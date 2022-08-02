Єрмак: Війну з Росією треба завершити до зими

Затягування війни вигідно Росії. Війну треба закінчити до зими, і найближчі кілька місяців будуть вирішальними.

Таку думку глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловив в інтерв'ю японській телекомпанії NHK, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Якщо бойові дії у цій війні триватимуть до зими, повертати територію буде все важче та важче. Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - пояснив Єрмак, зазначивши, що наступні кілька місяців будуть вирішальними.

При цьому він наголосив, що українські війська все більше посилюють свій контрнаступ на півдні країни.

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"У цій війні ми ніколи не підемо на поступки щодо нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету", - додав глава ОП.