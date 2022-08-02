РУС
Первый зерновоз из Украины будет в Стамбуле к полуночи, - Турция

Первый загруженный зерном в Одессе балкер ожидается в Стамбуле сегодня к полуночи.

Об этом сообщил представитель Совместного координационного центра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Представитель СКЦ в Стамбуле генерал Озджан Алтунбулак сообщил, что грузовоз Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибудет в Стамбул, где будет досмотрен российскими, турецкими и украинскими властями, а также представителями ООН.

Razoni с грузом кукурузы вышел 1 августа из Одессы и идет в Ливан в соответствии с соглашением, подписанным порознь Украиной и Россией с Турцией и ООН.

Успех этого рейса будет означать условное снятие блокады украинских черноморских портов, которая была установлена Россией после начала вторжения в феврале 2022 года.

В настоящее время Razoni находится у входа в Босфор.

По сообщению Голоса Америки, высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности сказал журналистам, что на период действия соглашения ожидается ежедневная отправка "примерно одного судна" из портов Украины.

зерно (1076) Турция (3527)
******* теперь заставляет мзс раздвигать ноги на поддержку своей шмары ...ему больше нечем заняться -освобождением азовцев например?
02.08.2022 19:37 Ответить
02.08.2022 19:38 Ответить
А наші можновладці клялись, що рашка зовсім не буде долучатись до перевірки та й чого вона повинна перевіряти наші вантажі, сухогруз іде не через її води.
02.08.2022 19:40 Ответить
Движ -- це плюс
02.08.2022 19:44 Ответить
Лєйся пєсня на просторє, нє грусті, нє плач жєна, і вот ми уже в стамбулє, прівєзлі чуток зєрна ..
02.08.2022 19:44 Ответить
Ердоган вже потирає пітні щупальці.
Кацапи на курортах, зерно йде. Роздолля.
02.08.2022 19:47 Ответить
Так казали ж ввечері, тепер о півночі потім вранці...
02.08.2022 19:52 Ответить
Своё зерно....со своего порта....с разрешения рашистской нечисти будет считаться прорывом иуспехом......ЗЕпобеды впечатляют((
02.08.2022 21:25 Ответить
 
 