Росія навмисно вбила українських військовополонених в Оленівці, - МЗС Польщі

Смерть полонених українських військових в Оленівці, на окупованій РФ території України, була заподіяна росіянами навмисно, і цей воєнний злочин не має залишатися безкарним.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив польський дипломат, все вказує на те, що росіяни навмисно вбили українських полонених у Оленівці. Відтак це питання не повинно залишатися без наслідків для РФ

"Росія знову скоїла воєнний злочин, це не перший злочин у цій війні. Це - злочин, який дуже нагадує те, що Росія робила впродовж багатьох десятиліть свого існування - вбивство полонених. Ми самі маємо такий досвід, пов'язаний з Катинню", - підкреслив заступник голови польської дипломатії.

Яблонський наголосив, що про злочин в Оленівці потрібно говорити "дуже голосно".

"Що стосується класифікації цих дій як акту тероризму, то я думаю, що Росія вже багато разів здійснювала терористичні акти під час цієї війни (в Україні – ред.). Всі дії, спрямовані на вбивство мирного населення, атаки на мирне населення не мають жодного стратегічного сенсу. Вони здійснюються лише для того, щоб викликати жах, і власне таким є мотив дій терористів", – сказав заступник глави МЗС Польщі.

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За словами Яблонського, історія знає випадки, коли багато режимів, які здавалися недоторканими, зрештою втрачали владу. Відтак, їхні творці рано чи пізно притягувалися до відповідальності за свої злочини. "І в цьому випадку так має статися. Ми переконані, що рано чи пізно це станеться", - констатував він.

На переконання заступника міністра, вже зараз необхідно повністю ізолювати Росію від участі в усіх міжнародних і багатосторонніх форматах.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

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В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

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Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".