары по территории РФ и аннексированному ею Крыму, кражу которого русские вписали в свою конституцию как великое достижение, или воздержаться, во избежание роста эскалации, как выражаются друзья Украины за рубежом. В бункере путина в свою очередь не могут принять решение как должна выглядеть такая эскалация, хватит ли на неё сил, и какой эскалацией Запад ответит на неё.

В Вашингтоне мнения тоже разделились, что и вылилось в дискуссию: передавать или не передавать Украине запрашиваемые ракеты, и до 1 августа был неустойчивый компромисс - передавать, но не завтра. Этот компромисс имеет очевидную тенденцию вылиться в решение - передали, три дня назад. Массовое убийство рашистами украинских военнопленных из Мариуполя в тюрьме Оленивкы в пятницу 29 июля, уже названное украинской Катынью, будет работать на такое решение. Бойцы полка "Азов" даже после своей смерти защищают Украину.

Рашисты устроили это убийство в пятницу, чтобы иметь около трёх суток времени, пока парламенты и бюрократия в большинстве стран выйдут на работу и начнут обсуждать, как на это реагировать. Москва эту информационную операцию с массовым убийством в Оленивци и с популяризацией видеозаписи пыток и кастрации украинского военнопленного запустила накануне ожидаемых наступлений, чтобы её солдаты не сдавались в плен, опасаясь, что с ними в отместку поступят также. Это гнусная операция для повышения боевого духа в своих рядах методом поднятия общего уровня агрессивности.

Но запуская её, Москва держала в уме, что это может привести к передаче Украине ракет и ещё каким-то эскалациям, чего ей не хочется. Лавров не случайно именно 29 июля звонил Блинкену с предложение обменять двух граждан США на одного россиянина, а шойгу 31 июля пригласил экспертов ООН и Красного Креста осмотреть тюрьму в Оленивку. Этим в Москве предусмотрительно пытаются смягчить реакцию в мире на садистское сожжение ею заживо военнопленных и создать повод для разговоров с ней о чём-нибудь ещё, кроме как о выводе российских войск из Украины.

Гитлер тоже прибегал к подобны трюкам - приглашал Красный Крест и нейтралов в Катынь на эксгумацию поляков, и пытаясь обменять евреев на снисхождение к себе. Путин его превзошёл и убил свыше 50 людей лишь для того, чтобы создать повод к разговору, так как Великобритания и США не хотят говорить с ним, как и с Гитлером, ни о чём другом, кроме как о капитуляции. В Москве также утешают себя мыслю, что американцы панически боятся смерти и если им показывать трупы из Украины, то они станут уступчивей. Для этого Кремль и объявил о трёх смертных приговорах двум пленным британцам и марокканцу. Но всё это такие же заблуждения, как и вера генералов Вермахта в то, что те, кто танцует рок-н-ролл и не прошёл прусский вышкол, не умеют и боятся воевать.

Москва пугает военной эскалацией, но судя по её действиям в последнюю неделю июля, сама боится её, если это приведёт к поражениям на юге Украины, или к переносу боевых действий на территорию РФ. Даже к просто ракетным ударам по ней на глубину 100 км, а не 300 км. Боится, так как не знает, как на
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02.08.2022 20:30 Ответить
Что вы вообще слышали о Спартц 2 месяца назад?
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03.08.2022 10:34 Ответить
Дайте йому "сєльодки" з молоком.
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02.08.2022 20:30 Ответить
Ермака надо посадить до осени, чтобы закончить войну до зимы.
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02.08.2022 20:36 Ответить
Не встиг офіційний речник-п#здабол СБУ оголосити про прикриття мільйону ботів Порошенка ,які познущалися з першої блєді України розставивши їй ноги, як другий мільйон обісрав дєрьмака і бєніного шашличника в цій новині.
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02.08.2022 20:37 Ответить
Шо це було?
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02.08.2022 20:41 Ответить
"...Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика ..."
Вот и выяснилось, что рупор Зеленского -"дерьмак" выступает за какие-то переговоры с кремлевской бандой, считая положение вещей на сегодня тупиком.
Одна надежда на ВСУ, потому как зедебилы готовы сдать Украину путлеру.
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02.08.2022 20:48 Ответить
**** гандон не бритый
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02.08.2022 22:17 Ответить
Дерьмак знає, що його папа працює в ФСБ? Якщо знає, то треба сидіти тихо і чекати коли прийде ФБР і візьме його за сраку, може ще судидимуть, а то бандерівці відведуть тихенько в ліс і всьо.
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02.08.2022 22:18 Ответить
В команді зелебобіка дуже багато людей які працюють на ФСБ
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02.08.2022 23:08 Ответить
Что с Дерьмаком? Патриотизм так и прёт из него. Бредит, самого хозяина хочет победить до зимы. Спасать надо человека, чес слово.
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02.08.2022 20:55 Ответить
"Ми зосередимо наші обговорення". По-перше - перестань бухати, а по-друге - жодних перемовин з мордором до повної їхньої поразки!
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02.08.2022 20:56 Ответить
Єрмак, іди геть за своїм російським кораблем, потвора!
Якби ти був справжнім мужиком, ти би вже давно сам пішов геть, а не чекав коли тебе винесуть вперед ногами! Тебе, су.у, нанавидить вся Україна, та мабудь вже й весь білий світ, мерзота путінська продажна!
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02.08.2022 21:00 Ответить
У цього мордоворота є воєнна освіта, чи він був на фронті.
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02.08.2022 21:02 Ответить
Ага, точно такая же, как и у клоуна-пианиста, они ведь оба - верные друзья до гроба.
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02.08.2022 22:25 Ответить
казки для електората зе
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02.08.2022 21:14 Ответить
Покажуть мені людину яка б голосувала за Єрмака, на яких підставах ця людина має в країні абсолютну владу і нізащо не відповідає???
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02.08.2022 21:26 Ответить
Як казав зеленський - поки я президет єрмак буде зі мною
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02.08.2022 23:03 Ответить
Удавись ,падло , нет выражения завершить войну , ее можно либо выиграть либо проиграть , что хочешь ты ,мы прекрасно знаем!
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02.08.2022 21:36 Ответить
це і є те саме намагання прибрати керування армією, про яке попереджали розумні люди нещодавно. Вже навіть самого Зеленського контролює Єрмак. Лише ЗСУ залишились не підконтрольними Єрмаку.
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02.08.2022 21:51 Ответить
і я
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02.08.2022 22:18 Ответить
Вже вліз з свойм ставлеником денисом шараповим в контролюванні армії
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02.08.2022 23:01 Ответить
Та невже? А це що тоді?

https://ibb.co/ZfV8pP3
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02.08.2022 23:38 Ответить
Jeblan
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02.08.2022 21:52 Ответить
Шашлыками можно до февраля отбиваться
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02.08.2022 21:53 Ответить
Оці небриті пейси вони напевно вважають символом мужності...
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02.08.2022 22:00 Ответить
просто вони наріки
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02.08.2022 22:20 Ответить
А не ліпше було з 2019 року продовжувати готуватися запобігти цієї війні?
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02.08.2022 22:21 Ответить
Без дерьмака це будет бистріше
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02.08.2022 22:24 Ответить
Якщо єрмака і його ставлеників розстріляють тоді і закінчиться війна.
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02.08.2022 22:57 Ответить
У меня другое предложение - как насчет арестовать и судить Дерьмака? А ВСУ как-то без российских шпионов разберутся.
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02.08.2022 23:03 Ответить
закрий пельку, гнида. Це ти привів до цієї війни і маєш відповісти за це своєю головою.
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02.08.2022 23:04 Ответить
Витрачатись на ЗИМОВУ ФОРМУ для ЗСУ ця шайка не збирається.
Так треба розуміти?
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02.08.2022 23:08 Ответить
Може я скажу досі непопулярну думку, але поки не буде звільнено Залужного та його бездарне оточення - не буде ніякої деокупації півдня окрім сел на 10 хат. Так, агенти кремля Єрмак з Веречучкою розмінували Чонгар але це не означало що треба втікати аж до Гуляйполя кинувши на відкуп оркам Каховську ГЕС та найбільшу в Європі атомну станцію. Непідрив Антонівських мостів та здача Херсону -це взагалі повний ідіотизм якщо не робота на ворога. Неодноразово чув від бійців з передової про те, який срач відбувається на фронті. Генштаб сам по собі, армія сама по собі. Махновщина і ніякого управляння. Тому і був просраний шанс зарити орків в котел у Високопілля та віджати танки, які там є. От і зараз Боневтік нас готує да здачі Авдіївки. Так само був прорив фронту Рубіжному та у Попасній з яким генштаб навіть не намагався боротися. Наші війська "втікали" пробачте на "заздалегіть підготовлені позиції" в чисте поле. Навіть не намагалися закріпитися у Зарічному. Після того ми втратили решту Луганщини. Все через недолуге командування на місцях та тупість Генштабу та головонокумандуючого. Залужного треба змінювати на адекватного генерала, який наведе порядок в армії та зможе нормально спланувати контрнаступ на півдні. Бо так настане зима, а ми залишимося без Херсону(про Мелітополь та Бердянськ і мови немає) але з Залужним, який все буде щось планувати та бити по мосту раз на тиждень пропускаючи щодня на правий берег сотні одиниць кацапської техніки. Час відкрити вже очі.
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02.08.2022 23:24 Ответить
Хороший троллинг.
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03.08.2022 10:42 Ответить
Закрийте рота дєрьмаку!!!
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02.08.2022 23:38 Ответить
если правильно понимаю то этот дерьмак в открытую через украинские СМИ с кураторами на рашке общается??
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02.08.2022 23:56 Ответить
ТИМОФЕЕВ ЗАКУКАРЕКАЛ !)
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03.08.2022 00:17 Ответить
НЕОБХОДИМО ТЯНУТЬ ВРЕМЯ ПОРА РОССИЯ НЕ СГНИЁТ !!! ГАНГРЕНА-ПУТИН И КО У НЕЁ УЖЕ ЕСТЬ !)
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03.08.2022 00:19 Ответить
Підтримаємо флешмоб від найвеличнішого пана : кастрація або відрізання інструменту по роялю в прямому ефірі...перший-найвеличніший,другий-бєняоманській,потім-ермаки,далі-арєстовічі ііііііііііі потім усі інші перевертні...тільки тоді всі повірять ,що ці личинки-хробаки з УКРАЇНУ а що такого.....вони з НАРОДОМ, ВОНИ- за УКРАЇНЦІВ....це буде дуже справедливо....курвипідтримуйте психологічно
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03.08.2022 00:19 Ответить
Підтримаємо флешмоб від найвеличнішого пана : кастрація або відрізання інструменту по роялю в прямому ефірі...перший-найвеличніший,другий-бєняоманській,потім-ермаки,далі-арєстовічі ііііііііііі потім усі інші перевертні...тільки тоді всі повірять ,що ці личинки-хробаки заааааа УКРАЇНУ а що такого.....вони з НАРОДОМ, ВОНИ- за УКРАЇНЦІВ....це буде дуже справедливо....курвипідтримуйте психологічно
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03.08.2022 00:21 Ответить
щоб перемогти в цій війні треба поперше пана єрмака гнати з офісу президента як мінімум з його "подєльніками". він сам одна з наших найбільших небезпек у цій війні -сірий кардинал з сумнівною репутацією
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03.08.2022 00:30 Ответить
Кто разрешил этому уроду открыть пасть,?дерьмак пнх!
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03.08.2022 00:47 Ответить
Такое впечатление, что фраза не закончена, а что если если не закончим до зимы ? Сольёт всех как инфу про вагнеровцев ?
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03.08.2022 01:02 Ответить
Зе: наказую найближчим часом звільнити Херсон

дЄ: треба закінчити війну до зими.

Яке іхало, таке і здибало.
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03.08.2022 06:50 Ответить
ти диви, який камандір. Це він кому командує?
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03.08.2022 07:22 Ответить
Зелі та Шмигалю.
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03.08.2022 07:35 Ответить
У Ермака подгорает, после того как ФБР начала расследование против него...
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03.08.2022 07:33 Ответить
Копати будемо від паркану і до обіду...
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03.08.2022 08:12 Ответить
Добрий порадник, з своім батьком радився...кацапським фсбешником...
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03.08.2022 08:41 Ответить
Внимательно следите за словами, он хочет не победить, а именно закончить войну и до зимы. А закончить войну можно с одной Киевской областью или вообще живя в Праге и без Украины. Они даже не скрывают своих намерений.
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03.08.2022 23:57 Ответить
завершити до зими? типу соц.зобов'язання? щоб не витрачати гроші на зимове обмундирування?
звісно! краще ті грошики в кишеньку відправити, підписати сороміцький мир з рашастаном, і звалити кудись, де тепло і затишно!
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07.08.2022 00:11 Ответить
Ще цей керівник канцелярії пику відкрило. Хто ти такий??? Іди на йух!!
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09.12.2022 21:01 Ответить
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