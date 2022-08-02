РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13370 посетителей онлайн
Новости
16 276 105

Россия угрожает США разрывом дипотношений в случае признания РФ государством-террористом

захарова

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с США в случае признания России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Подобное применение собственного законодательства, противоречащего международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно вымышленному США миропорядку, основанному на правилах", – сказала Захарова на брифинге.

"При этом как-то забывается, что любое действие порождает противодействие, и логичным результатом такого безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, по которому Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - добавила она.

Также читайте: Россия умышленно убила украинских военнопленных в Оленовке, - МИД Польши

Как сообщалось, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

россия (95725) США (26889) терроризм (18691) Захарова Мария (375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+77
Зер гут! Блинкен, пiдписуй оту цидулю негайно!
показать весь комментарий
02.08.2022 17:09
+52
показать весь комментарий
02.08.2022 17:08
+47
Мордор цього разу "ніжками буша" не годувати
показать весь комментарий
02.08.2022 17:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тобто вони апелюють до міжнародного права, заявляючи, що не збираються жити за правилами? Чергове дно пробито...
показать весь комментарий
03.08.2022 00:10 Ответить
Колючая проволока и ров с крокодилами. (с) Бабченко.
показать весь комментарий
03.08.2022 08:52 Ответить
Взагалі-то Сполучені штати першими повинні розірвати дипвідносини, бо які ж можуть бути відносини з терористами?
показать весь комментарий
03.08.2022 15:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 