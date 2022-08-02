Первый зерновоз из Украины будет в Стамбуле к полуночи, - Турция

Первый загруженный зерном в Одессе балкер ожидается в Стамбуле сегодня к полуночи.

Об этом сообщил представитель Совместного координационного центра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Представитель СКЦ в Стамбуле генерал Озджан Алтунбулак сообщил, что грузовоз Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибудет в Стамбул, где будет досмотрен российскими, турецкими и украинскими властями, а также представителями ООН.

Razoni с грузом кукурузы вышел 1 августа из Одессы и идет в Ливан в соответствии с соглашением, подписанным порознь Украиной и Россией с Турцией и ООН.

Успех этого рейса будет означать условное снятие блокады украинских черноморских портов, которая была установлена Россией после начала вторжения в феврале 2022 года.

В настоящее время Razoni находится у входа в Босфор.

По сообщению Голоса Америки, высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности сказал журналистам, что на период действия соглашения ожидается ежедневная отправка "примерно одного судна" из портов Украины.