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Новости Война
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Обстрел эвакуационного автобуса на Херсонщине: Количество погибших возросло до трех

херсонщина,автобус,обстріл

Число погибших вследствие обстрела военными РФ эвакуационного микроавтобуса с гражданскими на Херсонщине возросло до трех.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, мы подтверждаем, что был обстрелян эвакуационный автобус… число жертв возросло до трех", - сказал он.

Бутрий подчеркнул, что это не первый случай, когда врагом обстреливались мирные автомобили, которые перевозили гражданские и гуманитарные грузы.

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Напомним, 1 августа россияне обстреляли эвакуационный автобус в Херсонской области. Позже стало известно, что в эвакуационный автобус стреляли прицельно.

Автор: 

обстрел (27405) жертвы (2084) Херсонская область (4813)


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от ********
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02.08.2022 16:42 Ответить
Звучит довольно цинично, но скажу: эти рукожопые твари даже безоружный автобус с беженцами расстрелять толком не могут... Ничего, на восстановлении наших разрушенных объектов мы вас до смерти научим трудится. Вас путлер назад на рабссею уже не возьмет.
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02.08.2022 17:08 Ответить
 
 