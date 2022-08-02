Обстріл евакуаційного автобуса на Херсонщині: Кількість загиблих зросла до трьох

Кількість загиблих унаслідок обстрілу військовими РФ евакуаційного мікроавтобуса з цивільними на Херсонщині зросла до трьох.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, ми підтверджуємо, що був обстріляний евакуаційний автобус… кількість жертв зросла до трьох", - сказав він.

Бутрій наголосив, що це не перший випадок, коли ворогом обстрілювалися мирні автомобілі, що перевозили цивільних та гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, 1 серпня росіяни обстріляли евакуаційний автобус на Херсонщині. Пізніше стало відомо, що в евакуаційний автобус стріляли прицільно.

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