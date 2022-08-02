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Перший зерновоз із України буде у Стамбулі опівночі, - Туреччина

зерно,судно,балкер,razoni

Перший завантажений зерном в Одесі балкер очікується у Стамбулі до опівночі.

Про це повідомив представник Спільного координаційного центру, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Представник СКЦ у Стамбулі генерал Озджан Алтунбулак повідомив, що вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прибуде до Стамбула, де буде доглянуто російською, турецькою та українською владою, а також представниками ООН.

Razoni з вантажем кукурудзи вийшов 1 серпня з Одеси і йде до Лівану відповідно до угоди, підписаної нарізно Україною та Росією з Туреччиною та ООН.

Успіх цього рейсу означатиме умовне зняття блокади українських чорноморських портів, яку було встановлено Росією після початку вторгнення у лютому 2022 року.

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Зараз Razoni знаходиться біля входу в Босфор.

За повідомленням Голосу Америки, високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності сказав журналістам, що на період дії угоди очікується щоденне відправлення "приблизно одного судна" з портів України.

Автор: 

зерно (3121) Туреччина (3505)


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******* теперь заставляет мзс раздвигать ноги на поддержку своей шмары ...ему больше нечем заняться -освобождением азовцев например?
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02.08.2022 19:37 Відповісти
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02.08.2022 19:38 Відповісти
А наші можновладці клялись, що рашка зовсім не буде долучатись до перевірки та й чого вона повинна перевіряти наші вантажі, сухогруз іде не через її води.
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02.08.2022 19:40 Відповісти
Движ -- це плюс
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02.08.2022 19:44 Відповісти
Лєйся пєсня на просторє, нє грусті, нє плач жєна, і вот ми уже в стамбулє, прівєзлі чуток зєрна ..
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02.08.2022 19:44 Відповісти
Ердоган вже потирає пітні щупальці.
Кацапи на курортах, зерно йде. Роздолля.
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02.08.2022 19:47 Відповісти
Так казали ж ввечері, тепер о півночі потім вранці...
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02.08.2022 19:52 Відповісти
Своё зерно....со своего порта....с разрешения рашистской нечисти будет считаться прорывом иуспехом......ЗЕпобеды впечатляют((
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02.08.2022 21:25 Відповісти
 
 