Перший зерновоз із України буде у Стамбулі опівночі, - Туреччина
Перший завантажений зерном в Одесі балкер очікується у Стамбулі до опівночі.
Про це повідомив представник Спільного координаційного центру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Представник СКЦ у Стамбулі генерал Озджан Алтунбулак повідомив, що вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прибуде до Стамбула, де буде доглянуто російською, турецькою та українською владою, а також представниками ООН.
Razoni з вантажем кукурудзи вийшов 1 серпня з Одеси і йде до Лівану відповідно до угоди, підписаної нарізно Україною та Росією з Туреччиною та ООН.
Успіх цього рейсу означатиме умовне зняття блокади українських чорноморських портів, яку було встановлено Росією після початку вторгнення у лютому 2022 року.
Зараз Razoni знаходиться біля входу в Босфор.
За повідомленням Голосу Америки, високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності сказав журналістам, що на період дії угоди очікується щоденне відправлення "приблизно одного судна" з портів України.
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