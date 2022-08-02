УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12455 відвідувачів онлайн
Новини
16 276 105

Росія погрожує США розривом дипвідносин у разі визнання РФ державою-терористом

захарова

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у вівторок заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини зі США в разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Подібне застосування власного законодавства, що суперечить міжнародному праву, можливо, бачиться сенаторам і конгресменам як якась страшна кара, що здатна змусити Росію жити згідно з вигаданим США світопорядком, заснованим на правилах", – сказала Захарова на брифінгу.

"При цьому якось забувається, що будь-яка дія породжує протидію, і логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", - додала вона.

Читайте також: Комісія Сейму Латвії засудила вторгнення РФ в Україну і підтримала визнання Росії державою-спонсором тероризму

Як повідомлялося, Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Автор: 

росія (65442) США (23105) тероризм (2867) Захарова Марія (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+77
Зер гут! Блинкен, пiдписуй оту цидулю негайно!
показати весь коментар
02.08.2022 17:09
+52
показати весь коментар
02.08.2022 17:08
+47
Мордор цього разу "ніжками буша" не годувати
показати весь коментар
02.08.2022 17:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тобто вони апелюють до міжнародного права, заявляючи, що не збираються жити за правилами? Чергове дно пробито...
показати весь коментар
03.08.2022 00:10 Відповісти
Колючая проволока и ров с крокодилами. (с) Бабченко.
показати весь коментар
03.08.2022 08:52 Відповісти
Взагалі-то Сполучені штати першими повинні розірвати дипвідносини, бо які ж можуть бути відносини з терористами?
показати весь коментар
03.08.2022 15:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 