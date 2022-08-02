Россия умышленно убила украинских военнопленных в Оленовке, - МИД Польши

Смерть пленных украинских военных в Оленовке, на оккупированной РФ территории Украины, была причинена россиянами умышленно, и это военное преступление не должно оставаться безнаказанным.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил польский дипломат, все говорит о том, что россияне умышленно убили украинских заключенных в Оленовке. Следовательно, этот вопрос не должен оставаться без последствий для России.

"Россия снова совершила военное преступление, это не первое преступление в этой войне. Это - преступление, которое очень напоминает то, что Россия совершала на протяжении многих десятилетий своего существования - убийство пленных. Мы сами имеем такой опыт, связанный с Катынью", - подчеркнул заместитель председателя польской дипломатии.

Яблонский отметил, что о преступлении в Оленовке нужно говорить "очень громко".

"Что касается классификации этих действий как акта терроризма, то я думаю, что Россия уже много раз совершала террористические акты во время этой войны (в Украине – ред.). Все действия, направленные на убийство мирного населения, атаки на мирное население не имеют ни одного стратегического смысла, они осуществляются только для того, чтобы вызывать ужас, и, собственно, таков мотив действий террористов", – сказал замглавы МИД РП.

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По словам Яблонского, история знает случаи, когда многие казавшиеся неприкосновенными режимы в конце концов теряли власть. Следовательно, их создатели рано или поздно привлекались к ответственности за свои преступления. "И в этом случае так должно произойти. Мы убеждены, что рано или поздно это произойдет", – констатировал он.

По убеждению замминистра, уже сейчас необходимо полностью изолировать россию от участия во всех международных и многосторонних форматах.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

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В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

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Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".