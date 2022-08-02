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Новости Война
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Россия умышленно убила украинских военнопленных в Оленовке, - МИД Польши

оленівка

Смерть пленных украинских военных в Оленовке, на оккупированной РФ территории Украины, была причинена россиянами умышленно, и это военное преступление не должно оставаться безнаказанным.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил польский дипломат, все говорит о том, что россияне умышленно убили украинских заключенных в Оленовке. Следовательно, этот вопрос не должен оставаться без последствий для России.

"Россия снова совершила военное преступление, это не первое преступление в этой войне. Это - преступление, которое очень напоминает то, что Россия совершала на протяжении многих десятилетий своего существования - убийство пленных. Мы сами имеем такой опыт, связанный с Катынью", - подчеркнул заместитель председателя польской дипломатии.

Яблонский отметил, что о преступлении в Оленовке нужно говорить "очень громко".

"Что касается классификации этих действий как акта терроризма, то я думаю, что Россия уже много раз совершала террористические акты во время этой войны (в Украине – ред.). Все действия, направленные на убийство мирного населения, атаки на мирное население не имеют ни одного стратегического смысла, они осуществляются только для того, чтобы вызывать ужас, и, собственно, таков мотив действий террористов", – сказал замглавы МИД РП.

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По словам Яблонского, история знает случаи, когда многие казавшиеся неприкосновенными режимы в конце концов теряли власть. Следовательно, их создатели рано или поздно привлекались к ответственности за свои преступления. "И в этом случае так должно произойти. Мы убеждены, что рано или поздно это произойдет", – констатировал он.

По убеждению замминистра, уже сейчас необходимо полностью изолировать россию от участия во всех международных и многосторонних форматах.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

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В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

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Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".

россия (95725) МИД Польши (333) пленные (2143) военные преступления (1441)


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Топ комментарии
+14
А хто віддав Азовців москалям? Невже не було зрозуміло що хлопців посилають на вірну смерть? Ще скажіть що московитами повірили.
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02.08.2022 17:00
+12
Спочатку було непокаране навмисне вбивство польської політичної еліти у Смоленську,дальше більше і ЄС І США мовчки спостерігали за вбивствами кровожадного куйла,дозволяючи йому не тільки вбивати, але ще й фінансуючи його казну.
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02.08.2022 16:56
+10
Рашисты в очередной раз показали типо смотрите что мы можем а вы нам все равно ничего не сделаете. Может уже хватит с рашистами вести себя как с обычными людьми. Рашисты это террористическая организация намного опаснее Талибана и Игил. Террористов нужно уничтожать, а либеральность нам вылазит боком. Если бы рашисты знали что в Украине их не будут брать в плен и что их везут на смерть, то у всяких рашистских добровольцев и наемников на порядок убавилось бы желания сюда ехать. Или по крайней мере они бы десятикратную сумму требовали у своих работодателей.
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02.08.2022 16:57
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Спочатку було непокаране навмисне вбивство польської політичної еліти у Смоленську,дальше більше і ЄС І США мовчки спостерігали за вбивствами кровожадного куйла,дозволяючи йому не тільки вбивати, але ще й фінансуючи його казну.
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02.08.2022 16:56 Ответить
Рашисты в очередной раз показали типо смотрите что мы можем а вы нам все равно ничего не сделаете. Может уже хватит с рашистами вести себя как с обычными людьми. Рашисты это террористическая организация намного опаснее Талибана и Игил. Террористов нужно уничтожать, а либеральность нам вылазит боком. Если бы рашисты знали что в Украине их не будут брать в плен и что их везут на смерть, то у всяких рашистских добровольцев и наемников на порядок убавилось бы желания сюда ехать. Или по крайней мере они бы десятикратную сумму требовали у своих работодателей.
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02.08.2022 16:57 Ответить
Українською пиши друже. Пора вже мінятися. Час прийшов
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02.08.2022 17:02 Ответить
А хто віддав Азовців москалям? Невже не було зрозуміло що хлопців посилають на вірну смерть? Ще скажіть що московитами повірили.
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02.08.2022 17:00 Ответить
А чи такої долі чекали АЗОВЦІ, коли їх «евакуювали» з запевненнями найвеличнішого?
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02.08.2022 17:05 Ответить
Янелох плаває у крові українців і, мабуть, таємно цим пишається.
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02.08.2022 17:31 Ответить
ІСьогодні москалі Азовців ´´терористами´´ назвали офіційно. Думаєте тепер їх всіх додому відпустят
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02.08.2022 17:10 Ответить
дякувати Польщі , вона, (та ще трійця друзів України) не соромляться називати чорне чорним... рашку - терористом і вбивцею...
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02.08.2022 17:21 Ответить
Так Рашка и всю Элиту Польскую убила самолетом специально! Поляки может пора уже спросить за Качинского
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02.08.2022 17:59 Ответить
а как насчет ту154 и смоленска?
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02.08.2022 18:03 Ответить
Поляки правильно говорят русня сбила и их самолет уничтожив все высшее руководство страны !русню нужно только уничтожить любыми способами ,каждый украинец должен зажмурить 53 кацапа !
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02.08.2022 19:55 Ответить
А де ж зеленоглазий пісюнограй-говнкомандувач? Він порішав все і нас просив сидіти мовчки,бо спугнемо орду!
дєрьмак вже генерала получив в расєє і дальше працює,мабуть героя підоросії ще хоче получить.
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02.08.2022 21:11 Ответить
 
 