Росія погрожує США розривом дипвідносин у разі визнання РФ державою-терористом

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у вівторок заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини зі США в разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Подібне застосування власного законодавства, що суперечить міжнародному праву, можливо, бачиться сенаторам і конгресменам як якась страшна кара, що здатна змусити Росію жити згідно з вигаданим США світопорядком, заснованим на правилах", – сказала Захарова на брифінгу.

"При цьому якось забувається, що будь-яка дія породжує протидію, і логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", - додала вона.

Читайте також: Комісія Сейму Латвії засудила вторгнення РФ в Україну і підтримала визнання Росії державою-спонсором тероризму

Як повідомлялося, Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.