Первый зерновоз из Украины будет в Стамбуле к полуночи, - Турция
Первый загруженный зерном в Одессе балкер ожидается в Стамбуле сегодня к полуночи.
Об этом сообщил представитель Совместного координационного центра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Представитель СКЦ в Стамбуле генерал Озджан Алтунбулак сообщил, что грузовоз Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибудет в Стамбул, где будет досмотрен российскими, турецкими и украинскими властями, а также представителями ООН.
Razoni с грузом кукурузы вышел 1 августа из Одессы и идет в Ливан в соответствии с соглашением, подписанным порознь Украиной и Россией с Турцией и ООН.
Успех этого рейса будет означать условное снятие блокады украинских черноморских портов, которая была установлена Россией после начала вторжения в феврале 2022 года.
В настоящее время Razoni находится у входа в Босфор.
По сообщению Голоса Америки, высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности сказал журналистам, что на период действия соглашения ожидается ежедневная отправка "примерно одного судна" из портов Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапи на курортах, зерно йде. Роздолля.