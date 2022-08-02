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Новини Війна
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Росія навмисно вбила українських військовополонених в Оленівці, - МЗС Польщі

оленівка

Смерть полонених українських військових в Оленівці, на окупованій РФ території України, була заподіяна росіянами навмисно, і цей воєнний злочин не має залишатися безкарним.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив польський дипломат, все вказує на те, що росіяни навмисно вбили українських полонених у Оленівці. Відтак це питання не повинно залишатися без наслідків для РФ

"Росія знову скоїла воєнний злочин, це не перший злочин у цій війні. Це - злочин, який дуже нагадує те, що Росія робила впродовж багатьох десятиліть свого існування - вбивство полонених. Ми самі маємо такий досвід, пов'язаний з Катинню", - підкреслив заступник голови польської дипломатії.

Яблонський наголосив, що про злочин в Оленівці потрібно говорити "дуже голосно".

"Що стосується класифікації цих дій як акту тероризму, то я думаю, що Росія вже багато разів здійснювала терористичні акти під час цієї війни (в Україні – ред.). Всі дії, спрямовані на вбивство мирного населення, атаки на мирне населення не мають жодного стратегічного сенсу. Вони здійснюються лише для того, щоб викликати жах, і власне таким є мотив дій терористів", – сказав заступник глави МЗС Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційний Париж визнав відповідальність РФ за вибух в окупованій Оленівці, - ЗМІ

За словами Яблонського, історія знає випадки, коли багато режимів, які здавалися недоторканими, зрештою втрачали владу. Відтак, їхні творці рано чи пізно притягувалися до відповідальності за свої злочини. "І в цьому випадку так має статися. Ми переконані, що рано чи пізно це станеться", - констатував він.

На переконання заступника міністра, вже зараз необхідно повністю ізолювати Росію від участі в усіх міжнародних і багатосторонніх форматах.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських полонених в Оленівці вбили росіяни - чи то точковим ударом, чи то вибухом зсередини, - Інститут вивчення війни

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Також читайте: Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

На міжнародні організації скаржаться і родичі бійців полку "Азов".

Автор: 

росія (65442) МЗС Польщі (216) полонені (2267) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+14
А хто віддав Азовців москалям? Невже не було зрозуміло що хлопців посилають на вірну смерть? Ще скажіть що московитами повірили.
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02.08.2022 17:00
+12
Спочатку було непокаране навмисне вбивство польської політичної еліти у Смоленську,дальше більше і ЄС І США мовчки спостерігали за вбивствами кровожадного куйла,дозволяючи йому не тільки вбивати, але ще й фінансуючи його казну.
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02.08.2022 16:56
+10
Рашисты в очередной раз показали типо смотрите что мы можем а вы нам все равно ничего не сделаете. Может уже хватит с рашистами вести себя как с обычными людьми. Рашисты это террористическая организация намного опаснее Талибана и Игил. Террористов нужно уничтожать, а либеральность нам вылазит боком. Если бы рашисты знали что в Украине их не будут брать в плен и что их везут на смерть, то у всяких рашистских добровольцев и наемников на порядок убавилось бы желания сюда ехать. Или по крайней мере они бы десятикратную сумму требовали у своих работодателей.
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02.08.2022 16:57
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Спочатку було непокаране навмисне вбивство польської політичної еліти у Смоленську,дальше більше і ЄС І США мовчки спостерігали за вбивствами кровожадного куйла,дозволяючи йому не тільки вбивати, але ще й фінансуючи його казну.
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02.08.2022 16:56 Відповісти
Рашисты в очередной раз показали типо смотрите что мы можем а вы нам все равно ничего не сделаете. Может уже хватит с рашистами вести себя как с обычными людьми. Рашисты это террористическая организация намного опаснее Талибана и Игил. Террористов нужно уничтожать, а либеральность нам вылазит боком. Если бы рашисты знали что в Украине их не будут брать в плен и что их везут на смерть, то у всяких рашистских добровольцев и наемников на порядок убавилось бы желания сюда ехать. Или по крайней мере они бы десятикратную сумму требовали у своих работодателей.
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02.08.2022 16:57 Відповісти
Українською пиши друже. Пора вже мінятися. Час прийшов
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02.08.2022 17:02 Відповісти
А хто віддав Азовців москалям? Невже не було зрозуміло що хлопців посилають на вірну смерть? Ще скажіть що московитами повірили.
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02.08.2022 17:00 Відповісти
А чи такої долі чекали АЗОВЦІ, коли їх «евакуювали» з запевненнями найвеличнішого?
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02.08.2022 17:05 Відповісти
Янелох плаває у крові українців і, мабуть, таємно цим пишається.
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02.08.2022 17:31 Відповісти
ІСьогодні москалі Азовців ´´терористами´´ назвали офіційно. Думаєте тепер їх всіх додому відпустят
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02.08.2022 17:10 Відповісти
дякувати Польщі , вона, (та ще трійця друзів України) не соромляться називати чорне чорним... рашку - терористом і вбивцею...
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02.08.2022 17:21 Відповісти
Так Рашка и всю Элиту Польскую убила самолетом специально! Поляки может пора уже спросить за Качинского
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02.08.2022 17:59 Відповісти
а как насчет ту154 и смоленска?
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02.08.2022 18:03 Відповісти
Поляки правильно говорят русня сбила и их самолет уничтожив все высшее руководство страны !русню нужно только уничтожить любыми способами ,каждый украинец должен зажмурить 53 кацапа !
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02.08.2022 19:55 Відповісти
А де ж зеленоглазий пісюнограй-говнкомандувач? Він порішав все і нас просив сидіти мовчки,бо спугнемо орду!
дєрьмак вже генерала получив в расєє і дальше працює,мабуть героя підоросії ще хоче получить.
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02.08.2022 21:11 Відповісти
 
 